[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 9일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 9일

입력 2026-07-09 02:26
수정 2026-07-09 02:26
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36년생 : 작은 기쁨이 마음을 환하게 한다.

48년생 : 반가운 행운이 가까이 다가온다.

60년생 : 소신대로 움직이면 좋은 결과 있다.

72년생 : 지나친 바람은 내려놓는 게 좋다.

84년생 : 재물의 흐름이 좋아진다.

96년생 : 웃어른의 조언을 따르면 길하다.



37년생 : 좋은 기운이 몸과 마음을 감싼다.

49년생 : 복이 들어오고 신수가 밝다.

61년생 : 문서나 계약에서 이익이 있다.

73년생 : 도움 주는 사람이 곁에 있다.

85년생 : 목표를 향해 힘껏 나아가라.

97년생 : 즐거운 일이 생기는 하루다.

호랑이

38년생 : 마음을 다잡으면 길이 열린다.

50년생 : 먼 길은 되도록 미루는 게 좋다.

62년생 : 운이 왕성하니 기쁨이 크다.

74년생 : 일이 뜻대로 흐르지 않아 답답하다.

86년생 : 실력을 인정받고 이름이 오른다.

98년생 : 욕심이 지나치면 화를 부른다.

토끼

39년생 : 편안한 마음이 복을 부른다.

51년생 : 조급하면 될 일도 늦어진다.

63년생 : 작지만 알찬 이득이 있다.

75년생 : 서두르면 실수가 따르니 조심하라.

87년생 : 적극적으로 움직이면 성과가 있다.

99년생 : 욕심을 줄여야 희망이 보인다.



40년생 : 조용히 지내면 무난한 하루다.

52년생 : 괜한 일에 끼어들지 마라.

64년생 : 차분히 처리해야 실수가 없다.

76년생 : 돈 문제로 다툼이 생기지 않게 하라.

88년생 : 새 일을 시작해도 좋은 흐름이다.

00년생 : 앞길이 점점 순조로워진다.

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41년생 : 마음 편한 시간이 찾아온다.

53년생 : 하는 일이 순조롭게 풀린다.

65년생 : 노력에 비해 얻음이 적을 수 있다.

77년생 : 운이 좋아 뜻한 바를 얻겠다.

89년생 : 자신감을 가지면 길이 열린다.

01년생 : 가족에게 기쁜 소식이 있겠다.



42년생 : 기쁜 말이 오가니 마음이 좋다.

54년생 : 좋은 일이 이어지는 하루다.

66년생 : 어려움이 와도 크게 걱정할 것 없다.

78년생 : 작은 이득이 생겨 만족스럽다.

90년생 : 중요한 일은 직접 챙겨야 한다.

02년생 : 능력을 인정받을 기회가 온다.



43년생 : 웃을 일이 많아 마음이 밝다.

55년생 : 어려움이 도리어 기회가 된다.

67년생 : 과장된 말은 뒤탈을 부른다.

79년생 : 떠들썩하게 움직이면 실속이 없다.

91년생 : 오늘은 전반적인 운이 좋다.

03년생 : 좋은 흐름을 놓치지 마라.

원숭이

44년생 : 마음의 짐이 가벼워진다.

56년생 : 대길하니 일이 잘 풀린다.

68년생 : 사고파는 일은 늦어질 수 있다.

80년생 : 이동이나 여행에 좋은 기운이 있다.

92년생 : 여유 있는 마음이 행운을 부른다.

04년생 : 새로운 경험이 좋은 배움이 된다.



45년생 : 친절한 태도가 운을 올린다.

57년생 : 운의 흐름이 순조롭다.

69년생 : 잃은 것은 곧 채워질 수 있다.

81년생 : 사람들 사이에서 인기가 오른다.

93년생 : 중심을 잡으면 좋은 결과 있다.

05년생 : 성실함이 좋은 평가를 부른다.



46년생 : 믿을 만한 사람과 상의하라.

58년생 : 순서를 지키면 일이 풀린다.

70년생 : 마음이 어수선해 판단이 흐려진다.

82년생 : 진심으로 대하면 좋은 결과 있다.

94년생 : 자존심을 내려놓으면 도움을 받는다.

06년생 : 솔직한 태도가 신뢰를 얻는다.

돼지

47년생 : 부와 명예의 기운이 함께한다.

59년생 : 조금만 더 참고 기다려라.

71년생 : 운이 차츰 상승세를 탄다.

83년생 : 기대보다 많은 이득이 생긴다.

95년생 : 도전하면 성공의 길이 보인다.

07년생 : 자신 있게 나서면 좋은 결과 있다.
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