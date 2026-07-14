[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 14일

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36년생 : 마음을 차분히 하면 운이 안정된다.48년생 : 마음의 평정이 가장 중요하다.60년생 : 기다리던 소식을 듣게 된다.72년생 : 신용을 지켜야 좋은 결과 있다.84년생 : 가족에게 마음을 쓰는 것이 좋다.96년생 : 노력한 만큼 성과가 따른다.37년생 : 좋은 흐름이 천천히 들어온다.49년생 : 횡재운은 있으나 건강을 챙겨라.61년생 : 이익이 많은 하루가 된다.73년생 : 모든 일은 마음먹기에 달렸다.85년생 : 집안 분위기가 화평해진다.97년생 : 잠시 쉬며 기분 전환하라.호랑이38년생 : 반가운 일이 있어 마음이 밝다.50년생 : 약속이 미뤄질 수 있겠다.62년생 : 가까운 사람과 충돌을 조심하라.74년생 : 기다리면 운이 따라온다.86년생 : 오해 살 말과 행동을 조심하라.98년생 : 경사로운 일이 있어 즐겁다.토끼39년생 : 양보하면 마음이 편해진다.51년생 : 오늘은 한발 물러서는 것이 좋다.63년생 : 남의 일에 참견하지 마라.75년생 : 주변 사람이 힘이 되어준다.87년생 : 근심이 사라지고 마음이 놓인다.99년생 : 참고 기다리면 길운이 들어온다.40년생 : 재물 흐름이 좋아지는 날이다.52년생 : 재물 소득이 있어 대길하다.64년생 : 원하던 일이 서서히 풀린다.76년생 : 투자를 넓힐 일이 생긴다.88년생 : 조급하면 실수가 따르니 주의하라.00년생 : 겸손해야 이득을 얻는다.41년생 : 상황에 맞춰 움직이면 좋다.53년생 : 융통성을 발휘해야 한다.65년생 : 현금 지출이 생길 수 있다.77년생 : 피로가 쌓이니 안정을 취하라.89년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.01년생 : 이기적인 행동은 피해야 한다.42년생 : 좋은 소식이 마음을 기쁘게 한다.54년생 : 마음이 흐뭇하고 기쁜 소식 있다.66년생 : 귀인의 도움을 받겠다.78년생 : 자신감을 가져도 좋다.90년생 : 행운이 있으니 힘껏 밀고 나가라.02년생 : 시작이 좋으면 끝도 좋다.43년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 마라.55년생 : 있을 때 베풀면 행운이 따른다.67년생 : 기쁜 소식을 듣게 된다.79년생 : 새로운 일에는 감수할 것이 있다.91년생 : 변덕이 크면 신뢰를 잃는다.03년생 : 말과 행동을 일정하게 하라.원숭이44년생 : 바라던 일이 풀리겠다.56년생 : 건강에 주의해야 한다.68년생 : 크게 움직이지 않는 것이 좋다.80년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.92년생 : 주변의 도움을 크게 받는다.04년생 : 좋은 조언이 힘이 되겠다.45년생 : 행복한 기운이 가득한 날이다.57년생 : 문서로 인한 행운이 있다.69년생 : 명예운이 강하게 따른다.81년생 : 아직 기회가 많이 남아 있다.93년생 : 허세를 버리면 재물운이 살아난다.05년생 : 겸손하면 좋은 평가를 받는다.46년생 : 고집에서 벗어나야 한다.58년생 : 성취감을 느끼는 하루다.70년생 : 이름을 드러낼 운이 따른다.82년생 : 방심하면 손해가 생길 수 있다.94년생 : 가볍게 행동하지 마라.06년생 : 신중하게 움직이면 실수를 피한다.돼지47년생 : 오늘은 이동을 삼가는 게 좋다.59년생 : 좋은 결실을 얻게 된다.71년생 : 포기하지 말고 밀고 나가라.83년생 : 마음먹기에 따라 달라진다.95년생 : 휴식을 취하며 다음을 준비하라.07년생 : 무리하지 말고 차분히 움직여라.