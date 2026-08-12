[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 12일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 12일

입력 2026-08-12 01:14
수정 2026-08-12 01:14
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36년생 : 기다리던 소식을 듣게 된다.

48년생 : 집안이 화목하고 마음이 편하다.

60년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

72년생 : 수입이 좋아지는 날이다.

84년생 : 갑작스러운 일에도 당황하지 마라.

96년생 : 침착하게 대응하면 문제없이 넘긴다.



37년생 : 어려운 고비도 쉽게 해결된다.

49년생 : 새로운 친구나 인연을 만나겠다.

61년생 : 횡재수가 있어 기쁨이 따른다.

73년생 : 지나친 계획은 무리가 될 수 있다.

85년생 : 행운이 가까이 손짓하는 날.

97년생 : 좋은 기회가 오니 잘 살펴라.

호랑이

38년생 : 귀인이 찾아와 도움을 준다.

50년생 : 바쁘게 움직이면 행운이 따른다.

62년생 : 커다란 성과를 얻을 수 있다.

74년생 : 즐거운 만남이나 식사 자리가 있다.

86년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

98년생 : 사람들과 어울리면 좋은 일이 생긴다.

토끼

39년생 : 무리하게 행동하지 마라.

51년생 : 모든 일에 신중을 기해야 한다.

63년생 : 문서에서 큰 이익이 생긴다.

75년생 : 우연한 행운이 찾아온다.

87년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.

99년생 : 서두르지 않으면 좋은 흐름이 온다.



40년생 : 어려움이 와도 적극적으로 나아가라.

52년생 : 변동수가 있고 명예가 오를 수 있다.

64년생 : 공들인 일이 흔들릴 수 있으니 조심하라.

76년생 : 큰일을 추진해 성공할 운이다.

88년생 : 새로운 일을 벌여도 좋은 날.

00년생 : 도전하는 자세가 좋은 결과를 만든다.

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41년생 : 기쁨 속에 작은 근심이 섞일 수 있다.

53년생 : 하는 일이 순조롭게 잘 풀린다.

65년생 : 생활에 여유를 가져야 한다.

77년생 : 자신의 일을 함부로 말하지 마라.

89년생 : 신용을 지키는 것이 가장 중요하다.

01년생 : 약속을 지키면 신뢰를 얻는다.



42년생 : 체면이 손상될 수 있으니 조심하라.

54년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.

66년생 : 저녁 약속이 미뤄질 수 있다.

78년생 : 재물운이 따르는 하루.

90년생 : 대인관계가 원만하게 흐른다.

02년생 : 사람들과의 만남에서 기쁨이 있다.



43년생 : 기다리던 소식이 들어온다.

55년생 : 가까운 사람과 충돌을 조심하라.

67년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.

79년생 : 힘들수록 용기를 가져라.

91년생 : 좋은 사람을 만날 운이 있다.

03년생 : 새로운 인연이 기분 좋은 변화를 준다.

원숭이

44년생 : 기쁜 날이니 마음껏 움직여도 좋다.

56년생 : 긴장을 풀고 여유를 가져라.

68년생 : 아랫사람의 협조를 잘 활용하라.

80년생 : 아는 것이 오히려 부담이 될 수 있다.

92년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.

04년생 : 기본을 지키면 좋은 평가를 받는다.



45년생 : 귀인의 도움을 받는다.

57년생 : 마음의 부담이 차츰 사라진다.

69년생 : 안정이 최우선이니 무리하지 마라.

81년생 : 희망을 가진 자만이 성공을 얻는다.

93년생 : 상대에게 협조하면 길하다.

05년생 : 함께하는 자세가 좋은 결과를 만든다.



46년생 : 분수에 맞는 행동을 하라.

58년생 : 곤란한 일이 생길 수 있다.

70년생 : 부부애와 가까운 정이 좋아진다.

82년생 : 노력의 성과로 재물운이 따른다.

94년생 : 차분한 마음에 횡재수가 있다.

06년생 : 침착하게 움직이면 뜻밖의 이득이 있다.

돼지

47년생 : 가정이 안정되고 마음이 편하다.

59년생 : 막혔던 운이 트이기 시작한다.

71년생 : 침착하게 행동해야 한다.

83년생 : 허황된 일에 휘말리지 마라.

95년생 : 적극적으로 도전해보면 좋다.

07년생 : 자신감을 가지고 새롭게 시도하라.
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