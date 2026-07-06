[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 6일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 6일

입력 2026-07-06 02:13
수정 2026-07-06 02:13
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36년생 : 오래 묵은 걱정이 풀리겠다.

48년생 : 뜻밖의 칭찬으로 마음이 밝아진다.

60년생 : 새로운 제안에서 좋은 기회가 보인다.

72년생 : 말 한마디가 손해를 부르니 신중하라.

84년생 : 기다리던 연락이 반갑게 찾아온다.

96년생 : 노력한 일이 좋은 평가를 받겠다.



37년생 : 마음먹은 일이 순탄하게 풀린다.

49년생 : 잠시 당황해도 곧 안정을 찾는다.

61년생 : 주변의 도움으로 일이 수월해진다.

73년생 : 베푼 정성이 좋은 인연으로 돌아온다.

85년생 : 준비한 일이 빛을 보기 시작한다.

97년생 : 작은 아이디어가 큰 성과로 이어진다.

호랑이

38년생 : 반가운 소식이 마음을 편하게 한다.

50년생 : 무리한 일정은 피하는 것이 좋다.

62년생 : 귀한 도움을 받아 일이 풀린다.

74년생 : 자존심을 앞세우면 불편함이 생긴다.

86년생 : 쉬어가야 몸과 마음이 회복된다.

98년생 : 원하는 방향으로 일이 흘러간다.

토끼

39년생 : 편안한 만남 속에 즐거움이 있다.

51년생 : 작은 만족이 큰 기쁨이 된다.

63년생 : 오랜만에 반가운 인연과 닿는다.

75년생 : 바라던 일이 순조롭게 진행된다.

87년생 : 도움의 손길이 가까이 있겠다.

99년생 : 기분 좋은 변화가 생긴다.



40년생 : 마음을 낮추면 편안함이 따른다.

52년생 : 괜한 걱정으로 마음이 무겁겠다.

64년생 : 금전 흐름이 좋아져 여유가 생긴다.

76년생 : 막힌 일도 차분히 풀리겠다.

88년생 : 마음 맞는 사람과 협력하면 좋다.

00년생 : 새롭게 배울 기회가 열리겠다.

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41년생 : 차분히 움직이면 좋은 결과 있다.

53년생 : 약속이나 계약은 다시 확인하라.

65년생 : 기다리던 소식이 가까워진다.

77년생 : 가까운 사이일수록 말을 아껴라.

89년생 : 용기 내어 나서면 성과가 있다.

01년생 : 사소한 오해가 생기지 않게 조심하라.



42년생 : 주변과 나누는 마음이 복을 부른다.

54년생 : 따뜻한 말 한마디가 덕이 된다.

66년생 : 첫걸음을 떼면 일이 풀리기 시작한다.

78년생 : 축하받을 만한 소식이 들린다.

90년생 : 맡은 일을 끝까지 지키면 인정받는다.

02년생 : 마음을 단단히 먹으면 흔들림 없다.



43년생 : 기쁜 흐름 속에 재물운도 따른다.

55년생 : 사람들의 호감과 믿음을 얻겠다.

67년생 : 뜻밖의 행운이 가까이 온다.

79년생 : 여러 일이 겹쳐 피곤함이 크겠다.

91년생 : 막힘없이 순조로운 하루가 된다.

03년생 : 주변의 응원으로 자신감이 생긴다.

원숭이

44년생 : 몸을 아끼면 하루가 평안하다.

56년생 : 후배나 자녀에게 좋은 소식 듣는다.

68년생 : 욕심을 줄이면 길이 보인다.

80년생 : 하는 일마다 실속이 생기겠다.

92년생 : 세운 계획이 차근차근 이루어진다.

04년생 : 집중력이 올라 성과가 따르겠다.



45년생 : 상대를 배려하면 관계가 좋아진다.

57년생 : 괜한 걱정으로 마음이 흔들린다.

69년생 : 돈과 서류는 꼼꼼히 살펴라.

81년생 : 노력한 끝에 보람을 얻는다.

93년생 : 경쟁보다 신중한 판단이 필요하다.

05년생 : 새로운 만남에서 조심성이 필요하다.



46년생 : 계획한 일이 무난히 이어진다.

58년생 : 서두르지 말고 때를 기다려라.

70년생 : 방심하면 일이 지연될 수 있다.

82년생 : 마음이 차분해지고 안정된다.

94년생 : 난처한 부탁을 받을 수 있겠다.

06년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 마라.

돼지

47년생 : 좋은 흐름이 따르니 자신 있게 움직여라.

59년생 : 부지런히 챙길수록 이득이 생긴다.

71년생 : 무리한 계획은 뒤로 미루어라.

83년생 : 사람 만나는 자리에서 기회가 있다.

95년생 : 바라던 결과가 가까이 보인다.

07년생 : 작은 성취가 큰 자신감이 된다.
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