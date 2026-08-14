[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 16일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 16일

입력 2026-08-14 03:25
수정 2026-08-14 03:25
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36년생 : 무리하면 건강을 해칠 수 있으니 조심하라.

48년생 : 귀인의 도움으로 어려움이 해결된다.

60년생 : 기다림이 뜻밖의 행운을 가져온다.

72년생 : 다른 사람과 협조하면 일이 풀린다.

84년생 : 주변 사람은 가려서 사귀어라.

96년생 : 신중한 선택이 좋은 결과를 부른다.



37년생 : 반가운 소식이 들려오겠다.

49년생 : 주변의 부추김에 쉽게 흔들리지 마라.

61년생 : 용기를 잃지 말고 힘을 내라.

73년생 : 막힌 일에서 새로운 실마리를 찾는다.

85년생 : 뜻밖의 행운이 따르는 날.

97년생 : 작은 기회도 소중히 여기면 득이 있다.

호랑이

38년생 : 지금은 기다리는 편이 좋다.

50년생 : 빈틈이 많아 실수가 생기기 쉽다.

62년생 : 사람은 신중하게 가려 사귀어라.

74년생 : 분수를 지키는 것이 현명하다.

86년생 : 무리하게 진행하면 큰 손실이 따른다.

98년생 : 욕심을 줄이고 차분히 움직여라.

토끼

39년생 : 남의 말에 쉽게 넘어가기 쉬운 날.

51년생 : 작은 것에 만족하는 마음이 좋다.

63년생 : 기대 이상으로 믿다가는 실망이 있다.

75년생 : 자존심만 내려놓으면 희망이 보인다.

87년생 : 행운이 따르는 기쁜 하루.

99년생 : 겸손하게 움직이면 좋은 일이 생긴다.



40년생 : 만사가 형통하게 풀리는 날.

52년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.

64년생 : 이득이 넘치니 힘껏 실천하라.

76년생 : 신수가 왕성하고 기운이 좋다.

88년생 : 새로운 일을 시작하기에 좋은 날.

00년생 : 자신 있게 움직이면 성과가 따른다.

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41년생 : 좋은 일만 생기는 하루.

53년생 : 적극적으로 행동하면 크게 길하다.

65년생 : 성공의 발판을 마련하게 된다.

77년생 : 일이 막힐수록 서두르지 마라.

89년생 : 일이 순조롭게 추진되는구나.

01년생 : 차분히 밀고 가면 좋은 결과가 있다.



42년생 : 가장 소중한 하루가 되겠다.

54년생 : 너무 큰 꿈만 좇지 마라.

66년생 : 사람들에게 인기를 얻게 된다.

78년생 : 움직인 만큼 소득이 따른다.

90년생 : 운이 열려 이득이 많아진다.

02년생 : 부지런히 움직이면 좋은 기회가 온다.



43년생 : 큰 기대는 하지 않는 것이 좋다.

55년생 : 운세도 강하고 행운도 따른다.

67년생 : 새로운 길을 모색하라.

79년생 : 구설수나 시비를 조심해야 한다.

91년생 : 기회를 잘 포착하면 득이 있다.

03년생 : 말과 행동을 조심하면 길하다.

원숭이

44년생 : 먼 곳에서 기쁜 일이 생긴다.

56년생 : 남을 원망하지 말고 참고 기다려라.

68년생 : 생활이 한결 윤택해진다.

80년생 : 감정을 잘 조절해야 좋다.

92년생 : 최선을 다해 노력하면 성과가 있다.

04년생 : 마음을 다스리면 일이 수월하다.



45년생 : 정신적인 안정이 필요한 날.

57년생 : 자식이나 아랫사람으로 행복이 있다.

69년생 : 과한 투자는 삼가는 것이 좋다.

81년생 : 우정을 돈독히 하면 도움이 된다.

93년생 : 소망하던 일이 이루어지겠다.

05년생 : 가까운 사람과의 정을 소중히 하라.



46년생 : 느긋하게 기다리는 것이 좋다.

58년생 : 근심 걱정이 생길 수 있다.

70년생 : 컨디션 유지에 힘써라.

82년생 : 일이 순탄하게 풀려나간다.

94년생 : 시비에 휘말리지 않도록 조심하라.

06년생 : 차분하게 행동하면 문제를 피한다.

돼지

47년생 : 도와줄 사람이 나타나겠다.

59년생 : 실패를 두려워하면 기회를 놓친다.

71년생 : 세심한 신경이 필요한 하루.

83년생 : 남의 일에 지나치게 간섭하지 마라.

95년생 : 신뢰를 얻어 만사가 형통하다.

07년생 : 믿음을 쌓으면 좋은 인연이 따른다.
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