[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 12일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 12일

입력 2026-07-10 00:55
수정 2026-07-10 00:55
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36년생 : 마음을 비우면 편안함이 온다.

48년생 : 애쓴 만큼 결과가 보이지 않아 답답하다.

60년생 : 운이 좋아 바라던 일을 이룬다.

72년생 : 놓친 기회는 다시 돌아오니 걱정 마라.

84년생 : 추진하는 일에 도움이 따른다.

96년생 : 새로운 방향을 찾아보면 좋다.



37년생 : 좋은 기운이 집안에 머문다.

49년생 : 복이 들어오고 신수가 맑다.

61년생 : 근심이 사라져 마음이 편하다.

73년생 : 중요한 일은 다음으로 미루어라.

85년생 : 혼자만의 시간이 필요한 때다.

97년생 : 주변에서 실력을 인정받는다.

호랑이

38년생 : 반가운 일로 마음이 밝아진다.

50년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.

62년생 : 안정된 흐름을 지키는 것이 좋다.

74년생 : 이동 중 뜻밖의 행운이 따른다.

86년생 : 무리한 투자는 삼가야 한다.

98년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

토끼

39년생 : 작은 즐거움이 있는 하루다.

51년생 : 뜻밖의 일이 좋은 결과로 이어진다.

63년생 : 건강을 세심히 챙겨라.

75년생 : 우정을 돈독히 하면 길하다.

87년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

99년생 : 분수를 지키는 것이 좋겠다.



40년생 : 생활 속 여유가 생긴다.

52년생 : 마음이 넉넉하고 편안하다.

64년생 : 이른 시간부터 좋은 운이 따른다.

76년생 : 다툼이 생길 수 있으니 주의하라.

88년생 : 마음이 흔들려 결정이 어렵겠다.

00년생 : 피곤해도 곧 밝은 흐름이 온다.

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41년생 : 양보하면 마음이 편해진다.

53년생 : 한발 물러서면 기쁜 일이 있다.

65년생 : 재정이 빠듯하니 절약이 필요하다.

77년생 : 최선을 다하면 좋은 결과 있다.

89년생 : 큰일을 벌이기보다 지켜보라.

01년생 : 오후부터 운이 차츰 좋아진다.



42년생 : 하루가 순조롭게 흘러간다.

54년생 : 모든 일이 무난히 풀린다.

66년생 : 이익이 커서 기쁨도 크다.

78년생 : 조바심 낼 필요가 없다.

90년생 : 재물운이 좋아 과감한 선택도 가능하다.

02년생 : 물건을 잃지 않도록 주의하라.



43년생 : 지출은 있어도 즐거움이 따른다.

55년생 : 남의 일에 깊이 끼어들지 마라.

67년생 : 가까운 사람과 즐거움을 나눈다.

79년생 : 안심하고 일을 추진해도 좋다.

91년생 : 귀한 인연을 만나겠다.

03년생 : 반가운 만남이 기운을 살린다.

원숭이

44년생 : 갑작스러운 변동이 생길 수 있다.

56년생 : 마음먹기에 따라 결과가 달라진다.

68년생 : 가정에 충실하면 행운이 따른다.

80년생 : 돈은 요령 있게 써야 한다.

92년생 : 재물과 명예운이 높아진다.

04년생 : 성실함이 좋은 평가를 부른다.



45년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.

57년생 : 여유 있는 마음이 중요하다.

69년생 : 어려움이 도리어 기회가 된다.

81년생 : 순리대로 하면 행운이 따른다.

93년생 : 결정해야 할 일이 생긴다.

05년생 : 급한 선택은 피하는 것이 좋다.



46년생 : 타인의 말을 새겨들어라.

58년생 : 작은 실수가 오해를 부를 수 있다.

70년생 : 능력에 맞게 처신하라.

82년생 : 한 가지 일에 집중해야 성취한다.

94년생 : 자신 있게 밀어붙이면 대길하다.

06년생 : 목표를 정하면 결과가 좋다.

돼지

47년생 : 금전으로 도울 일이 생길 수 있다.

59년생 : 베푼 만큼 좋은 소득이 돌아온다.

71년생 : 즐거움이 많은 날이다.

83년생 : 운이 좋으니 활발히 움직여라.

95년생 : 움직이면 해답이 보인다.

07년생 : 먼저 나서면 기회를 얻는다.
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