[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 4일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 4일

입력 2026-08-04 01:26
수정 2026-08-04 01:26
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36년생 : 마무리에 신중해야 한다.

48년생 : 행운과 이득이 함께 들어온다.

60년생 : 운은 강하나 재물운은 아쉽다.

72년생 : 서로 협조하면 길한 결과가 있다.

84년생 : 이익이 따르니 꾸준히 노력하라.

96년생 : 작은 성과가 자신감을 키운다.



37년생 : 가정에 화목한 기운이 돈다.

49년생 : 노력과 투자를 아끼지 말아야 한다.

61년생 : 건강에 특별히 신경 써라.

73년생 : 노력이 성공의 지름길이다.

85년생 : 말보다 행동으로 보여주어라.

97년생 : 성실한 태도가 좋은 평가를 부른다.

호랑이

38년생 : 주변의 도움이 크게 작용한다.

50년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.

62년생 : 지나친 계획은 무리가 될 수 있다.

74년생 : 바라던 일이 성사되겠다.

86년생 : 참으면 뜻밖의 도움이 생긴다.

98년생 : 급하게 맞서지 말고 때를 기다려라.

토끼

39년생 : 기쁜 일이 생기는 날.

51년생 : 새로운 계획은 잠시 미루어라.

63년생 : 이동이나 변동에서 이득이 있다.

75년생 : 겸손하게 지내면 무난하다.

87년생 : 노력한 만큼 좋은 소득을 거둔다.

99년생 : 성과를 서두르지 말고 차분히 쌓아라.



40년생 : 일의 성과가 빛을 보겠다.

52년생 : 자신을 낮추는 것이 오히려 좋다.

64년생 : 서북쪽 이동에서 행운이 따른다.

76년생 : 사람들의 인정과 관심을 받는다.

88년생 : 우연한 만남이 좋은 인연이 된다.

00년생 : 낯선 만남 속에서 기회가 생긴다.

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41년생 : 매사가 순조롭게 정리된다.

53년생 : 다음 기회를 기다리는 것이 좋다.

65년생 : 운세가 차츰 호전된다.

77년생 : 자신감 있게 처리하라.

89년생 : 생각대로 밀고 나가면 좋다.

01년생 : 주저하지 말고 자신 있게 행동하라.



42년생 : 마음의 여유를 가져라.

54년생 : 새로운 경지를 밟아 나가라.

66년생 : 긴장이 피로를 부르니 주의하라.

78년생 : 사람들에게 칭찬을 듣겠다.

90년생 : 가족 사이에서는 말을 조심하라.

02년생 : 가까운 사람에게 상처 주지 않게 하라.



43년생 : 생활과 가정이 화목하다.

55년생 : 경솔한 행동은 삼가야 한다.

67년생 : 좋은 사람을 만나게 된다.

79년생 : 윗사람과 상의하면 크게 길하다.

91년생 : 기다림이 필요한 날도 있음을 알아라.

03년생 : 조급하게 굴지 말고 때를 살펴라.

원숭이

44년생 : 이익을 어려운 이웃과 나누어라.

56년생 : 매사 신중하게 움직여야 한다.

68년생 : 자녀나 아랫사람으로 기쁨이 있다.

80년생 : 사람들에게 신용을 지켜라.

92년생 : 횡재운이 있으니 기대해도 좋다.

04년생 : 뜻밖의 좋은 일이 생길 수 있다.



45년생 : 건강에 힘써야 할 때다.

57년생 : 주변의 의견을 따르는 것이 좋다.

69년생 : 오늘보다 내일을 생각하라.

81년생 : 일은 순서 있게 처리해야 한다.

93년생 : 성실한 일에는 보답이 따른다.

05년생 : 작은 책임도 끝까지 해내라.



46년생 : 매사가 순조롭게 흘러간다.

58년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

70년생 : 뜻밖의 횡재수가 있다.

82년생 : 동쪽은 길하고 남쪽은 조심하라.

94년생 : 상대의 의견을 존중해야 한다.

06년생 : 혼자 판단하기보다 주변 말을 들어라.

돼지

47년생 : 집안이 화목하니 행운이 따른다.

59년생 : 공연한 일에 휘말리지 마라.

71년생 : 창업보다 전업이 더 좋다.

83년생 : 가까운 곳에서 실속을 얻는다.

95년생 : 누군가에게 감동을 받을 수 있다.

07년생 : 가까운 사람의 호의를 소중히 하라.
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