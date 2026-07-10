[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 10일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 10일

입력 2026-07-10 00:54
수정 2026-07-10 00:54
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36년생 : 편안한 소식이 마음을 안정시킨다.

48년생 : 가는 자리마다 좋은 기운이 있다.

60년생 : 마음의 근심이 한결 가벼워진다.

72년생 : 예상 밖 어려움이 생기니 주의하라.

84년생 : 끝맺음을 분명히 해야 이롭다.

96년생 : 친한 사이일수록 선을 지켜라.



37년생 : 차분히 지내면 무난히 넘어간다.

49년생 : 마음이 흔들려도 성급히 정하지 마라.

61년생 : 소신껏 밀고 나가면 좋은 결과 있다.

73년생 : 집안에 넉넉한 기운이 감돈다.

85년생 : 분위기에 휩쓸리면 실수한다.

97년생 : 말과 행동을 무겁게 해야 한다.

호랑이

38년생 : 반가운 만남이 하루를 밝힌다.

50년생 : 무리하지 말고 몸을 쉬게 하라.

62년생 : 사람과의 인연이 길운을 만든다.

74년생 : 마음과 몸이 안정되는 날이다.

86년생 : 기다리는 여유가 필요하다.

98년생 : 생각보다 일이 잘 풀려간다.

토끼

39년생 : 느긋하게 움직이면 평안하다.

51년생 : 마음에 여유를 두는 것이 좋다.

63년생 : 능력 밖의 일은 무리하지 마라.

75년생 : 중요한 결정은 잠시 미루어라.

87년생 : 자기 자리를 지키는 것이 상책이다.

99년생 : 내일을 위해 충분히 쉬어라.



40년생 : 순서를 지키면 걱정이 줄어든다.

52년생 : 일을 차근차근 해결하라.

64년생 : 생각보다 진행이 순조롭다.

76년생 : 운이 점점 좋아지는 흐름이다.

88년생 : 몸가짐과 언행을 조심하라.

00년생 : 반가운 소식을 듣게 된다.

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41년생 : 작은 기쁨이 큰 위안이 된다.

53년생 : 좋은 일이 생겨 마음이 밝아진다.

65년생 : 주변 도움으로 고민이 풀린다.

77년생 : 무리하면 건강에 탈이 날 수 있다.

89년생 : 기쁨 속에도 책임이 따른다.

01년생 : 구하는 일이 이루어질 수 있다.



42년생 : 가벼운 외출에 좋은 기운이 있다.

54년생 : 이동해도 큰 탈은 없겠다.

66년생 : 적극적으로 나서면 길이 열린다.

78년생 : 뜻밖의 이익을 얻을 수 있다.

90년생 : 기다리는 태도가 행운을 부른다.

02년생 : 가족의 일을 세심히 챙겨라.



43년생 : 뜻대로 되지 않아 답답할 수 있다.

55년생 : 융통성을 보이면 일이 풀린다.

67년생 : 가까운 곳에서 반가운 소식이 온다.

79년생 : 걱정하던 일이 해결된다.

91년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라.

03년생 : 마음을 가볍게 먹으면 좋다.

원숭이

44년생 : 작은 것에도 만족할 일이 있다.

56년생 : 가는 곳마다 좋은 기운이 따른다.

68년생 : 여유 있게 준비해야 실수가 없다.

80년생 : 자신 있게 추진하면 행운이 있다.

92년생 : 남의 시선보다 자기 일에 집중하라.

04년생 : 꾸준히 하면 실력이 드러난다.



45년생 : 낙심하지 말고 조금 더 참아라.

57년생 : 낯선 사람을 쉽게 믿지 마라.

69년생 : 마음 둘 곳이 없어 산만하겠다.

81년생 : 신중히 움직이면 큰 이득이 있다.

93년생 : 동료와 함께하면 길하다.

05년생 : 협력 속에서 좋은 결과를 얻는다.



46년생 : 약속을 가볍게 여기면 손실이 있다.

58년생 : 혼자 버티지 말고 도움을 청하라.

70년생 : 냉정하게 판단하면 성과가 크다.

82년생 : 세운 계획에 밝은 흐름이 보인다.

94년생 : 힘들어도 조금 더 참고 견뎌라.

06년생 : 차분히 준비하면 기회가 온다.

돼지

47년생 : 아랫사람에게 베풀면 복이 된다.

59년생 : 마음이 편해야 일도 편하다.

71년생 : 바쁘고 힘들어도 곧 나아진다.

83년생 : 잔꾀를 부리면 곤란해진다.

95년생 : 여유 있게 준비하는 것이 좋다.

07년생 : 조급함을 버리면 좋은 결과 있다.
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