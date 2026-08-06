[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 6일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 6일

입력 2026-08-06 01:15
수정 2026-08-06 01:15
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36년생 : 귀인의 도움을 크게 받는 날.

48년생 : 해결책이 보이니 걱정을 내려놓아라.

60년생 : 성실하게 노력하면 인정받는다.

72년생 : 사업운이 좋아 활기가 생긴다.

84년생 : 자신의 주관대로 움직여도 좋다.

96년생 : 자신감을 가지고 한 걸음 나아가라.



37년생 : 이웃에게 베풀면 복이 돌아온다.

49년생 : 재물과 인기가 함께 따르는 날.

61년생 : 운기가 서서히 좋아지며 막힘이 풀린다.

73년생 : 행운은 천천히 찾아오니 기다려라.

85년생 : 노력하는 사람에게 이득이 있다.

97년생 : 서두르지 않으면 좋은 기회를 잡는다.

호랑이

38년생 : 주변에서 도와주는 사람이 많다.

50년생 : 조화로운 흐름이 만들어지는구나.

62년생 : 좋은 결실을 얻는 하루.

74년생 : 반가운 손님이나 인연을 만난다.

86년생 : 즐겁고 기분 좋은 하루가 되겠다.

98년생 : 밝은 태도가 행운을 불러온다.

토끼

39년생 : 성공의 기회를 잡을 수 있다.

51년생 : 멀리 이동하는 일은 삼가라.

63년생 : 노력한 만큼 성과를 얻는다.

75년생 : 재물운이 살아나니 기쁜 하루.

87년생 : 겸손하면 어려운 일도 쉽게 풀린다.

99년생 : 낮은 자세가 좋은 평가를 부른다.



40년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.

52년생 : 뜻밖의 횡재수를 기대해도 좋다.

64년생 : 모든 일에 정도를 지켜라.

76년생 : 작은 것에 만족하면 마음이 편하다.

88년생 : 시비가 생기면 먼저 사과하는 것이 좋다.

00년생 : 자존심보다 관계를 먼저 생각하라.

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41년생 : 근심이 서서히 사라지겠다.

53년생 : 뜻한 일이 좋은 열매를 맺는다.

65년생 : 모든 일에 자중하는 자세가 필요하다.

77년생 : 일 추진은 잠시 미루는 것이 좋다.

89년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨야 한다.

01년생 : 작은 실수도 다시 살피면 막을 수 있다.



42년생 : 물건을 잃지 않도록 조심하라.

54년생 : 서북쪽에서 행운이 기다린다.

66년생 : 자신의 소신을 분명하게 밝혀라.

78년생 : 운세가 차츰 좋아지는 날.

90년생 : 문서나 금전 거래에서 이득이 있다.

02년생 : 약속과 계약은 꼼꼼히 확인하라.



43년생 : 욕심을 버리면 마음이 편해진다.

55년생 : 이기심을 내려놓아야 길하다.

67년생 : 말 한마디를 항상 조심하라.

79년생 : 기대하던 일에 큰 성과가 있겠다.

91년생 : 운이 좋게 작용하니 적극적으로 움직여라.

03년생 : 성실하게 나아가면 좋은 결과가 따른다.

원숭이

44년생 : 심신이 편안하니 즐거움이 따른다.

56년생 : 과거는 잊고 새롭게 시작하라.

68년생 : 경솔한 행동은 구설을 부른다.

80년생 : 서둘러 좋은 기회를 잡아라.

92년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일이 있다.

04년생 : 무리한 약속보다 안정이 우선이다.



45년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

57년생 : 자기 뜻대로 추진해도 좋다.

69년생 : 위험한 일이 있으니 매사 신중하라.

81년생 : 작은 일들은 무난히 성사된다.

93년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

05년생 : 조급해하지 말고 차분히 움직여라.



46년생 : 무리하게 행동하지 마라.

58년생 : 너무 큰일을 생각하지 않는 것이 좋다.

70년생 : 함께 협동하면 성공한다.

82년생 : 친구의 유혹에 넘어가지 마라.

94년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

06년생 : 자신감 있게 움직이면 길이 열린다.

돼지

47년생 : 일은 다음 기회로 미루어질 수 있다.

59년생 : 전화위복의 기회를 놓치지 마라.

71년생 : 우연한 행운이 따르겠다.

83년생 : 어려울 때 도움의 손길이 나타난다.

95년생 : 새로운 친구나 인연을 만나겠다.

07년생 : 낯선 만남 속에서 즐거움이 생긴다.
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