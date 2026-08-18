[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 18일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 18일

입력 2026-08-18 01:11
수정 2026-08-18 01:11
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36년생 : 행운이 가까이 찾아온다.

48년생 : 공적인 일과 사적인 일을 구분하라.

60년생 : 신수가 왕성하여 일이 잘 추진된다.

72년생 : 겸손하게 행동해야 인정받는다.

84년생 : 최선을 다하면 크게 길하다.

96년생 : 성실한 노력에 좋은 결과가 따른다.



37년생 : 어려운 사람을 도우면 행운이 온다.

49년생 : 외로운 마음은 사랑으로 풀어라.

61년생 : 사업이 번창하고 금전 문제가 풀린다.

73년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

85년생 : 매사가 순조롭게 해결된다.

97년생 : 안정된 생활 속에서 좋은 기운이 온다.

호랑이

38년생 : 건강관리에 신경 써야 한다.

50년생 : 귀인을 만나 큰 도움을 받는다.

62년생 : 주변 사람과 대화를 많이 나누어라.

74년생 : 귀중한 것을 잃지 않도록 조심하라.

86년생 : 이제는 이득을 보게 된다.

98년생 : 소중한 것을 잘 지키면 길하다.

토끼

39년생 : 친한 사람일수록 예의를 지켜라.

51년생 : 매사를 계획대로 실행하라.

63년생 : 경솔하면 행운을 놓치기 쉽다.

75년생 : 생각 밖의 수입이 있겠다.

87년생 : 다투지 말고 피하는 것이 좋다.

99년생 : 말보다 침착한 행동이 필요하다.



40년생 : 감언이설에 속지 마라.

52년생 : 앞장서기보다 뒤에서 살펴라.

64년생 : 요행을 바라지 않는 것이 좋다.

76년생 : 의욕이 충만하고 행운이 넘친다.

88년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.

00년생 : 가까운 기회부터 차근차근 잡아라.

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41년생 : 남의 말에 현혹되지 마라.

53년생 : 용기 내어 도전하면 재복이 있다.

65년생 : 뜻하지 않은 명예가 따른다.

77년생 : 이기적인 마음은 버려라.

89년생 : 과도한 투자는 삼가는 것이 좋다.

01년생 : 욕심보다 안정이 먼저다.



42년생 : 여러 사람이 모인 곳은 피하라.

54년생 : 가까운 사람과 금전 거래를 주의하라.

66년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.

78년생 : 자신감을 가지면 반드시 성공한다.

90년생 : 대인관계는 신중하게 해야 한다.

02년생 : 사람을 대할 때 한 번 더 생각하라.



43년생 : 자기 관리에 힘써야 한다.

55년생 : 꾸준한 노력이 필요한 날.

67년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

79년생 : 음주나 여행은 삼가는 것이 좋다.

91년생 : 뚜렷한 주관을 가지고 움직여라.

03년생 : 흔들리지 말고 자기 생각을 지켜라.

원숭이

44년생 : 복이 찾아드는구나.

56년생 : 좋은 기회가 다가온다.

68년생 : 인기를 얻고 인정받는다.

80년생 : 너무 큰 꿈만 꾸면 손해가 크다.

92년생 : 부모님의 뜻을 따르는 것이 좋다.

04년생 : 조언을 잘 들으면 실수를 줄인다.



45년생 : 사랑으로 사람을 대하라.

57년생 : 가장 소중한 사람과 만나겠다.

69년생 : 안정만 좇다 손해를 보기 쉽다.

81년생 : 승승장구하는 운세다.

93년생 : 시비에 휘말리지 않도록 조심하라.

05년생 : 좋은 흐름 속에서도 말조심하라.



46년생 : 사람 사귀는 일을 조심하라.

58년생 : 도와주는 사람이 많다.

70년생 : 투자는 신중히 해야 큰 손해를 피한다.

82년생 : 좋은 결실을 맺는 날.

94년생 : 상대방의 이해를 먼저 구하라.

06년생 : 배려하면 관계가 한결 좋아진다.

돼지

47년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.

59년생 : 뜻을 너무 높게 세우면 어려워진다.

71년생 : 돈과는 큰 인연이 없는 날.

83년생 : 속으로 답답한 마음이 생기겠다.

95년생 : 치밀한 검토가 필요하다.

07년생 : 대충 넘기지 말고 꼼꼼히 살펴라.
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