[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 18일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 18일

입력 2026-07-17 01:54
수정 2026-07-17 01:54
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36년생 : 조심스럽게 움직이면 무난하다.

48년생 : 예상 못 한 변수가 숨어 있으니 주의하라.

60년생 : 건강 문제를 가볍게 넘기지 마라.

72년생 : 투자는 신중히 판단해야 한다.

84년생 : 고집을 내려놓아야 손해가 없다.

96년생 : 새로운 일로 바빠지겠다.



37년생 : 조용히 머무는 것이 편하다.

49년생 : 먼 이동이나 여행은 삼가라.

61년생 : 금전 지출을 조심해야 한다.

73년생 : 좋은 방향으로 움직이면 길하다.

85년생 : 현재의 자리를 지키는 게 좋다.

97년생 : 차분한 마음으로 추진하라.

호랑이

38년생 : 다음을 준비하면 길이 열린다.

50년생 : 지금은 다음 기회를 노려야 한다.

62년생 : 집안이 화목하고 마음이 평화롭다.

74년생 : 바쁘게 움직이는 하루가 된다.

86년생 : 수입이 늘어날 기운이 있다.

98년생 : 의욕은 좋으나 행동은 신중히 하라.

토끼

39년생 : 마음이 넉넉해지는 날이다.

51년생 : 마음이 풍족해지는구나.

63년생 : 약속만 잘 지키면 행운이 있다.

75년생 : 걱정하던 일이 해결된다.

87년생 : 계획대로 일이 풀려나간다.

99년생 : 이동운은 좋지 않으니 조심하라.



40년생 : 침착함이 좋은 결과를 부른다.

52년생 : 차분하게 행동해야 한다.

64년생 : 위축되지 말고 자신감을 가져라.

76년생 : 공과 사를 잘 구분해야 한다.

88년생 : 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.

00년생 : 하던 일에 충실해야겠다.

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41년생 : 사람을 살피는 눈이 필요하다.

53년생 : 믿을 만한 사람인지 잘 살펴라.

65년생 : 변동이나 이사, 투자 운이 좋다.

77년생 : 즐거운 일이 생기겠다.

89년생 : 수입이 늘어날 기운이 있다.

01년생 : 약속을 잘 지켜야 한다.



42년생 : 먼 길은 되도록 피하는 것이 좋다.

54년생 : 멀리 이동하는 것은 불리하다.

66년생 : 운세가 차츰 호전된다.

78년생 : 작은 일이라도 가볍게 보지 마라.

90년생 : 자기주장을 너무 앞세우지 마라.

02년생 : 좋은 일이 거듭 생기겠다.



43년생 : 기분 전환이 필요한 하루다.

55년생 : 거래에서 큰 이득을 기대하기 어렵다.

67년생 : 바라던 일이 이루어진다.

79년생 : 신념을 가지고 노력하면 좋다.

91년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.

03년생 : 꾸준한 마음이 행운을 부른다.

원숭이

44년생 : 화해하려는 자세가 필요하다.

56년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 마라.

68년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.

80년생 : 무리하지 않으면 성공한다.

92년생 : 이동에 좋은 운이 따르겠다.

04년생 : 움직이면 새로운 기회가 있다.



45년생 : 큰 탈 없이 지나감에 감사하라.

57년생 : 기다리면 차츰 풀린다.

69년생 : 무리하지만 않으면 성공한다.

81년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.

93년생 : 새로운 도전을 해도 좋다.

05년생 : 새롭게 배우면 성과가 있다.



46년생 : 집안에 기쁜 기운이 돈다.

58년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

70년생 : 하는 일에서 큰 성과가 있다.

82년생 : 재물 소득이 생기겠다.

94년생 : 마음을 확실히 정해야 한다.

06년생 : 분명한 태도가 좋은 결과를 부른다.

돼지

47년생 : 활기차게 움직이면 좋다.

59년생 : 주변 사람들의 신임을 얻는다.

71년생 : 일이 꼬여 고전할 수 있다.

83년생 : 변화보다 안정이 유리하다.

95년생 : 노력한 만큼 소득이 있겠다.

07년생 : 성실하게 움직이면 얻는 것이 있다.
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