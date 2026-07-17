[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 19일

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36년생 : 말과 행동을 조심하면 무난하다.48년생 : 몸가짐에 주의해야 탈이 없다.60년생 : 어려운 사람에게 베풀면 복이 온다.72년생 : 주변의 충고를 귀담아들어라.84년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.96년생 : 행운은 천천히 찾아온다.37년생 : 남의 일에는 거리를 두는 것이 좋다.49년생 : 다른 사람 문제에 깊이 관여하지 마라.61년생 : 힘들수록 용기를 내야 한다.73년생 : 하는 일이 활발하게 진행된다.85년생 : 성공을 향해 달리는 형상이다.97년생 : 현실에서 도망치지 마라.호랑이38년생 : 기다리던 일이 가까워진다.50년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.62년생 : 구하면 얻는 때이니 마음이 가볍다.74년생 : 안정되었다고 방심하지 마라.86년생 : 능력을 인정받겠다.98년생 : 분별력만 잃지 않으면 좋다.토끼39년생 : 양보하면 마음이 편해진다.51년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.63년생 : 답답해도 참고 견뎌라.75년생 : 집안에 경사가 생긴다.87년생 : 하는 일이 더욱 번창하겠다.99년생 : 적극적으로 도전해 보라.40년생 : 마음을 안정시키는 것이 우선이다.52년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.64년생 : 주변에 따뜻한 마음을 베풀어라.76년생 : 말실수를 특히 조심해야 한다.88년생 : 사람을 신중히 사귀어라.00년생 : 혼자 힘으로는 어려울 수 있다.41년생 : 잠시 쉬어가면 기운이 회복된다.53년생 : 차분한 휴식이 필요하다.65년생 : 기대하던 일이 좋은 성과를 거둔다.77년생 : 행운과 이득이 많은 날이다.89년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.01년생 : 건강에 주의해야 한다.42년생 : 마음이 지치니 쉬어가라.54년생 : 정신적으로 피곤한 하루다.66년생 : 고비가 있을 수 있으니 주의하라.78년생 : 혼자 추진하면 실패가 따를 수 있다.90년생 : 만족스러운 하루가 되겠다.02년생 : 마음이 답답한 하루다.43년생 : 무리하게 움직이지 마라.55년생 : 실없는 말과 행동은 삼가라.67년생 : 일의 결과가 나타날 조짐이다.79년생 : 모든 운이 상승하니 좋은 징조다.91년생 : 하늘이 도와주는 운세다.03년생 : 좋은 기회가 가까이 온다.원숭이44년생 : 집안이 안정되고 화목하다.56년생 : 분수를 지키고 허욕은 버려라.68년생 : 시비를 조심해야 한다.80년생 : 주변 도움으로 쉽게 해결된다.92년생 : 크게 발전하는 운세다.04년생 : 도움을 받으면 일이 풀린다.45년생 : 무리한 행동은 삼가야 한다.57년생 : 이동운은 좋지 않다.69년생 : 갑작스러운 변화가 찾아올 수 있다.81년생 : 좋은 인연을 만나 행운이 온다.93년생 : 재물이 생기니 주변을 도와라.05년생 : 베풀면 더 큰 복이 온다.46년생 : 지켜온 것을 유지하면 대길하다.58년생 : 뜻한 바가 이루어진다.70년생 : 분수를 지켜야 한다.82년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.94년생 : 친구와의 갈등을 조심하라.06년생 : 말다툼은 피하는 것이 좋다.돼지47년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.59년생 : 결과에 너무 연연하지 마라.71년생 : 기다리기보다 움직여야 한다.83년생 : 이득이 없다면 미련을 버려라.95년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.07년생 : 적극적으로 움직이면 얻는 것이 있다.