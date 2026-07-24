[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 25일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 25일

입력 2026-07-24 02:23
수정 2026-07-24 02:23
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36년생 : 가까운 일도 다시 살피는 게 좋다.

48년생 : 가까운 사람을 경계해야 한다.

60년생 : 한발 물러서야 안전하다.

72년생 : 즐겁고 만족스러운 기쁨이 있다.

84년생 : 친구 일에 휩쓸리지 마라.

96년생 : 말보다 성실함이 길운을 부른다.



37년생 : 조금 더 기다리면 길이 보인다.

49년생 : 내일을 기다리는 것이 좋다.

61년생 : 구설수를 조심해야 한다.

73년생 : 생각한 일이 성사된다.

85년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.

97년생 : 쉽게 여기면 일이 꼬일 수 있다.

호랑이

38년생 : 기대를 줄이면 마음이 편하다.

50년생 : 지나친 기대는 하지 마라.

62년생 : 한발 물러서면 여러모로 유리하다.

74년생 : 의욕은 좋으나 행동은 신중히 하라.

86년생 : 장기적인 목적의 투자는 좋다.

98년생 : 계획한 대로 추진하라.

토끼

39년생 : 마음이 넉넉해지는 하루다.

51년생 : 부러울 것이 없는 운이다.

63년생 : 시간이 해결하니 서두르지 마라.

75년생 : 차분히 움직이면 명예가 따른다.

87년생 : 가족 간 화합에 힘써라.

99년생 : 여행이나 이동에 좋은 기운이 있다.



40년생 : 마음이 넉넉해지는 하루다.

52년생 : 마음이 풍족해진다.

64년생 : 앞을 막던 일이 걷힌다.

76년생 : 가볍게 생각하면 실패할 수 있다.

88년생 : 잃는 것도 있지만 얻는 것도 있다.

00년생 : 자존심을 억제하면 행운이 있다.

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41년생 : 새로운 길을 살펴도 좋다.

53년생 : 새로운 일을 시작해도 가능성이 있다.

65년생 : 문서 관계는 바로 처리하라.

77년생 : 솔직하게 말하면 유리하다.

89년생 : 자기 뜻을 펴기 어렵겠다.

01년생 : 친인척 일로 고민이 생길 수 있다.



42년생 : 들뜬 마음은 가라앉혀라.

54년생 : 들뜨지 말고 자중해야 한다.

66년생 : 결과가 좋겠다.

78년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

90년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

02년생 : 분수를 잘 지켜야 한다.



43년생 : 좋은 신수에 행운이 따른다.

55년생 : 기쁜 소식이 있겠다.

67년생 : 새 일에는 손해를 조심하라.

79년생 : 적지만 소득이 생긴다.

91년생 : 참고 견디면 기쁨이 있다.

03년생 : 차분히 기다리면 좋은 결과 있다.

원숭이

44년생 : 인정 베푸는 마음이 필요하다.

56년생 : 마음을 너그럽게 가져라.

68년생 : 지나친 투자는 삼가라.

80년생 : 서두르지 말고 해결하라.

92년생 : 진실한 마음으로 임해야 한다.

04년생 : 솔직한 태도가 신뢰를 얻는다.



45년생 : 여유를 가지고 건강을 챙겨라.

57년생 : 형편이 차츰 풀리겠다.

69년생 : 아랫사람에게 맡기면 행운이 따른다.

81년생 : 일이 성취되고 있다.

93년생 : 가까운 사람과 즐거움을 나눈다.

05년생 : 함께하면 기쁨이 커진다.



46년생 : 반가운 소식이 들린다.

58년생 : 이동은 삼가는 것이 좋다.

70년생 : 신수가 좋아 행운이 있다.

82년생 : 지나친 투자는 피해야 한다.

94년생 : 허영심은 버리는 것이 좋다.

06년생 : 겉모습보다 실속을 챙겨라.

돼지

47년생 : 선심을 쓰면 돌아오는 것이 크다.

59년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.

71년생 : 능률이 오르고 소득도 높겠다.

83년생 : 집안에 넉넉한 기운이 가득하다.

95년생 : 변덕이 크면 신뢰를 잃는다.

07년생 : 한결같은 태도가 필요하다.
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