[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 24일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 24일

입력 2026-07-24 02:22
수정 2026-07-24 02:22
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 가진 것을 지키는 마음이 필요하다.

48년생 : 자기 것은 철저히 지켜야 한다.

60년생 : 갈등이 풀리면 뜻밖의 이득이 따른다.

72년생 : 밖으로 움직이면 운이 살아난다.

84년생 : 오늘 당장 승부를 걸지 마라.

96년생 : 맡은 일에 충실하면 이득이 있다.



37년생 : 몸을 아끼면 큰 탈이 없다.

49년생 : 건강에 신경 써야 한다.

61년생 : 성급히 결론 내리지 마라.

73년생 : 일이 성사되면 재물이 들어온다.

85년생 : 여러 사람의 도움을 받겠다.

97년생 : 어려움이 와도 크게 걱정할 것 없다.

호랑이

38년생 : 작은 실수를 조심해야 한다.

50년생 : 실수가 많은 날이니 신중하라.

62년생 : 가까운 사람과 다툼을 조심하라.

74년생 : 우연히 만난 사람이 도움이 된다.

86년생 : 차분히 일을 풀어나가라.

98년생 : 가까운 사람의 도움을 받겠다.

토끼

39년생 : 좋은 기운이 머무는 하루다.

51년생 : 좋은 흐름이 있다.

63년생 : 땅이나 부동산 일은 유리하다.

75년생 : 마음의 안정을 찾아야 한다.

87년생 : 소신껏 추진하면 큰 성과가 있다.

99년생 : 이제야 노력의 대가를 얻는다.



40년생 : 좋은 인연을 만날 수 있다.

52년생 : 좋은 친구를 만날 운이다.

64년생 : 다툼은 피하는 것이 좋다.

76년생 : 운이 차츰 좋아진다.

88년생 : 실패를 두려워해 마음이 흔들린다.

00년생 : 장기적인 목적의 투자는 좋다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 따뜻한 태도가 복을 부른다.

53년생 : 부드러운 마음으로 사람을 대하라.

65년생 : 바라던 일이 며칠 뒤 풀리겠다.

77년생 : 운이 조금씩 다가온다.

89년생 : 한발 물러서면 여러모로 유리하다.

01년생 : 마음이 심란한 하루다.



42년생 : 도움의 손길이 가까이 있겠다.

54년생 : 도와주는 사람이 많이 생긴다.

66년생 : 매사 마무리를 잘해야 한다.

78년생 : 노력한 만큼 성과가 있다.

90년생 : 형편에 맞추어 움직여라.

02년생 : 바라던 일이 이루어진다.



43년생 : 여유를 가지고 움직여라.

55년생 : 실속 있는 하루가 되겠다.

67년생 : 다른 사람의 의견을 받아들여라.

79년생 : 자기 자랑은 삼가는 것이 좋다.

91년생 : 자존심이 화를 부를 수 있다.

03년생 : 고집을 줄이면 편안하다.

원숭이

44년생 : 오늘은 쉬어가는 것이 낫다.

56년생 : 시작이 좋으면 끝도 좋다.

68년생 : 남을 해치는 말은 삼가라.

80년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

92년생 : 계획했던 일을 추진하라.

04년생 : 준비한 일을 시작해도 좋다.



45년생 : 말조심을 해야 한다.

57년생 : 가까운 사람이라도 쉽게 믿지 마라.

69년생 : 복이 차츰 찾아든다.

81년생 : 신뢰를 얻고 이득도 있겠다.

93년생 : 노력한 대가를 반드시 얻는다.

05년생 : 성실함이 좋은 결과를 만든다.



46년생 : 안정을 취하면 행운이 기다린다.

58년생 : 모든 일이 성사되겠다.

70년생 : 문서로 인한 이득이 있다.

82년생 : 애쓴 만큼 소득도 생긴다.

94년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.

06년생 : 도움을 받아 일이 쉽게 풀린다.

돼지

47년생 : 당장은 어려워도 곧 풀린다.

59년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식이 있다.

71년생 : 순리대로 차근히 추진하라.

83년생 : 집안에 경사가 있겠다.

95년생 : 성급한 행동은 역효과를 부른다.

07년생 : 서두르지 않으면 길이 열린다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로