[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 11일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 11일

입력 2026-08-11 01:44
수정 2026-08-11 01:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 자기 분수를 지키면 편안하다.

48년생 : 하는 일마다 행운이 따라온다.

60년생 : 새로운 사람을 만나 기분이 좋아진다.

72년생 : 웃어른의 의견을 따르면 길하다.

84년생 : 부지런히 움직이면 좋은 결과가 있다.

96년생 : 성실한 태도가 좋은 기회를 부른다.



37년생 : 복이 가득하고 신수가 좋은 날.

49년생 : 차분하게 일을 풀어나가라.

61년생 : 근심 걱정이 사라져 마음이 편하다.

73년생 : 작은 것이 쌓여 큰 성과가 된다.

85년생 : 즉흥적인 판단은 삼가는 것이 좋다.

97년생 : 급한 생각보다 신중함이 필요하다.

호랑이

38년생 : 근심이 사라지고 기쁜 일이 생긴다.

50년생 : 때와 장소를 잘 가려 행동하라.

62년생 : 사람을 조심하고 재물을 잘 지켜라.

74년생 : 일이 뜻대로 진행되지 않을 수 있다.

86년생 : 윗사람의 조언을 듣는 것이 좋다.

98년생 : 혼자 판단하지 말고 조언을 구하라.

토끼

39년생 : 어려운 이웃을 돌보면 크게 길하다.

51년생 : 재물운이 좋아 마음이 넉넉하다.

63년생 : 친구와의 갈등을 조심하라.

75년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.

87년생 : 일이 뜻대로 풀리는 하루.

99년생 : 자신 있게 움직이면 좋은 성과가 있다.



40년생 : 매사가 뜻한 대로 이루어지겠다.

52년생 : 분수를 지키고 편하게 지내라.

64년생 : 기쁜 일이 생겨 마음이 밝아진다.

76년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 나타난다.

88년생 : 학업이나 배움에 충실하면 득이 있다.

00년생 : 집중해야 할 일에 마음을 모아라.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.

53년생 : 조급하게 서두르면 건강을 해친다.

65년생 : 사업이나 일이 번창하는 운이다.

77년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.

89년생 : 오후로 갈수록 운이 좋아진다.

01년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과가 따른다.



42년생 : 건강에 각별히 신경 써라.

54년생 : 소망하던 일이 이루어지겠다.

66년생 : 부족한 부분은 배우며 채워라.

78년생 : 마음을 열고 사람을 사귀면 귀인을 만난다.

90년생 : 문서 거래는 확실하게 처리하라.

02년생 : 계약이나 약속은 꼼꼼히 살펴라.



43년생 : 기쁜 소식을 전해 듣겠다.

55년생 : 즐겁고 만족스러운 하루가 된다.

67년생 : 환경의 흐름에 순응하는 것이 좋다.

79년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.

91년생 : 밤늦은 외출은 삼가는 것이 좋다.

03년생 : 늦은 시간의 약속은 조심하라.

원숭이

44년생 : 주변 사람의 도움이 크게 작용한다.

56년생 : 수고한 만큼 큰 대가가 따른다.

68년생 : 노력한 일이 좋은 결실을 맺는다.

80년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋게 마무리된다.

92년생 : 행동 하나하나에 주의해야 한다.

04년생 : 가볍게 움직이다 실수하지 않게 하라.



45년생 : 심신이 피곤하니 건강에 유의하라.

57년생 : 구하는 일마다 성사될 운이다.

69년생 : 냉철하게 판단해야 후회가 없다.

81년생 : 지나친 투자는 삼가는 것이 좋다.

93년생 : 반가운 소식이 들려오겠다.

05년생 : 좋은 연락이 오니 기분이 밝아진다.



46년생 : 지금 상황에 만족하는 마음이 필요하다.

58년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.

70년생 : 나쁜 일이 오히려 행운으로 바뀐다.

82년생 : 이익이 풍족하게 들어온다.

94년생 : 소망하던 일은 잠시 늦어질 수 있다.

06년생 : 기대가 크면 실망도 생기니 차분하라.

돼지

47년생 : 몸과 마음을 편안히 하라.

59년생 : 찾아온 기회를 놓치지 마라.

71년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

83년생 : 도와줄 사람이 나타난다.

95년생 : 눈앞의 이익에만 급급하지 마라.

07년생 : 길게 보고 움직이면 좋은 결과가 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로