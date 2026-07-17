[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 19일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 19일

입력 2026-07-17 01:54
수정 2026-07-17 01:54
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36년생 : 말과 행동을 조심하면 무난하다.

48년생 : 몸가짐에 주의해야 탈이 없다.

60년생 : 어려운 사람에게 베풀면 복이 온다.

72년생 : 주변의 충고를 귀담아들어라.

84년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.

96년생 : 행운은 천천히 찾아온다.



37년생 : 남의 일에는 거리를 두는 것이 좋다.

49년생 : 다른 사람 문제에 깊이 관여하지 마라.

61년생 : 힘들수록 용기를 내야 한다.

73년생 : 하는 일이 활발하게 진행된다.

85년생 : 성공을 향해 달리는 형상이다.

97년생 : 현실에서 도망치지 마라.

호랑이

38년생 : 기다리던 일이 가까워진다.

50년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.

62년생 : 구하면 얻는 때이니 마음이 가볍다.

74년생 : 안정되었다고 방심하지 마라.

86년생 : 능력을 인정받겠다.

98년생 : 분별력만 잃지 않으면 좋다.

토끼

39년생 : 양보하면 마음이 편해진다.

51년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

63년생 : 답답해도 참고 견뎌라.

75년생 : 집안에 경사가 생긴다.

87년생 : 하는 일이 더욱 번창하겠다.

99년생 : 적극적으로 도전해 보라.



40년생 : 마음을 안정시키는 것이 우선이다.

52년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

64년생 : 주변에 따뜻한 마음을 베풀어라.

76년생 : 말실수를 특히 조심해야 한다.

88년생 : 사람을 신중히 사귀어라.

00년생 : 혼자 힘으로는 어려울 수 있다.

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41년생 : 잠시 쉬어가면 기운이 회복된다.

53년생 : 차분한 휴식이 필요하다.

65년생 : 기대하던 일이 좋은 성과를 거둔다.

77년생 : 행운과 이득이 많은 날이다.

89년생 : 의지를 가지고 밀어붙여라.

01년생 : 건강에 주의해야 한다.



42년생 : 마음이 지치니 쉬어가라.

54년생 : 정신적으로 피곤한 하루다.

66년생 : 고비가 있을 수 있으니 주의하라.

78년생 : 혼자 추진하면 실패가 따를 수 있다.

90년생 : 만족스러운 하루가 되겠다.

02년생 : 마음이 답답한 하루다.



43년생 : 무리하게 움직이지 마라.

55년생 : 실없는 말과 행동은 삼가라.

67년생 : 일의 결과가 나타날 조짐이다.

79년생 : 모든 운이 상승하니 좋은 징조다.

91년생 : 하늘이 도와주는 운세다.

03년생 : 좋은 기회가 가까이 온다.

원숭이

44년생 : 집안이 안정되고 화목하다.

56년생 : 분수를 지키고 허욕은 버려라.

68년생 : 시비를 조심해야 한다.

80년생 : 주변 도움으로 쉽게 해결된다.

92년생 : 크게 발전하는 운세다.

04년생 : 도움을 받으면 일이 풀린다.



45년생 : 무리한 행동은 삼가야 한다.

57년생 : 이동운은 좋지 않다.

69년생 : 갑작스러운 변화가 찾아올 수 있다.

81년생 : 좋은 인연을 만나 행운이 온다.

93년생 : 재물이 생기니 주변을 도와라.

05년생 : 베풀면 더 큰 복이 온다.



46년생 : 지켜온 것을 유지하면 대길하다.

58년생 : 뜻한 바가 이루어진다.

70년생 : 분수를 지켜야 한다.

82년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

94년생 : 친구와의 갈등을 조심하라.

06년생 : 말다툼은 피하는 것이 좋다.

돼지

47년생 : 생활에 작은 변화가 필요하다.

59년생 : 결과에 너무 연연하지 마라.

71년생 : 기다리기보다 움직여야 한다.

83년생 : 이득이 없다면 미련을 버려라.

95년생 : 수익이 크고 풍족한 하루다.

07년생 : 적극적으로 움직이면 얻는 것이 있다.
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