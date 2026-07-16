[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 16일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 16일

입력 2026-07-16 01:26
수정 2026-07-16 01:26
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36년생 : 작은 걱정은 내려놓아도 좋다.

48년생 : 들어온 돈이 금세 나갈 수 있다.

60년생 : 서두르면 실수가 생기니 차분하라.

72년생 : 일의 흐름이 좋아지니 힘껏 추진하라.

84년생 : 꾸준한 태도가 길운을 부른다.

96년생 : 자신 있게 움직이면 성과가 있겠다.



37년생 : 마음을 편히 가지면 무난하다.

49년생 : 달콤한 말에 속지 않도록 조심하라.

61년생 : 공적인 일과 사적인 일은 분명히 나누어라.

73년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.

85년생 : 힘든 시간이 지나 보람이 온다.

97년생 : 건강과 일 모두 좋은 흐름이 따른다.

호랑이

38년생 : 차분히 지내면 하루가 편안하다.

50년생 : 원하는 대로 되지 않아 답답하겠다.

62년생 : 계획한 일이 좋은 흐름을 탄다.

74년생 : 사람들과 활발히 어울리면 대길하다.

86년생 : 걱정하던 문제가 해결된다.

98년생 : 눈앞의 일에 충실해야 한다.

토끼

39년생 : 주변과 뜻을 맞추면 편안하다.

51년생 : 마음이 맞지 않아 불편함이 생긴다.

63년생 : 오늘 할 일은 내일로 미루지 마라.

75년생 : 지나친 욕심은 손해를 부른다.

87년생 : 한발 물러서면 행운이 따른다.

99년생 : 뜻밖의 이득이 생기겠다.



40년생 : 베푸는 마음이 좋은 운을 만든다.

52년생 : 양보하면 하루가 한결 편해진다.

64년생 : 눈앞의 이익보다 먼 앞날을 보라.

76년생 : 자존심보다 실속을 먼저 챙겨라.

88년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.

00년생 : 한 가지 일에 집중해야 성공한다.

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41년생 : 사람들과 정을 나누니 즐겁다.

53년생 : 인간관계에서 기쁜 일이 생긴다.

65년생 : 부드럽게 대하면 얻는 것이 크다.

77년생 : 바쁘고 지쳐도 곧 좋아진다.

89년생 : 하는 일이 순조롭게 풀리겠다.

01년생 : 스트레스는 오래 두지 말고 풀어라.



42년생 : 돈과 약속은 분명히 해야 한다.

54년생 : 금전 관계는 꼼꼼히 살펴야 한다.

66년생 : 먼저 공적인 일을 해결하라.

78년생 : 줏대 없이 움직이면 이용당하기 쉽다.

90년생 : 뜻한 일이 있다면 밀고 나가라.

02년생 : 일이 차근차근 정리되겠다.



43년생 : 조급한 행동은 피해야 좋다.

55년생 : 사람들의 호감이 높아지겠다.

67년생 : 갈등은 빨리 풀어야 뒤탈이 없다.

79년생 : 근심이 사라지고 기쁨이 온다.

91년생 : 사랑과 우정이 모두 순조롭다.

03년생 : 다정한 말이 좋은 인연을 만든다.

원숭이

44년생 : 먼저 이해하면 관계가 부드럽다.

56년생 : 의욕이 떨어져 마음이 무겁겠다.

68년생 : 피로가 쌓이니 휴식이 필요하다.

80년생 : 가족 간 다툼은 양보가 답이다.

92년생 : 투자에도 좋은 기운이 따르겠다.

04년생 : 새로운 시도에서 배움이 있다.



45년생 : 속마음을 표현하면 오해가 줄어든다.

57년생 : 사람을 너무 쉽게 믿지 마라.

69년생 : 지나친 위축은 고치는 것이 좋다.

81년생 : 몸과 마음이 편안한 하루다.

93년생 : 일이 많아 정신없이 바쁘겠다.

05년생 : 시간 관리를 잘해야 한다.



46년생 : 정에 끌리면 손해를 볼 수 있다.

58년생 : 친구의 체면을 세워주면 좋다.

70년생 : 근심하던 일이 해결된다.

82년생 : 금전 투자에 좋은 운이 따른다.

94년생 : 기쁨이 넘치고 재수가 좋다.

06년생 : 주변의 인정이 힘이 되겠다.

돼지

47년생 : 반가운 곳에서 좋은 소식이 온다.

59년생 : 재물과 이득이 생기겠다.

71년생 : 풍성한 기운이 들어 즐겁다.

83년생 : 노력한 보람을 반드시 얻는다.

95년생 : 끝맺음을 잘해야 이롭다.

07년생 : 마지막까지 집중하면 좋다.
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