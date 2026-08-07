[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 9일

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쥐
36년생 : 재복이 새롭게 들어오는 날.
48년생 : 지나친 투자는 삼가라.
60년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.
72년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.
84년생 : 능력에 맞게 처신해야 한다.
96년생 : 무리하지 않으면 좋은 결과가 따른다.
소
37년생 : 만사가 형통하게 풀린다.
49년생 : 남의 의견을 존중하라.
61년생 : 힘들어도 버티면 내일이 밝다.
73년생 : 금전운이 매우 좋은 날.
85년생 : 고생 끝에 즐거움이 찾아온다.
97년생 : 노력한 일이 좋은 결실로 이어진다.
호랑이
38년생 : 좋은 사람을 만나 대화를 나눈다.
50년생 : 이름을 떨칠 수 있는 운세다.
62년생 : 명예를 얻을 수 있겠다.
74년생 : 부러울 것이 없는 흐름이다.
86년생 : 매사 주의 깊게 살펴야 한다.
98년생 : 좋은 기회일수록 신중해야 한다.
토끼
39년생 : 과로는 금물이니 쉬어가라.
51년생 : 계획한 일이 성사된다.
63년생 : 어려운 부탁을 받을 수 있다.
75년생 : 기대한 일이 이루어진다.
87년생 : 분위기에 너무 휩쓸리지 마라.
99년생 : 자기 판단을 지키는 것이 좋다.
용
40년생 : 다시 검토하는 과정이 필요하다.
52년생 : 우연히 기쁜 일이 생긴다.
64년생 : 도약의 밑거름이 찾아온다.
76년생 : 이동운이 약하니 외출은 삼가라.
88년생 : 변화가 있어도 순리에 맡겨라.
00년생 : 흐름을 거스르지 않으면 길하다.
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41년생 : 조심하고 주의 깊게 살펴라.
53년생 : 복이 넘치는 날이니 금전운이 크다.
65년생 : 남의 것을 탐하면 손해를 본다.
77년생 : 자신감 있게 처리하라.
89년생 : 남의 말에 귀를 기울여라.
01년생 : 조언을 받아들이면 실수를 줄인다.
말
42년생 : 집안에 경사가 넘치겠다.
54년생 : 손재수가 있으니 주변을 살펴라.
66년생 : 수고한 만큼 공이 따른다.
78년생 : 하던 일을 계속 추진하는 것이 길하다.
90년생 : 하늘의 도움이 복을 부른다.
02년생 : 꾸준히 밀고 가면 좋은 결과가 있다.
양
43년생 : 가족의 도움이 큰 힘이 된다.
55년생 : 서서히 희망이 보이기 시작한다.
67년생 : 계획대로 되지 않아도 낙심하지 마라.
79년생 : 주변 사람들의 말을 들어라.
91년생 : 시비가 있으니 언행을 조심하라.
03년생 : 말보다 행동을 차분히 해야 한다.
원숭이
44년생 : 양보와 타협이 필요하다.
56년생 : 큰 소득은 기대하기 어렵다.
68년생 : 금전 거래에서 소득이 있다.
80년생 : 운수가 좋으니 무난하게 흘러간다.
92년생 : 대인관계가 순조롭다.
04년생 : 사람들과 부드럽게 어울리면 좋다.
닭
45년생 : 만사가 형통하니 근심하지 마라.
57년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.
69년생 : 감언이설에 속기 쉬우니 조심하라.
81년생 : 재물운이 크게 살아나는 날.
93년생 : 하는 일에 최선을 다하라.
05년생 : 성실하게 집중하면 성과가 있다.
개
46년생 : 공연한 걱정은 하지 마라.
58년생 : 사업에서 큰 이익을 볼 수 있다.
70년생 : 작은 사고에 주의해야 한다.
82년생 : 바라던 일이 성취되겠다.
94년생 : 조금 더 노력하면 성과가 크다.
06년생 : 끝까지 힘을 내면 좋은 결과가 있다.
돼지
47년생 : 음식과 차량을 조심하라.
59년생 : 현실에 만족하는 마음이 필요하다.
71년생 : 가족과 즐거운 시간을 보내라.
83년생 : 만사가 형통하니 기쁨이 크다.
95년생 : 사랑이나 고백의 기운이 있는 날.
07년생 : 마음을 전하면 좋은 반응이 있다.
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