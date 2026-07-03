[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 3일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 3일

입력 2026-07-03 01:43
수정 2026-07-03 01:43
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36년생 : 복이 따르고 신수가 편안하다.

48년생 : 좋은 기운이 가득한 하루다.

60년생 : 금전 문제를 조심해야 한다.

72년생 : 어려울 때 도와줄 사람이 나타난다.

84년생 : 근심이 풀리고 마음이 놓인다.

96년생 : 몸과 마음이 한결 가볍다.



37년생 : 재물운이 좋아 기쁨이 따른다.

49년생 : 재물 복이 있어 여유가 생긴다.

61년생 : 운이 나아져 무난히 유지된다.

73년생 : 이러지도 저러지도 못하니 조심하라.

85년생 : 재물과 인기가 함께 따른다.

97년생 : 계획한 일이 미뤄질 수 있다.

호랑이

38년생 : 말과 행동을 조심해야 한다.

50년생 : 언행을 삼가면 무탈하다.

62년생 : 기분이 좋고 만족스러운 하루다.

74년생 : 쓸데없는 말이 후회를 남긴다.

86년생 : 운이 차츰 상승세를 탄다.

98년생 : 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가라.

토끼

39년생 : 이동은 되도록 삼가는 것이 좋다.

51년생 : 이동운은 기대보다 약하다.

63년생 : 뜻밖의 이득이 있어 기쁘다.

75년생 : 귀인의 도움을 받겠다.

87년생 : 일의 능률이 오르는 날이다.

99년생 : 행운이 가까이 다가온다.



40년생 : 기쁜 일이 생겨 마음이 밝다.

52년생 : 반가운 일이 생긴다.

64년생 : 건강이 조금씩 회복된다.

76년생 : 밖에서 활동하면 유리하다.

88년생 : 바쁘게 움직여도 어려움이 있겠다.

00년생 : 모든 일에 적극적으로 나서라.

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41년생 : 물건이나 돈을 잃지 않게 조심하라.

53년생 : 금전과 물건 관리에 신경 써라.

65년생 : 지출이 많아지니 절제하라.

77년생 : 심신이 편안하고 걱정이 줄어든다.

89년생 : 시작하면 길하나 중단하면 손해다.

01년생 : 마음이 편하고 안정된다.



42년생 : 기다리던 소식이 들어온다.

54년생 : 반가운 연락을 받겠다.

66년생 : 바라던 일이 이루어진다.

78년생 : 베푼 만큼 좋은 결과가 돌아온다.

90년생 : 재물과 복이 가까이 온다.

02년생 : 의욕은 넘치나 휴식도 필요하다.



43년생 : 건강과 컨디션을 잘 살펴라.

55년생 : 융통성을 발휘하면 무난하다.

67년생 : 일이 그런대로 흘러간다.

79년생 : 걱정하던 일이 해결된다.

91년생 : 욕심을 지나치게 부리지 마라.

03년생 : 마음을 낮추면 편안하다.

원숭이

44년생 : 바라던 일이 순조롭게 이루어진다.

56년생 : 축하받을 일이 생긴다.

68년생 : 사람을 사귈 때 신중하라.

80년생 : 믿음으로 가정을 이끌어라.

92년생 : 행동은 확실하게 해야 한다.

04년생 : 말보다 실천이 중요하다.



45년생 : 작은 일에 흔들릴 필요 없다.

57년생 : 대인관계를 부드럽게 하라.

69년생 : 가족에게 좋은 일이 생긴다.

81년생 : 주변의 도움으로 일이 풀린다.

93년생 : 수고가 많으나 곧 좋아진다.

05년생 : 조금만 더 참고 기다려라.



46년생 : 신수가 편안해 기쁜 하루다.

58년생 : 큰 기쁨이 기다리고 있다.

70년생 : 억지로 밀면 실패할 수 있다.

82년생 : 자신감이 있으면 성공한다.

94년생 : 행운이 가까이 다가온다.

06년생 : 좋은 기회가 눈앞에 있다.

돼지

47년생 : 남의 의견을 존중해야 한다.

59년생 : 때를 기다리면 길이 열린다.

71년생 : 처음은 어려우나 나중에는 풀린다.

83년생 : 계획한 일이 지연될 수 있다.

95년생 : 만사가 순조롭고 안정된다.

07년생 : 차근차근 하면 좋은 결과가 있다.
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