[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 15일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 15일

입력 2026-08-14 03:25
수정 2026-08-14 03:25
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36년생 : 하늘이 도우니 기쁜 일이 생긴다.

48년생 : 노력의 대가가 적어 아쉬울 수 있다.

60년생 : 부부 화합이 좋은 날이다.

72년생 : 소문이 좋으니 처신을 잘하라.

84년생 : 반드시 큰 성과가 따르겠다.

96년생 : 끝까지 밀고 가면 결과가 좋다.



37년생 : 집안에서 안정을 취하는 것이 좋다.

49년생 : 두 갈래 길에서 고민하게 된다.

61년생 : 자존심을 버리고 도움을 받아라.

73년생 : 오늘은 실수가 잦으니 조심하라.

85년생 : 새로운 설계에 행운이 있다.

97년생 : 새 계획을 세우면 좋은 흐름이 열린다.

호랑이

38년생 : 밤길을 조심해야 한다.

50년생 : 가정에 충실하는 것이 좋다.

62년생 : 믿는 사람에게 의논하라.

74년생 : 조금만 참고 기다려라.

86년생 : 순서에 따라 차근차근 진행하라.

98년생 : 급하게 서두르지 않으면 길하다.

토끼

39년생 : 무리하지 않으면 횡재수가 있다.

51년생 : 많은 이득이 생기겠다.

63년생 : 약속이 미뤄지거나 재물이 나갈 수 있다.

75년생 : 길운이 서서히 다가온다.

87년생 : 일의 마무리를 잘해야 한다.

99년생 : 끝맺음을 분명히 하면 인정받는다.



40년생 : 재물이 풍요롭게 들어온다.

52년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.

64년생 : 모든 일이 형통하게 풀린다.

76년생 : 주변 사람은 가려서 사귀어라.

88년생 : 계획대로 일이 추진된다.

00년생 : 준비한 대로 움직이면 성과가 있다.

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41년생 : 참는 것이 평화를 지킨다.

53년생 : 여행은 삼가는 것이 좋다.

65년생 : 시비거리가 생기니 조심하라.

77년생 : 가족과 시간을 함께 보내라.

89년생 : 좋은 일이 넘쳐나는 하루.

01년생 : 가까운 사람과 즐거움을 나누어라.



42년생 : 한 가지 일에 너무 집착하지 마라.

54년생 : 주색을 가까이하지 않는 것이 좋다.

66년생 : 고생 끝에 낙이 찾아온다.

78년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

90년생 : 웃음이 끊이지 않는 하루.

02년생 : 좋은 분위기 속에서 자신감이 생긴다.



43년생 : 가족과 상의하면 반드시 해결된다.

55년생 : 기다리는 여유를 가져라.

67년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.

79년생 : 새로운 일을 무리하게 추구하지 마라.

91년생 : 연애운이 순조롭게 흐른다.

03년생 : 마음이 통하는 사람과 가까워진다.

원숭이

44년생 : 활기가 넘치는 날이다.

56년생 : 예상 밖의 지출이 생길 수 있다.

68년생 : 내일을 위한 충전이 필요하다.

80년생 : 여행을 해도 길한 날이다.

92년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

04년생 : 가벼운 이동 속에 좋은 기운이 있다.



45년생 : 남의 일에 지나치게 간섭하지 마라.

57년생 : 비밀은 확실하게 지켜야 한다.

69년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.

81년생 : 윗사람의 충고를 받아들여라.

93년생 : 활기가 넘치는 날이다.

05년생 : 적극적으로 움직이면 좋은 흐름이 온다.



46년생 : 기대가 크면 실망도 큰 법이다.

58년생 : 가족에게 고민이 생길 수 있다.

70년생 : 마음이 심란해질 수 있다.

82년생 : 급하게 서두르지 마라.

94년생 : 작은 실수로 망신수가 있으니 조심하라.

06년생 : 말과 행동을 한 번 더 살펴라.

돼지

47년생 : 여유를 가지는 것이 좋다.

59년생 : 다른 사람과 협조를 잘하라.

71년생 : 운기가 왕성하니 재물 이득이 있다.

83년생 : 뜻대로 일이 풀리겠다.

95년생 : 도와줄 사람이 있으니 걱정하지 마라.

07년생 : 주변 도움으로 어려움이 풀린다.
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