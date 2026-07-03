[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 5일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 5일

입력 2026-07-03 01:44
수정 2026-07-03 01:44
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36년생 : 복이 따르고 신수가 좋다.

48년생 : 좋은 운이 가득한 하루다.

60년생 : 적당히 밀고 나가면 성공한다.

72년생 : 조용히 근신하는 것이 좋다.

84년생 : 성공의 기회를 잡게 된다.

96년생 : 즉흥적인 판단은 삼가라.



37년생 : 예상 밖의 일이 생길 수 있다.

49년생 : 뜻밖의 변수를 조심하라.

61년생 : 차분히 풀어가면 된다.

73년생 : 가정에 반가운 일이 있다.

85년생 : 어지러운 분위기에 휩쓸리지 마라.

97년생 : 작은 것이 쌓여 큰 성과가 된다.

호랑이

38년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.

50년생 : 타인의 조언을 귀담아들어라.

62년생 : 근심으로 마음이 불안하겠다.

74년생 : 분수를 지키고 조용히 지내라.

86년생 : 운이 좋아 소망이 이루어진다.

98년생 : 오늘은 이동을 삼가는 것이 좋다.

토끼

39년생 : 마음이 넉넉하고 편안하다.

51년생 : 마음이 풍족해지는 날이다.

63년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

75년생 : 대길한 운으로 성과가 크다.

87년생 : 하는 일이 번창하겠다.

99년생 : 도와줄 사람이 많이 나타난다.



40년생 : 행운이 가까이 다가온다.

52년생 : 행운이 손짓하는 날이다.

64년생 : 인기와 신뢰를 얻게 된다.

76년생 : 계약은 뒤로 미루는 것이 좋다.

88년생 : 우연히 도움을 주는 사람이 있다.

00년생 : 즐겁고 밝은 하루다.

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41년생 : 상황에 맞춰 순응하는 것이 좋다.

53년생 : 환경의 흐름에 맞춰라.

65년생 : 처신을 잘하면 좋은 결과가 있다.

77년생 : 인내심을 가져야 한다.

89년생 : 드러내어 움직이면 소득이 적다.

01년생 : 밖에서 활동하면 유리하다.



42년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.

54년생 : 반가운 일이 있어 기쁘다.

66년생 : 기분 전환이 필요한 때다.

78년생 : 성급한 행동이 구설을 부른다.

90년생 : 원하는 곳으로 이동할 수 있다.

02년생 : 집안에 기쁨이 넘친다.



43년생 : 신수가 환하게 트인다.

55년생 : 지나친 투자는 삼가라.

67년생 : 좋은 소식이 들려온다.

79년생 : 귀인의 도움이 크다.

91년생 : 바쁘지만 소득은 적을 수 있다.

03년생 : 실속 없는 일에 힘 빼지 마라.

원숭이

44년생 : 도움을 줄 사람이 나타난다.

56년생 : 지출이 많으니 절제하라.

68년생 : 반가운 소식을 듣겠다.

80년생 : 복이 따르고 신수가 좋다.

92년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.

04년생 : 좋은 소식으로 마음이 밝다.



45년생 : 마음과 몸을 편안히 하라.

57년생 : 큰일은 잠시 접어두어라.

69년생 : 의외로 일이 잘 풀린다.

81년생 : 자녀나 아랫사람에게 기쁜 일이 있다.

93년생 : 소망하던 일이 이루어진다.

05년생 : 바라던 소식이 들려온다.



46년생 : 움직이면 행운이 따른다.

58년생 : 투자는 절대 삼가는 것이 좋다.

70년생 : 어려운 고비를 참고 견뎌라.

82년생 : 주머니 사정이 넉넉해진다.

94년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

06년생 : 자신 있게 움직이면 좋다.

돼지

47년생 : 다툼은 피하는 것이 좋다.

59년생 : 좋은 기운이 가까이 있다.

71년생 : 의욕이 솟아나는 하루다.

83년생 : 경영하는 일이 꼬일 수 있다.

95년생 : 수입이 서서히 늘어난다.

07년생 : 차분히 하면 좋은 일이 있다.
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