[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 17일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 17일

입력 2026-08-17 02:59
수정 2026-08-17 02:59
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36년생 : 함부로 사람을 믿지 마라.

48년생 : 운이 서서히 좋아지기 시작한다.

60년생 : 신용을 중시해야 길하다.

72년생 : 우유부단한 태도는 버려라.

84년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.

96년생 : 결심한 일은 자신 있게 밀고 나가라.



37년생 : 참고 기다리면 복이 있겠다.

49년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.

61년생 : 오해나 구설수를 조심하라.

73년생 : 고집을 부리면 망신수가 있다.

85년생 : 순리를 거스르면 이루기 어렵다.

97년생 : 무리하게 나서지 말고 흐름을 따르라.

호랑이

38년생 : 지나치게 친절한 사람을 조심하라.

50년생 : 구두 약속은 믿지 않는 것이 좋다.

62년생 : 애쓴 만큼 보람이 있겠다.

74년생 : 바쁜 만큼 실속은 적을 수 있다.

86년생 : 운수가 크게 트이니 횡재운이 있다.

98년생 : 뜻밖의 행운이 찾아올 수 있다.

토끼

39년생 : 가까운 사람일수록 경계하라.

51년생 : 너무 욕심부리지 마라.

63년생 : 일을 추진하다 낭패를 볼 수 있다.

75년생 : 새로운 운이 펼쳐지는 날.

87년생 : 마음먹은 대로 일이 풀린다.

99년생 : 좋은 흐름이 열리니 적극적으로 움직여라.



40년생 : 질병이 염려되니 건강을 챙겨라.

52년생 : 오늘은 행운이 따르는 날.

64년생 : 마음먹은 대로 되어 기쁨이 크다.

76년생 : 지금은 어려워도 나중에는 길하다.

88년생 : 마음이 안정되지 않아도 흔들리지 마라.

00년생 : 급한 판단보다 차분한 정리가 필요하다.

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41년생 : 옛것을 잘 유지하고 지켜라.

53년생 : 좋은 소식이 들려오겠다.

65년생 : 여행이나 이동에서 득이 있다.

77년생 : 서로 돕고 협조해야 성과가 있다.

89년생 : 일이 성장할 가능성이 높다.

01년생 : 협력하면 기대 이상의 결과가 있다.



42년생 : 구하려 해도 얻기 어려운 날.

54년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.

66년생 : 복록이 찾아드는구나.

78년생 : 집안이 화평하고 기쁨이 넘친다.

90년생 : 사람 사귀는 일에 성심을 다하라.

02년생 : 진심으로 대하면 좋은 인연이 생긴다.



43년생 : 큰 경사가 생기겠다.

55년생 : 매사가 어긋날 수 있으니 신중하라.

67년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.

79년생 : 분수를 지키는 것이 좋다.

91년생 : 사소한 말 한마디가 큰 어려움을 부른다.

03년생 : 말조심하면 불필요한 문제를 피한다.

원숭이

44년생 : 친구와 즐거운 하루를 보낸다.

56년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.

68년생 : 모든 일은 자업자득이다.

80년생 : 계획에 따라 일을 처리하라.

92년생 : 자신의 일에 집중해야 한다.

04년생 : 남의 일보다 맡은 일에 힘써라.



45년생 : 넓은 마음으로 사람을 대하라.

57년생 : 절약하는 습관을 들여라.

69년생 : 일을 추진하면 큰 결과가 있다.

81년생 : 유통이나 거래에서 수익이 생긴다.

93년생 : 근심 걱정이 사라지는구나.

05년생 : 마음이 한결 가벼워지는 날.



46년생 : 소문에 지나치게 연연하지 마라.

58년생 : 동업은 문제가 생길 수 있다.

70년생 : 한 발짝 물러서면 행운이 있다.

82년생 : 공연한 일에 휘말릴 수 있다.

94년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 온다.

06년생 : 예상 밖의 연락으로 기분이 좋아진다.

돼지

47년생 : 여러 사람이 우러러보겠다.

59년생 : 자신 있게 밀고 나가면 꼬였던 일이 풀린다.

71년생 : 행운의 날이 찾아왔구나.

83년생 : 좋은 기회를 만나는 날.

95년생 : 인기를 얻고 일이 서서히 풀린다.

07년생 : 밝은 태도가 좋은 흐름을 만든다.
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