[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 15일

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36년생 : 늦게라도 좋은 흐름이 찾아온다.48년생 : 시간이 지나면 순조롭게 풀린다.60년생 : 이기적인 마음은 내려놓아라.72년생 : 도움을 받으면 일이 빠르게 해결된다.84년생 : 분수에 맞지 않는 욕심은 금물이다.96년생 : 순리에 따르는 것이 좋겠다.37년생 : 밝은 기운이 서서히 들어온다.49년생 : 달콤한 말에 속지 않도록 조심하라.61년생 : 예상 밖 수입이 생기겠다.73년생 : 남의 말에 흔들리지 마라.85년생 : 의욕이 충만해지는 때다.97년생 : 희망이 보이는 하루다.호랑이38년생 : 차분한 하루가 복을 부른다.50년생 : 매사 안정이 우선이다.62년생 : 복이 가까이 찾아든다.74년생 : 건강을 먼저 챙겨야 한다.86년생 : 사람과의 관계가 중요한 하루다.98년생 : 새 일을 벌여도 좋은 흐름이다.토끼39년생 : 마음이 편안하고 안정된다.51년생 : 신수가 태평한 날이다.63년생 : 집안에 경사가 생긴다.75년생 : 자기 관리에 신경 써야 한다.87년생 : 뜻밖의 재물을 얻겠다.99년생 : 뚜렷한 계획을 세워라.40년생 : 조급한 마음을 내려놓아라.52년생 : 뜻대로 되지 않아 답답하겠다.64년생 : 치밀하게 검토해야 한다.76년생 : 사람 사귀는 일에 조심하라.88년생 : 명예운이 따르는 날이다.00년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.41년생 : 천천히 움직이면 무난하다.53년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.65년생 : 투자는 신중히 판단하라.77년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.89년생 : 큰 성공을 거둘 수 있겠다.01년생 : 자신감을 가지면 이득이 있다.42년생 : 집안에 평안한 기운이 돈다.54년생 : 집안이 화평하고 복이 찾아든다.66년생 : 순리를 따르면 큰 위험은 없다.78년생 : 방법을 바꿔보는 것이 좋다.90년생 : 가정에 충실해야 한다.02년생 : 운세가 강하고 대길하다.43년생 : 투자는 잠시 보류하는 게 좋다.55년생 : 오해가 생기기 쉬우니 화합에 힘써라.67년생 : 서두르지 말고 차분히 움직여라.79년생 : 이익이 있으니 꾸준히 노력하라.91년생 : 컨디션 조절에 신경 써라.03년생 : 무리하지 않으면 안정된다.원숭이44년생 : 말로 인한 괴로움이 생길 수 있다.56년생 : 재수가 대길해 행운이 넘친다.68년생 : 오후부터 운이 서서히 풀린다.80년생 : 새로운 일을 구상해도 좋다.92년생 : 작은 시도로 큰 소득이 있겠다.04년생 : 새로운 계획에 좋은 기운이 따른다.45년생 : 모든 일이 막힘없이 풀린다.57년생 : 약간의 수입이 들어오겠다.69년생 : 화를 내기 전에 대화로 풀어라.81년생 : 욕심이 커지면 더 큰 욕심을 부른다.93년생 : 주변의 충고를 받아들여라.05년생 : 조언을 들으면 실수를 줄인다.46년생 : 건강을 세심히 챙겨라.58년생 : 가정이 안정되고 화목하다.70년생 : 너그러운 마음을 가져야 한다.82년생 : 행운은 천천히 찾아온다.94년생 : 적절한 대화가 필요한 때다.06년생 : 말로 풀면 관계가 좋아진다.돼지47년생 : 건강에 주의하고 무리하지 마라.59년생 : 분수를 지켜야 희망이 보인다.71년생 : 사업적 결정은 일단 보류하라.83년생 : 신수가 왕성하고 운수가 대통하다.95년생 : 자신의 의지가 필요한 날이다.07년생 : 마음을 굳게 먹으면 길이 열린다.