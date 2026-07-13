[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 13일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 13일

입력 2026-07-13 01:11
수정 2026-07-13 01:12
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36년생 : 반가운 기운이 하루를 감싼다.

48년생 : 하루 종일 웃을 일이 있다.

60년생 : 마음을 분명히 정해야 한다.

72년생 : 기쁜 일이 이어지는구나.

84년생 : 추진하는 일이 잘 풀린다.

96년생 : 적극적으로 움직이면 대길하다.



37년생 : 작은 이득이 마음을 든든하게 한다.

49년생 : 문서나 금전에서 소득이 있다.

61년생 : 계획했던 일이 풀리기 시작한다.

73년생 : 방심하면 실수가 생기니 조심하라.

85년생 : 시간이 지나면 자연히 해결된다.

97년생 : 외출이나 이동 중 주의하라.

호랑이

38년생 : 조용히 지내면 마음이 편하다.

50년생 : 안정을 지키고 앞장서지 마라.

62년생 : 매사 분명하게 처리해야 한다.

74년생 : 뜻한 일이 이루어질 운이다.

86년생 : 사람도 재물도 늘어나는 흐름이다.

98년생 : 속마음을 함부로 드러내지 마라.

토끼

39년생 : 마음을 편히 가지면 좋다.

51년생 : 남을 탓하기보다 참고 넘겨라.

63년생 : 일상에 작은 변화를 주면 좋다.

75년생 : 모든 일이 순조롭게 진행된다.

87년생 : 웃을 일이 가까이 다가온다.

99년생 : 새로운 길이 열려 고민이 풀린다.



40년생 : 기다리던 기쁨이 찾아온다.

52년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

64년생 : 지난 일에 오래 묶일 필요 없다.

76년생 : 혼자만의 판단은 좋지 않다.

88년생 : 다툼은 빨리 풀어야 뒤탈이 없다.

00년생 : 기회를 잘 잡으면 성과가 있다.

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41년생 : 근심이 줄어 마음이 놓인다.

53년생 : 괜한 걱정은 내려놓아라.

65년생 : 운이 좋아 소득이 생긴다.

77년생 : 도움을 줄 사람이 나타난다.

89년생 : 이득은 있으나 안정이 우선이다.

01년생 : 뜻한 대로 일이 풀리겠다.



42년생 : 좋은 흐름이 들어오는 날이다.

54년생 : 재물이 들어올 운이다.

66년생 : 꾸준히 준비한 보람이 있다.

78년생 : 말과 행동을 조심해야 한다.

90년생 : 무리한 행동은 삼가라.

02년생 : 하는 일이 잘 풀리겠다.



43년생 : 작은 일도 세심하게 살펴라.

55년생 : 노력한 대가가 반드시 따른다.

67년생 : 마음을 가다듬고 차분히 움직여라.

79년생 : 일이 순탄하게 풀려나간다.

91년생 : 하던 일에 충실해야 좋다.

03년생 : 꾸준한 태도가 복을 부른다.

원숭이

44년생 : 베푼 만큼 큰 이익이 생긴다.

56년생 : 신용을 지키는 것이 중요하다.

68년생 : 뜻한 일이 반드시 이루어진다.

80년생 : 계획한 일을 시작해도 좋다.

92년생 : 만사가 탄탄하게 풀린다.

04년생 : 자신 있게 움직이면 길하다.



45년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.

57년생 : 문서와 금전 일은 미루는 게 좋다.

69년생 : 참고 넘기면 복이 들어온다.

81년생 : 가족의 의견을 존중하라.

93년생 : 처음보다 나중이 좋은 하루다.

05년생 : 차분히 기다리면 기회가 온다.



46년생 : 뜻밖의 이익이 따를 수 있다.

58년생 : 자신의 능력을 마음껏 발휘하라.

70년생 : 사람을 쉽게 믿지 말아야 한다.

82년생 : 신뢰를 얻어 일이 순조롭다.

94년생 : 꾸준히 노력하면 성과가 있다.

06년생 : 성실한 태도가 좋은 운을 부른다.

돼지

47년생 : 느긋한 마음이 어려움을 피하게 한다.

59년생 : 고비가 생길 수 있으니 주의하라.

71년생 : 움츠리지 말고 당당히 나서라.

83년생 : 자신감을 가지면 일이 풀린다.

95년생 : 작은 일도 성의껏 대해야 한다.

07년생 : 차근차근 하면 좋은 결과 있다.
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