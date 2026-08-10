[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 10일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 10일

입력 2026-08-10 00:55
수정 2026-08-10 00:55
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36년생 : 즐거운 하루가 되겠다.

48년생 : 귀인의 만남을 소중히 하라.

60년생 : 노력하면 소득이 따르겠다.

72년생 : 성실한 일에는 보답이 있다.

84년생 : 공부나 배움을 다시 시작해보라.

96년생 : 새롭게 익히는 일이 도움이 된다.



37년생 : 믿음을 가지고 살아가라.

49년생 : 부부애와 가까운 정을 잘 지켜라.

61년생 : 양보와 인내심이 필요하다.

73년생 : 이제 마음을 단단히 잡아라.

85년생 : 인기가 올라 행운이 상승하는 날.

97년생 : 주변의 관심이 좋은 기회로 이어진다.

호랑이

38년생 : 다툴 일은 상대하지 말고 피하라.

50년생 : 친절한 마음이 기쁨을 준다.

62년생 : 겉보다 속으로 강해야 한다.

74년생 : 작은 충돌은 피하는 것이 좋다.

86년생 : 북동쪽에서 행운이 기다린다.

98년생 : 부드럽게 대응하면 문제가 줄어든다.

토끼

39년생 : 사람 만나는 일이 좋겠다.

51년생 : 운이 서서히 풀리기 시작한다.

63년생 : 힘들면 도움을 청하라.

75년생 : 한 발 뒤로 물러서는 것이 좋다.

87년생 : 문서에서 이득이 있겠다.

99년생 : 계약이나 서류는 꼼꼼히 살펴라.



40년생 : 건강을 돌보면 재물운도 보인다.

52년생 : 동남쪽이 오늘은 아주 길하다.

64년생 : 신속하게 일을 처리하라.

76년생 : 행운이 가까이 다가오는 날.

88년생 : 인간관계는 더욱 신중해야 한다.

00년생 : 말과 행동을 조심하면 좋은 인연이 남는다.

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41년생 : 이제야 일이 해결되는구나.

53년생 : 어려운 사람을 돌보면 복이 온다.

65년생 : 굳은 마음이 건강을 지킨다.

77년생 : 자기 주관을 확실히 하라.

89년생 : 지금의 어려움은 반드시 극복된다.

01년생 : 흔들리지 않으면 좋은 결과가 있다.



42년생 : 좋은 뜻을 가지고 베풀어라.

54년생 : 희망찬 결과가 곧 나타난다.

66년생 : 적극적으로 접근해보라.

78년생 : 일은 천천히 시작하는 것이 좋다.

90년생 : 남의 말보다 소신대로 행동하라.

02년생 : 자기 판단을 믿고 차분히 움직여라.



43년생 : 어려움이 곧 사라진다.

55년생 : 마음이 굳세어져야 하겠다.

67년생 : 일의 성과가 서서히 나타난다.

79년생 : 경쟁에서 작은 이득이 있다.

91년생 : 돈과는 큰 인연이 없으니 절약하라.

03년생 : 지출을 줄이고 실속을 챙겨라.

원숭이

44년생 : 일이 순탄하게 풀린다.

56년생 : 사업운이 이제야 풀리기 시작한다.

68년생 : 새로운 일을 시작해도 좋다.

80년생 : 가는 곳마다 이익이 있겠다.

92년생 : 능력에 맞게 계획을 세워라.

04년생 : 무리한 목표보다 현실적인 계획이 좋다.



45년생 : 여유를 가지고 건강을 지켜라.

57년생 : 타인과의 거래는 조심하라.

69년생 : 바라던 일이 이루어진다.

81년생 : 인기와 신뢰가 함께 오른다.

93년생 : 가장 우선할 것은 신용이다.

05년생 : 약속을 지키면 좋은 평가를 받는다.



46년생 : 몸과 마음이 불안할 수 있다.

58년생 : 아랫사람에게서 기쁜 일이 있다.

70년생 : 이동하기에 좋은 날이다.

82년생 : 새로운 사람과의 만남으로 기쁨이 크다.

94년생 : 목표 없는 행동은 낭비일 뿐이다.

06년생 : 방향을 정하고 움직여야 성과가 있다.

돼지

47년생 : 작은 소망은 이루어지겠다.

59년생 : 컨디션 조절을 잘해야 한다.

71년생 : 자신의 뜻대로 밀고 나가라.

83년생 : 기다리는 것이 상책이다.

95년생 : 방해가 있어 성사가 늦어질 수 있다.

07년생 : 서두르지 말고 때를 기다려라.
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