[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 29일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 29일

입력 2026-07-29 01:50
수정 2026-07-29 01:50
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36년생 : 조용한 기쁨이 있는 하루다.

48년생 : 반가운 사람과 웃을 일이 있다.

60년생 : 급한 결정은 뒤로 미루어라.

72년생 : 정리하던 일이 좋은 방향으로 간다.

84년생 : 노력한 일이 인정받겠다.

96년생 : 새로운 제안에 좋은 기회가 있다.



37년생 : 마음이 놓이는 소식을 듣는다.

49년생 : 집안에 작은 즐거움이 생긴다.

61년생 : 가까운 사람과 말다툼을 조심하라.

73년생 : 실속 있는 이득이 따르겠다.

85년생 : 차분히 움직이면 성과가 크다.

97년생 : 지나친 자신감은 삼가라.

호랑이

38년생 : 쉬어가면 몸이 한결 가볍다.

50년생 : 무리한 일정은 피하는 것이 좋다.

62년생 : 귀한 도움으로 일이 풀린다.

74년생 : 고집을 줄이면 손해가 없다.

86년생 : 좋은 인연이 가까이 오겠다.

98년생 : 원하는 방향으로 일이 움직인다.

토끼

39년생 : 작은 만족이 큰 평안을 준다.

51년생 : 편안한 만남 속에 즐거움이 있다.

63년생 : 재물 관리는 꼼꼼히 해야 한다.

75년생 : 기다린 일이 조금 늦어질 수 있다.

87년생 : 도움의 손길이 가까이 있겠다.

99년생 : 기분 좋은 변화가 생긴다.



40년생 : 마음을 낮추면 편안하다.

52년생 : 괜한 걱정으로 지치지 마라.

64년생 : 금전 흐름이 좋아져 여유가 생긴다.

76년생 : 막힌 일도 차분히 풀리겠다.

88년생 : 협력하면 성과가 커진다.

00년생 : 배울 일이 생겨 도움이 된다.

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41년생 : 신중한 태도가 복을 부른다.

53년생 : 약속이나 계약은 다시 확인하라.

65년생 : 기다리던 일이 가까워진다.

77년생 : 가까운 사이일수록 말을 아껴라.

89년생 : 용기 있게 나서면 결과가 좋다.

01년생 : 사소한 오해를 조심하라.



42년생 : 마음이 편해야 하루가 편하다.

54년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 만든다.

66년생 : 첫걸음을 떼면 일이 풀린다.

78년생 : 반가운 소식을 듣겠다.

90년생 : 맡은 일은 끝까지 책임져라.

02년생 : 마음을 단단히 먹어야 한다.



43년생 : 재물보다 건강을 먼저 챙겨라.

55년생 : 사람들의 신뢰를 얻겠다.

67년생 : 뜻밖의 행운이 가까이 있다.

79년생 : 여러 일이 겹쳐 피곤하겠다.

91년생 : 막힘없이 순조로운 흐름이다.

03년생 : 응원받을 일이 생기겠다.

원숭이

44년생 : 몸을 아끼면 평안하다.

56년생 : 아랫사람에게 좋은 소식을 듣는다.

68년생 : 욕심을 줄이면 길이 열린다.

80년생 : 가는 곳마다 실속이 생긴다.

92년생 : 계획이 차근차근 이루어진다.

04년생 : 집중력이 올라 성과가 따른다.



45년생 : 상대를 배려하면 관계가 좋아진다.

57년생 : 마음이 흔들려 판단이 흐려진다.

69년생 : 금전과 서류는 꼼꼼히 살펴라.

81년생 : 노력 끝에 보람이 생긴다.

93년생 : 경쟁보다 신중한 판단이 필요하다.

05년생 : 낯선 만남은 조심스럽게 대하라.



46년생 : 계획한 일이 무난히 이어진다.

58년생 : 서두르지 말고 때를 기다려라.

70년생 : 방심하면 일이 늦어질 수 있다.

82년생 : 마음이 안정되고 편안해진다.

94년생 : 난처한 부탁을 받을 수 있겠다.

06년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.

돼지

47년생 : 좋은 흐름이 따르니 자신 있게 움직여라.

59년생 : 부지런히 챙기면 이득이 있다.

71년생 : 무리한 계획은 뒤로 미루어라.

83년생 : 사람 만나는 자리에서 기회가 있다.

95년생 : 바라던 결과가 가까워진다.

07년생 : 작은 성취가 자신감을 준다.
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