[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 5일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 5일

입력 2026-08-05 02:57
수정 2026-08-05 02:57
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36년생 : 마음을 밝게 가지는 것이 좋다.

48년생 : 자중하면 행복이 따른다.

60년생 : 주변 사람에게 인정받는다.

72년생 : 몸과 마음이 편안한 하루.

84년생 : 윗사람에게 칭찬을 듣겠다.

96년생 : 성실함이 좋은 평가로 이어진다.



37년생 : 욕심만 버리면 재물운이 따른다.

49년생 : 경제 사정에 맞추어 움직여라.

61년생 : 업무는 신중하게 처리해야 한다.

73년생 : 집안에 경사가 생겨 즐거움이 가득하다.

85년생 : 이해하는 마음으로 생활하라.

97년생 : 상대를 배려하면 관계가 좋아진다.

호랑이

38년생 : 차분하게 하루를 보내라.

50년생 : 동쪽 이동이 좋은 운을 부른다.

62년생 : 금전 관계의 다툼을 조심하라.

74년생 : 생각보다 쉽게 일이 성사된다.

86년생 : 매사 차분하게 움직여라.

98년생 : 급한 마음을 누르면 길이 보인다.

토끼

39년생 : 뜻밖의 횡재를 얻는 날.

51년생 : 주변 사람이 힘이 되어준다.

63년생 : 차분하게 일하면 좋은 결과가 있다.

75년생 : 먼 여행은 삼가는 것이 좋다.

87년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

99년생 : 세부적인 부분을 놓치지 마라.



40년생 : 가족 간 갈등은 대화로 풀어라.

52년생 : 재물운은 있으나 손재수도 따른다.

64년생 : 시비와 구설에 주의하라.

76년생 : 망설이다 후회할 수 있다.

88년생 : 뜻하지 않은 도움이 넘쳐난다.

00년생 : 주변의 도움을 받아 기회를 잡아라.

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41년생 : 고집을 내세우지 마라.

53년생 : 힘들어도 뜻을 굽히지 말라.

65년생 : 전화위복의 좋은 날이다.

77년생 : 마음의 여유를 가져라.

89년생 : 활기가 넘치니 적극적으로 밀고 나가라.

01년생 : 자신감 있게 움직이면 운이 따른다.



42년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.

54년생 : 근면하게 움직이면 성공한다.

66년생 : 관록운과 뜻밖의 횡재가 있다.

78년생 : 새로운 일을 도모하는 것이 좋다.

90년생 : 매사 결과가 좋은 하루다.

02년생 : 도전하는 일에 좋은 흐름이 따른다.



43년생 : 건강보다 소중한 것이 없음을 명심하라.

55년생 : 새로운 일이 좋은 흐름을 만든다.

67년생 : 좋은 결실을 맺게 된다.

79년생 : 한 가지만 밀고 나가야 한다.

91년생 : 시험이나 경쟁에 유리한 날.

03년생 : 집중하면 원하는 결과에 가까워진다.

원숭이

44년생 : 가족과 함께 시간을 보내라.

56년생 : 맡은 일에 충실해야 한다.

68년생 : 지나친 욕심이 화를 부른다.

80년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

92년생 : 귀인이 나타나 도와준다.

04년생 : 주변 도움을 감사히 받아들여라.



45년생 : 친구의 도움으로 일이 처리된다.

57년생 : 재물이 서서히 따르겠다.

69년생 : 건강에 조금 더 힘써야 한다.

81년생 : 운수가 좋으니 새로운 일도 무방하다.

93년생 : 지나친 기대는 삼가는 것이 좋다.

05년생 : 기대보다 현실을 먼저 살펴라.



46년생 : 즐겁고 만족한 기쁨을 누린다.

58년생 : 순조로운 하루가 되겠다.

70년생 : 현재 맡은 일에 충실하라.

82년생 : 운수가 좋으니 새로운 일도 시도해보라.

94년생 : 마음껏 움직여도 좋은 날.

06년생 : 활동할수록 좋은 기운이 따른다.

돼지

47년생 : 모든 일이 잘 풀리는 날.

59년생 : 일을 억지로 꾸미지 마라.

71년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루.

83년생 : 양보의 미덕을 보이면 길하다.

95년생 : 주변 사람의 말을 새겨들어라.

07년생 : 조언 속에서 좋은 답을 찾는다.
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