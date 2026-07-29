[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 29일

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36년생 : 조용한 기쁨이 있는 하루다.48년생 : 반가운 사람과 웃을 일이 있다.60년생 : 급한 결정은 뒤로 미루어라.72년생 : 정리하던 일이 좋은 방향으로 간다.84년생 : 노력한 일이 인정받겠다.96년생 : 새로운 제안에 좋은 기회가 있다.37년생 : 마음이 놓이는 소식을 듣는다.49년생 : 집안에 작은 즐거움이 생긴다.61년생 : 가까운 사람과 말다툼을 조심하라.73년생 : 실속 있는 이득이 따르겠다.85년생 : 차분히 움직이면 성과가 크다.97년생 : 지나친 자신감은 삼가라.호랑이38년생 : 쉬어가면 몸이 한결 가볍다.50년생 : 무리한 일정은 피하는 것이 좋다.62년생 : 귀한 도움으로 일이 풀린다.74년생 : 고집을 줄이면 손해가 없다.86년생 : 좋은 인연이 가까이 오겠다.98년생 : 원하는 방향으로 일이 움직인다.토끼39년생 : 작은 만족이 큰 평안을 준다.51년생 : 편안한 만남 속에 즐거움이 있다.63년생 : 재물 관리는 꼼꼼히 해야 한다.75년생 : 기다린 일이 조금 늦어질 수 있다.87년생 : 도움의 손길이 가까이 있겠다.99년생 : 기분 좋은 변화가 생긴다.40년생 : 마음을 낮추면 편안하다.52년생 : 괜한 걱정으로 지치지 마라.64년생 : 금전 흐름이 좋아져 여유가 생긴다.76년생 : 막힌 일도 차분히 풀리겠다.88년생 : 협력하면 성과가 커진다.00년생 : 배울 일이 생겨 도움이 된다.41년생 : 신중한 태도가 복을 부른다.53년생 : 약속이나 계약은 다시 확인하라.65년생 : 기다리던 일이 가까워진다.77년생 : 가까운 사이일수록 말을 아껴라.89년생 : 용기 있게 나서면 결과가 좋다.01년생 : 사소한 오해를 조심하라.42년생 : 마음이 편해야 하루가 편하다.54년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 만든다.66년생 : 첫걸음을 떼면 일이 풀린다.78년생 : 반가운 소식을 듣겠다.90년생 : 맡은 일은 끝까지 책임져라.02년생 : 마음을 단단히 먹어야 한다.43년생 : 재물보다 건강을 먼저 챙겨라.55년생 : 사람들의 신뢰를 얻겠다.67년생 : 뜻밖의 행운이 가까이 있다.79년생 : 여러 일이 겹쳐 피곤하겠다.91년생 : 막힘없이 순조로운 흐름이다.03년생 : 응원받을 일이 생기겠다.원숭이44년생 : 몸을 아끼면 평안하다.56년생 : 아랫사람에게 좋은 소식을 듣는다.68년생 : 욕심을 줄이면 길이 열린다.80년생 : 가는 곳마다 실속이 생긴다.92년생 : 계획이 차근차근 이루어진다.04년생 : 집중력이 올라 성과가 따른다.45년생 : 상대를 배려하면 관계가 좋아진다.57년생 : 마음이 흔들려 판단이 흐려진다.69년생 : 금전과 서류는 꼼꼼히 살펴라.81년생 : 노력 끝에 보람이 생긴다.93년생 : 경쟁보다 신중한 판단이 필요하다.05년생 : 낯선 만남은 조심스럽게 대하라.46년생 : 계획한 일이 무난히 이어진다.58년생 : 서두르지 말고 때를 기다려라.70년생 : 방심하면 일이 늦어질 수 있다.82년생 : 마음이 안정되고 편안해진다.94년생 : 난처한 부탁을 받을 수 있겠다.06년생 : 분위기에 휩쓸리지 마라.돼지47년생 : 좋은 흐름이 따르니 자신 있게 움직여라.59년생 : 부지런히 챙기면 이득이 있다.71년생 : 무리한 계획은 뒤로 미루어라.83년생 : 사람 만나는 자리에서 기회가 있다.95년생 : 바라던 결과가 가까워진다.07년생 : 작은 성취가 자신감을 준다.