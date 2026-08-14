[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 14일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 14일

입력 2026-08-14 03:25
수정 2026-08-14 03:25
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36년생 : 부부 화합이 좋은 날이다.

48년생 : 행운이 가까이 손짓한다.

60년생 : 하는 일이 상승세를 타겠다.

72년생 : 부지런하게 움직여야 한다.

84년생 : 즉흥적인 발상은 금물이다.

96년생 : 생각보다 계획을 먼저 세워라.



37년생 : 가족에게 도움을 받는다.

49년생 : 새로운 희망으로 마음이 부푼다.

61년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.

73년생 : 마음먹은 대로 일이 이루어진다.

85년생 : 변화는 천천히 주는 것이 좋다.

97년생 : 급하게 바꾸기보다 차근차근 움직여라.

호랑이

38년생 : 희망이 넘치는 하루가 시작된다.

50년생 : 먼 곳으로의 여행은 삼가라.

62년생 : 실적이 없어 걱정이 늘 수 있다.

74년생 : 저녁 약속에서 실수하지 않게 하라.

86년생 : 귀인을 만나는 좋은 운세다.

98년생 : 만남 속에서 뜻밖의 도움을 받는다.

토끼

39년생 : 현상 유지에 힘쓰는 것이 좋다.

51년생 : 뜻밖의 경사가 생긴다.

63년생 : 동쪽에서 행운이 따른다.

75년생 : 어두운 밤길은 조심하라.

87년생 : 집안일이 잘되고 기운이 좋아진다.

99년생 : 가족과의 시간이 마음을 편하게 한다.



40년생 : 모든 일은 자업자득으로 돌아온다.

52년생 : 허영에 빠지지 않도록 조심하라.

64년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.

76년생 : 남쪽은 길하나 북쪽은 신중하라.

88년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 나타난다.

00년생 : 예상 밖의 도움으로 일이 풀린다.

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41년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.

53년생 : 요란하게 움직이면 소득이 적다.

65년생 : 부부 화목에 시간을 투자하라.

77년생 : 부당한 이익은 취하지 마라.

89년생 : 좋은 일이 넘쳐나는 하루.

01년생 : 기쁨이 많아도 겸손을 잊지 마라.



42년생 : 웃음이 끊이지 않는 하루.

54년생 : 마음을 잘 다스려야 한다.

66년생 : 일이 더디게 추진될 수 있다.

78년생 : 전화위복의 기회가 찾아온다.

90년생 : 기회는 항상 오는 것이 아니니 잡아라.

02년생 : 좋은 순간을 놓치지 않게 준비하라.



43년생 : 감언이설에 주의하라.

55년생 : 일을 남에게 맡기면 실패할 수 있다.

67년생 : 마음을 열고 사람을 대하라.

79년생 : 새로운 일을 무리하게 추구하지 마라.

91년생 : 기초를 튼튼히 해두는 것이 좋다.

03년생 : 기본을 다지면 나중에 득이 된다.

원숭이

44년생 : 도와주는 사람이 많겠다.

56년생 : 이름을 떨칠 일이 생긴다.

68년생 : 주관대로 행동해도 좋다.

80년생 : 행운과 명예가 함께 따른다.

92년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.

04년생 : 꾸준한 노력이 좋은 평가를 부른다.



45년생 : 기쁘고 편안한 하루가 된다.

57년생 : 주머니 사정이 넉넉해질 수 있다.

69년생 : 참고 견디면 크게 길하다.

81년생 : 예의를 지켜야 행운이 따른다.

93년생 : 새로운 만남에 신경 써라.

05년생 : 좋은 인연이 다가오니 마음을 열어라.



46년생 : 건강에 신경 써야 한다.

58년생 : 매매는 조금 지연될 수 있다.

70년생 : 타인에게 인정받는 날이다.

82년생 : 좋은 소문이 따르니 처신을 잘하라.

94년생 : 오랜만에 휴식을 취할 수 있다.

06년생 : 몸과 마음을 쉬게 하면 운이 회복된다.

돼지

47년생 : 운기가 순조롭게 흐르는 날.

59년생 : 참고 견디면 크게 길하다.

71년생 : 어렵던 일이 도움으로 해결된다.

83년생 : 타인에게 인정받겠다.

95년생 : 여행이나 이동에 좋은 날.

07년생 : 움직임 속에서 좋은 기운을 얻는다.
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