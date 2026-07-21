[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 21일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 21일

입력 2026-07-21 03:22
수정 2026-07-21 03:22
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36년생 : 마음먹은 일이 부드럽게 풀리겠다.

48년생 : 성심껏 임하면 좋은 결과가 따른다.

60년생 : 반가운 소식으로 마음이 즐겁겠다.

72년생 : 방심하면 작은 실수가 손실로 이어진다.

84년생 : 막혔던 흐름이 서서히 좋아진다.

96년생 : 움직이는 곳마다 좋은 기운이 따른다.



37년생 : 차분히 나아가면 좋은 결과가 있다.

49년생 : 무리하지 않으면 바라던 성과가 있다.

61년생 : 기대가 크면 아쉬움도 커진다.

73년생 : 베푸는 마음이 복을 부른다.

85년생 : 정성을 들인 만큼 얻는 것이 있겠다.

97년생 : 섣부른 판단은 피해야 한다.

호랑이

38년생 : 몸을 아끼면 하루가 평안하다.

50년생 : 굳은 마음이 몸과 마음을 지켜준다.

62년생 : 말다툼이 생기지 않게 조심하라.

74년생 : 주변에서 실력을 알아주겠다.

86년생 : 뜻이 맞는 사람을 만나게 된다.

98년생 : 목표를 향해 빠르게 나아가는 운이다.

토끼

39년생 : 웃을 일이 생겨 마음이 가볍다.

51년생 : 기분 좋은 일이 찾아온다.

63년생 : 작지만 실속 있는 이득이 있다.

75년생 : 걱정이 풀리고 편안함이 온다.

87년생 : 먼 이동은 되도록 피하는 것이 좋다.

99년생 : 함께 힘을 모으면 좋은 결과가 있다.



40년생 : 조용히 머무르면 큰 탈이 없다.

52년생 : 이동운이 약하니 움직임을 줄여라.

64년생 : 막힘없이 일이 풀리는 날이다.

76년생 : 주변 도움으로 어려움이 줄어든다.

88년생 : 신경 쓸 일이 많아 피곤하겠다.

00년생 : 사람들의 관심과 호감을 얻겠다.

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41년생 : 작은 배려가 큰 덕으로 돌아온다.

53년생 : 어려운 이를 도우면 복이 따른다.

65년생 : 주변의 신뢰와 존중을 받겠다.

77년생 : 마음 둘 곳이 없어 산만하겠다.

89년생 : 자존심을 내려놓으면 이득이 있다.

01년생 : 마음이 밝고 즐거운 하루다.



42년생 : 지난 걱정은 내려놓는 것이 좋다.

54년생 : 예전 일에 매이면 손해가 크다.

66년생 : 풀리지 않던 일이 해결된다.

78년생 : 집안이 편안하니 마음이 넉넉하다.

90년생 : 끝마무리를 꼼꼼히 해야 한다.

02년생 : 먼 길은 다음으로 미루어라.



43년생 : 기다리던 말이 반갑게 들린다.

55년생 : 중요한 만남이나 약속이 생긴다.

67년생 : 몸의 신호를 가볍게 넘기지 마라.

79년생 : 눈앞의 이득만 좇으면 손해다.

91년생 : 운세가 조금씩 나아지겠다.

03년생 : 차분히 준비하면 좋은 흐름이 온다.

원숭이

44년생 : 고집을 줄이면 마음이 편하다.

56년생 : 하던 일에 집중해야 이롭다.

68년생 : 상대의 말을 존중해야 한다.

80년생 : 새로운 인연을 만나겠다.

92년생 : 일의 흐름이 순조롭다.

04년생 : 좋은 분위기 속에서 기회가 온다.



45년생 : 가까운 사람에게 서운함을 품지 마라.

57년생 : 들인 만큼 소득이 생긴다.

69년생 : 주변의 도움으로 행운이 따른다.

81년생 : 좋은 기운이 들어오는 날이다.

93년생 : 충돌은 되도록 피하는 것이 좋다.

05년생 : 말보다 침착한 태도가 필요하다.



46년생 : 마음이 복잡해질 수 있겠다.

58년생 : 집안이 안정되고 정이 깊어진다.

70년생 : 욕심을 내려놓으면 일이 풀린다.

82년생 : 성실하게 움직이면 길운이 따른다.

94년생 : 멀어진 인연이 다시 가까워진다.

06년생 : 솔직한 대화가 관계를 살린다.

돼지

47년생 : 지출이 많아 마음이 불편하겠다.

59년생 : 함께 힘을 모으면 일이 잘 풀린다.

71년생 : 너그러운 마음이 관계를 살린다.

83년생 : 함께하는 일은 신중히 따져보라.

95년생 : 기쁨이 가득한 행복한 날이다.

07년생 : 좋은 소식으로 마음이 밝아진다.
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