[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 7일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 7일

입력 2026-08-07 01:33
수정 2026-08-07 01:33
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36년생 : 좋은 일이 서서히 진행된다.

48년생 : 부드러운 태도가 유리하다.

60년생 : 구설수를 조심해야 한다.

72년생 : 때를 기다렸다가 추진하라.

84년생 : 가는 곳마다 인기가 높아진다.

96년생 : 주변의 호감을 얻는 하루가 되겠다.



37년생 : 남동쪽에서 귀인을 만난다.

49년생 : 복이 가득하고 신수가 좋다.

61년생 : 큰일을 성사해내는 운세다.

73년생 : 활기차게 행동하면 좋은 결과가 있다.

85년생 : 필요 이상의 지출은 줄여라.

97년생 : 돈 관리에 신경 쓰면 길하다.

호랑이

38년생 : 참고 견디면 웃는 날이 돌아온다.

50년생 : 자신의 일은 잘 진행되니 걱정 마라.

62년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻는다.

74년생 : 복이 점차 가까이 다가온다.

86년생 : 몸과 마음이 모두 편안하다.

98년생 : 차분하게 움직이면 행운이 따른다.

토끼

39년생 : 집안이 태평하니 기분 좋은 하루.

51년생 : 이동에 변수가 생길 수 있다.

63년생 : 현 상태를 유지하는 것이 좋다.

75년생 : 계획은 여유 있게 세워라.

87년생 : 가까운 사람에게서 소식이 온다.

99년생 : 급한 변화보다 안정이 먼저다.



40년생 : 감언이설에 속지 않도록 주의하라.

52년생 : 오랜만에 마음이 흐뭇해진다.

64년생 : 직위나 명예가 올라갈 수 있다.

76년생 : 고통은 서서히 물러난다.

88년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.

00년생 : 성실한 모습이 좋은 평가를 받는다.

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41년생 : 손님 방문이나 만남이 많다.

53년생 : 덕을 쌓은 만큼 집안에 경사가 있다.

65년생 : 적은 투자로 큰 소득을 얻겠다.

77년생 : 부부가 화합하면 크게 이룬다.

89년생 : 기쁜 하루이나 시기하는 눈길을 조심하라.

01년생 : 좋은 일이 있어도 자랑은 삼가라.



42년생 : 허세만 버리면 재물이 따른다.

54년생 : 가까운 이웃이나 지인을 조심하라.

66년생 : 금전 거래는 철저히 해야 득이 있다.

78년생 : 자신의 실력을 마음껏 발휘하라.

90년생 : 좋은 친구나 인연이 생긴다.

02년생 : 새로운 만남이 기분 좋은 변화를 만든다.



43년생 : 근심이 차츰 사라진다.

55년생 : 일이 순조롭게 흘러간다.

67년생 : 뜻한 일이 좋은 열매를 맺는다.

79년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

91년생 : 친구와 어려움을 나누면 마음이 가벼워진다.

03년생 : 맡은 책임을 끝까지 완수하라.

원숭이

44년생 : 이기적인 행동은 삼가라.

56년생 : 기분이 조금 상할 일이 생길 수 있다.

68년생 : 투자나 확장을 생각하게 된다.

80년생 : 투자하면 이득이 생길 운세다.

92년생 : 자기 주장을 분명하게 밝혀라.

04년생 : 말할 때는 자신 있게 표현하라.



45년생 : 마음이 심란하니 안정을 취하라.

57년생 : 체면을 너무 앞세우지 마라.

69년생 : 피곤이 쌓이니 휴식이 필요하다.

81년생 : 원하던 소원이 이루어진다.

93년생 : 적극적으로 대처하면 길하다.

05년생 : 자신 있게 움직이면 좋은 결과가 있다.



46년생 : 좋은 일이 거듭되겠다.

58년생 : 좋은 변화는 서둘러 시행하라.

70년생 : 있을 때 베풀면 반드시 행운이 있다.

82년생 : 하나를 보면 열을 알 수 있다.

94년생 : 칭찬받을 일이 생기겠다.

06년생 : 성실한 태도가 인정을 부른다.

돼지

47년생 : 돌다리도 두드려 보고 건너라.

59년생 : 좋은 결과가 기다리고 있다.

71년생 : 가만히 있어도 횡재수가 있다.

83년생 : 순서를 기다리면 행운이 따른다.

95년생 : 이제는 기다리면 된다.

07년생 : 서두르지 않으면 좋은 답을 얻는다.
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