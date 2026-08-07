[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 8일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 8일

입력 2026-08-07 01:33
수정 2026-08-07 01:33
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36년생 : 운동으로 건강을 유지하는 것이 좋다.

48년생 : 이사, 여행, 투자운이 길하다.

60년생 : 타인에게 베풀면 행운이 따른다.

72년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.

84년생 : 마음을 비워야 일이 처리된다.

96년생 : 욕심을 내려놓으면 길이 보인다.



37년생 : 사람들에게 좋은 평가를 받는다.

49년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

61년생 : 추진하는 일에 주변의 도움이 있다.

73년생 : 소신대로 행동하면 큰 성과가 있다.

85년생 : 조언을 따르면 크게 길하다.

97년생 : 주변 말을 귀담아들으면 이득이 있다.

호랑이

38년생 : 큰 힘 들이지 않고 소득을 얻는다.

50년생 : 문서로 이득 볼 일이 있겠다.

62년생 : 새로운 일을 쉽게 포기하지 마라.

74년생 : 누군가가 감동을 주는 날.

86년생 : 너무 큰 기대는 하지 않는 것이 좋다.

98년생 : 현실적인 목표를 세워야 한다.

토끼

39년생 : 분실물이 없도록 주의하라.

51년생 : 중요한 일은 다음으로 미루어라.

63년생 : 큰 이익을 얻을 수 있다.

75년생 : 여행 중 행운이 따른다.

87년생 : 근심이 차츰 사라진다.

99년생 : 마음을 편히 가지면 일이 풀린다.



40년생 : 베풀면 막힌 일이 풀린다.

52년생 : 매사 매듭을 잘 지어야 한다.

64년생 : 안정이 필요한 하루.

76년생 : 신용을 확실하게 지켜라.

88년생 : 바라던 일이 이루어진다.

00년생 : 약속을 잘 지키면 좋은 기회가 온다.

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41년생 : 안심하고 일을 추진하라.

53년생 : 주저하지 말고 움직여라.

65년생 : 운이 차츰 좋아진다.

77년생 : 소신껏 추진하면 큰 성과가 있다.

89년생 : 자신감을 기르면 모든 일이 순조롭다.

01년생 : 자신을 믿고 끝까지 밀고 나가라.



42년생 : 며칠 후 해결되니 기다려라.

54년생 : 생활에 여유가 생긴다.

66년생 : 욕심을 부리면 큰 손해가 따른다.

78년생 : 남몰래 처리할 일이 생긴다.

90년생 : 아침 일찍부터 행운이 따른다.

02년생 : 일찍 움직일수록 좋은 흐름이 있다.



43년생 : 비밀을 함부로 누설하지 마라.

55년생 : 너무 큰일을 벌이지 않는 것이 좋다.

67년생 : 윗사람의 인정을 받겠다.

79년생 : 귀인의 덕을 보게 된다.

91년생 : 인내와 용기가 각별히 필요한 날.

03년생 : 쉽게 포기하지 말고 끝까지 버텨라.

원숭이

44년생 : 몸과 마음이 피곤할 수 있다.

56년생 : 양보하는 미덕을 발휘하라.

68년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

80년생 : 좋은 성과를 거두겠다.

92년생 : 사소한 일에 지나치게 개입하지 마라.

04년생 : 작은 문제는 가볍게 넘기는 것이 좋다.



45년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.

57년생 : 가정에 일찍 귀가하는 것이 좋다.

69년생 : 여기저기 마음을 써 일이 늘어난다.

81년생 : 운세가 서서히 호전된다.

93년생 : 오늘 하루는 휴식을 취하라.

05년생 : 충분히 쉬어야 다시 힘이 난다.



46년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

58년생 : 성공의 기운이 주변에 맴돈다.

70년생 : 한발 물러서서 돌아보라.

82년생 : 중요한 일이 생길 수 있다.

94년생 : 쉬운 일처럼 여기다 실패할 수 있으니 조심하라.

06년생 : 방심하지 말고 끝까지 확인하라.

돼지

47년생 : 멀리 이동하는 것은 불리하다.

59년생 : 불필요한 일에 간섭하지 마라.

71년생 : 타인과의 시비를 조심하라.

83년생 : 오곡이 풍성하니 기쁨이 크다.

95년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

07년생 : 낯선 환경에서도 차분히 적응하라.
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