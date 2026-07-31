[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 1일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 8월 1일

입력 2026-07-31 01:20
수정 2026-07-31 01:20
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36년생 : 몸도 마음도 한결 편안해지는 날.

48년생 : 반가운 기쁨이 가까이 다가온다.

60년생 : 금전 흐름이 좋아져 마음이 든든하다.

72년생 : 술자리에서는 말과 행동을 조심하라.

84년생 : 하는 일이 막힘없이 순조롭게 풀린다.

96년생 : 작은 기회가 좋은 결과로 이어진다.



37년생 : 그동안의 오해가 풀리고 마음이 편해진다.

49년생 : 매사가 안정적으로 흘러가는구나.

61년생 : 새 창업보다 방향 전환이 더 유리하다.

73년생 : 노력과 투자를 아끼지 말아야 한다.

85년생 : 현실에 만족하며 개성을 살려라.

97년생 : 서두르지 말고 차분히 흐름을 살펴라.

호랑이

38년생 : 방심하면 건강에 탈이 생기기 쉽다.

50년생 : 망설이다 좋은 기회를 놓치지 마라.

62년생 : 매사 감정보다 냉정한 판단이 필요하다.

74년생 : 마음을 나누면 근심이 가벼워진다.

86년생 : 많은 사람이 도와 일이 풀리겠다.

98년생 : 자신감은 좋으나 무리한 행동은 삼가라.

토끼

39년생 : 인간관계에서 반가운 기쁨이 생긴다.

51년생 : 이동이나 변화에서 이득을 얻는다.

63년생 : 고집을 내려놓고 협조를 구하라.

75년생 : 막힘이 따르니 조심스럽게 움직여라.

87년생 : 공부와 자기계발에 힘쓰면 좋다.

99년생 : 기본을 지키면 좋은 평가를 받는다.



40년생 : 재물은 들어오나 몸 관리를 소홀히 마라.

52년생 : 바쁜 하루이니 주변의 도움을 구하라.

64년생 : 자기 자리를 지키는 것이 가장 중요하다.

76년생 : 새로운 일이 시작될 운이다.

88년생 : 바쁜 만큼 얻는 것도 많겠다.

00년생 : 맡은 일에 책임을 다하면 인정받는다.

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41년생 : 만사가 순조롭게 풀리는구나.

53년생 : 다른 사람의 의견에 귀를 기울여라.

65년생 : 투자와 금전운이 함께 살아난다.

77년생 : 생각만 하지 말고 시작해야 한다.

89년생 : 사고나 실수가 생기기 쉬우니 조심하라.

01년생 : 작은 방심이 문제를 부를 수 있다.



42년생 : 공과 사를 분명히 구별하라.

54년생 : 복록이 쌓이고 마음이 넉넉해진다.

66년생 : 매사가 순조롭게 정리되는 날.

78년생 : 한발 물러서면 오히려 행운이 따른다.

90년생 : 마음을 경건하게 가지면 길하다.

02년생 : 성급히 나서기보다 상황을 살펴라.



43년생 : 안정된 마음을 지키는 것이 우선이다.

55년생 : 행동으로 옮기면 소득을 얻는다.

67년생 : 건강관리에 특별히 신경 써라.

79년생 : 겸손하게 움직이면 길운이 따른다.

91년생 : 적극적으로 나서면 좋은 결과가 있다.

03년생 : 자신 있게 행동하되 예의를 지켜라.

원숭이

44년생 : 예상이 어긋나 수고가 많을 수 있다.

56년생 : 과정은 힘들어도 결과는 좋겠다.

68년생 : 뜻밖의 횡재수가 찾아온다.

80년생 : 시간과 노력을 헛되이 쓰지 마라.

92년생 : 상대의 의견을 존중해야 한다.

04년생 : 조급함을 버리고 차근차근 진행하라.



45년생 : 이익이 생기면 이웃과 나누어라.

57년생 : 마음을 열고 대화하면 좋다.

69년생 : 계획한 일이 상승세를 타겠다.

81년생 : 노력하면 행운이 따라온다.

93년생 : 자존심을 앞세우지 말아라.

05년생 : 겸손한 태도가 좋은 인연을 만든다.



46년생 : 마음이 심란해도 중심을 잡아라.

58년생 : 침착하게 움직이면 문제를 피한다.

70년생 : 기대한 만큼의 이득은 있겠다.

82년생 : 주변의 도움으로 어려움이 풀린다.

94년생 : 뜻밖의 소문에 휘말리지 않게 조심하라.

06년생 : 말 한마디가 오해를 부를 수 있다.

돼지

47년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수가 보인다.

59년생 : 소신대로 움직이면 길하다.

71년생 : 아는 것이 큰 힘이 되는 날.

83년생 : 작은 실수로 오해를 사기 쉽다.

95년생 : 귀인의 도움이 이어지겠다.

07년생 : 주변의 조언을 가볍게 여기지 마라.
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