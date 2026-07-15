[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 15일

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쥐
36년생 : 늦게라도 좋은 흐름이 찾아온다.
48년생 : 시간이 지나면 순조롭게 풀린다.
60년생 : 이기적인 마음은 내려놓아라.
72년생 : 도움을 받으면 일이 빠르게 해결된다.
84년생 : 분수에 맞지 않는 욕심은 금물이다.
96년생 : 순리에 따르는 것이 좋겠다.
소
37년생 : 밝은 기운이 서서히 들어온다.
49년생 : 달콤한 말에 속지 않도록 조심하라.
61년생 : 예상 밖 수입이 생기겠다.
73년생 : 남의 말에 흔들리지 마라.
85년생 : 의욕이 충만해지는 때다.
97년생 : 희망이 보이는 하루다.
호랑이
38년생 : 차분한 하루가 복을 부른다.
50년생 : 매사 안정이 우선이다.
62년생 : 복이 가까이 찾아든다.
74년생 : 건강을 먼저 챙겨야 한다.
86년생 : 사람과의 관계가 중요한 하루다.
98년생 : 새 일을 벌여도 좋은 흐름이다.
토끼
39년생 : 마음이 편안하고 안정된다.
51년생 : 신수가 태평한 날이다.
63년생 : 집안에 경사가 생긴다.
75년생 : 자기 관리에 신경 써야 한다.
87년생 : 뜻밖의 재물을 얻겠다.
99년생 : 뚜렷한 계획을 세워라.
용
40년생 : 조급한 마음을 내려놓아라.
52년생 : 뜻대로 되지 않아 답답하겠다.
64년생 : 치밀하게 검토해야 한다.
76년생 : 사람 사귀는 일에 조심하라.
88년생 : 명예운이 따르는 날이다.
00년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.
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41년생 : 천천히 움직이면 무난하다.
53년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.
65년생 : 투자는 신중히 판단하라.
77년생 : 시비에 휘말리지 않게 조심하라.
89년생 : 큰 성공을 거둘 수 있겠다.
01년생 : 자신감을 가지면 이득이 있다.
말
42년생 : 집안에 평안한 기운이 돈다.
54년생 : 집안이 화평하고 복이 찾아든다.
66년생 : 순리를 따르면 큰 위험은 없다.
78년생 : 방법을 바꿔보는 것이 좋다.
90년생 : 가정에 충실해야 한다.
02년생 : 운세가 강하고 대길하다.
양
43년생 : 투자는 잠시 보류하는 게 좋다.
55년생 : 오해가 생기기 쉬우니 화합에 힘써라.
67년생 : 서두르지 말고 차분히 움직여라.
79년생 : 이익이 있으니 꾸준히 노력하라.
91년생 : 컨디션 조절에 신경 써라.
03년생 : 무리하지 않으면 안정된다.
원숭이
44년생 : 말로 인한 괴로움이 생길 수 있다.
56년생 : 재수가 대길해 행운이 넘친다.
68년생 : 오후부터 운이 서서히 풀린다.
80년생 : 새로운 일을 구상해도 좋다.
92년생 : 작은 시도로 큰 소득이 있겠다.
04년생 : 새로운 계획에 좋은 기운이 따른다.
닭
45년생 : 모든 일이 막힘없이 풀린다.
57년생 : 약간의 수입이 들어오겠다.
69년생 : 화를 내기 전에 대화로 풀어라.
81년생 : 욕심이 커지면 더 큰 욕심을 부른다.
93년생 : 주변의 충고를 받아들여라.
05년생 : 조언을 들으면 실수를 줄인다.
개
46년생 : 건강을 세심히 챙겨라.
58년생 : 가정이 안정되고 화목하다.
70년생 : 너그러운 마음을 가져야 한다.
82년생 : 행운은 천천히 찾아온다.
94년생 : 적절한 대화가 필요한 때다.
06년생 : 말로 풀면 관계가 좋아진다.
돼지
47년생 : 건강에 주의하고 무리하지 마라.
59년생 : 분수를 지켜야 희망이 보인다.
71년생 : 사업적 결정은 일단 보류하라.
83년생 : 신수가 왕성하고 운수가 대통하다.
95년생 : 자신의 의지가 필요한 날이다.
07년생 : 마음을 굳게 먹으면 길이 열린다.
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