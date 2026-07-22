[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 22일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 22일

입력 2026-07-22 01:06
수정 2026-07-22 01:06
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36년생 : 넉넉한 기운이 하루를 감싼다.

48년생 : 재물운이 좋아 마음이 든든하다.

60년생 : 친한 사이의 시비를 조심하라.

72년생 : 운이 점점 올라가는 때다.

84년생 : 도모하는 일이 이루어지겠다.

96년생 : 하늘이 돕는 듯 좋은 운이다.



37년생 : 작은 욕심을 줄이면 편안하다.

49년생 : 허욕을 부리면 어려움이 따른다.

61년생 : 반가운 소식을 듣게 된다.

73년생 : 재물이 생겨 마음이 들뜨겠다.

85년생 : 사람들에게 좋은 평가를 받는다.

97년생 : 이동 중 변수가 생길 수 있다.

호랑이

38년생 : 집안에 좋은 기운이 들어온다.

50년생 : 복이 쌓여 마음이 넉넉하다.

62년생 : 바라던 일이 순조롭게 이루어진다.

74년생 : 가족 간 분위기가 화목하겠다.

86년생 : 자만하면 실수가 생길 수 있다.

98년생 : 주변의 도움으로 좋은 하루가 된다.

토끼

39년생 : 뜻밖의 성과가 있겠다.

51년생 : 큰 수확을 얻게 된다.

63년생 : 모든 일이 순조롭게 흘러간다.

75년생 : 많은 사람이 힘을 보태준다.

87년생 : 시작한 일은 확실히 실천하라.

99년생 : 마무리에 조금 더 정성을 들여라.



40년생 : 반가운 일이 가까이 있다.

52년생 : 기쁜 일이 기다리고 있다.

64년생 : 거래나 약속이 순조롭다.

76년생 : 말로 인한 어려움이 생길 수 있다.

88년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

00년생 : 노력하는 만큼 성공에 가까워진다.

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41년생 : 가족과 뜻을 맞추면 좋다.

53년생 : 가족의 의견을 존중하라.

65년생 : 조금만 참으면 좋은 날이 온다.

77년생 : 큰 성취감은 부족할 수 있다.

89년생 : 작아도 실속 있는 소득이 있다.

01년생 : 바라던 일이 잘 이루어지겠다.



42년생 : 예상과 다른 흐름에 조심하라.

54년생 : 생각한 일이 빗나갈 수 있으니 주의하라.

66년생 : 천천히 추진하는 것이 좋다.

78년생 : 참고 견디는 것이 상책이다.

90년생 : 지출이 많아지니 조심하라.

02년생 : 몸과 마음이 편안한 하루다.



43년생 : 들뜬 마음은 가라앉히는 게 좋다.

55년생 : 인기와 신뢰를 함께 얻겠다.

67년생 : 무리한 계획은 일을 어렵게 한다.

79년생 : 큰 성과를 얻을 수 있겠다.

91년생 : 익숙한 것을 지키면 득이 된다.

03년생 : 안정된 선택이 좋은 결과를 부른다.

원숭이

44년생 : 몸과 마음을 편안히 하라.

56년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.

68년생 : 귀인의 도움을 받겠다.

80년생 : 먼 이동은 불리하니 삼가라.

92년생 : 행운이 가까이 기다리고 있다.

04년생 : 좋은 기회를 놓치지 마라.



45년생 : 손실이 생기지 않게 주의하라.

57년생 : 부지런히 움직이면 행운이 따른다.

69년생 : 복이 서서히 다가온다.

81년생 : 기다리기보다 움직이는 편이 길하다.

93년생 : 행운이 넘치는 하루다.

05년생 : 먼저 나서면 좋은 결과 있다.



46년생 : 갈등은 빨리 풀어야 한다.

58년생 : 수입이 좋아지니 나눌 일도 생긴다.

70년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.

82년생 : 매사에 행운이 따른다.

94년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.

06년생 : 좋은 평가를 받을 기회가 온다.

돼지

47년생 : 반가운 소식을 듣는다.

59년생 : 적극적으로 밀고 나가라.

71년생 : 움직이면 마음이 한결 안정된다.

83년생 : 허황된 생각은 내려놓아라.

95년생 : 큰일을 추진해도 성과가 있겠다.

07년생 : 자신 있게 도전하면 좋다.
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