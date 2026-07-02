[김동완의 오늘의 운세] 2026년 7월 2일

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36년생 : 반가운 소식으로 마음이 밝다.48년생 : 좋은 소식이 들려 기쁜 하루다.60년생 : 작은 일도 주의 깊게 살펴라.72년생 : 욕심을 버리면 큰 행운이 따른다.84년생 : 말이 많으면 구설에 오르기 쉽다.96년생 : 노력한 만큼 소득이 생긴다.37년생 : 몸을 무리하지 않는 것이 좋다.49년생 : 과로하지 말고 쉬어가라.61년생 : 건강에 각별히 신경 써라.73년생 : 움직이는 곳에 행운이 있다.85년생 : 새로 만나는 사람을 조심하라.97년생 : 서두르지 말고 다음을 기다려라.호랑이38년생 : 베풀어도 좋은 소리 듣기 어렵다.50년생 : 도와주고도 서운함이 생길 수 있다.62년생 : 작은 투자에서 큰 이득이 생긴다.74년생 : 달콤한 말에 흔들리지 마라.86년생 : 귀인의 도움으로 일이 풀린다.98년생 : 새 일을 시작해도 무리가 없다.토끼39년생 : 반가운 소식이 들어온다.51년생 : 기쁜 소식을 듣게 된다.63년생 : 문서로 인한 좋은 일이 생긴다.75년생 : 명예와 이익이 함께 따른다.87년생 : 즐거운 일이 생겨 마음이 밝다.99년생 : 웃어른의 도움을 구하면 좋다.40년생 : 집안에 좋은 기운이 가득하다.52년생 : 가정에 경사가 생기겠다.64년생 : 명예와 이익이 함께 들어온다.76년생 : 금전운이 좋아 풍족하다.88년생 : 말과 행동을 조심해야 한다.00년생 : 노력한 만큼 성과가 따른다.41년생 : 사람 관계가 매끄럽지 못하다.53년생 : 대인관계에 불편함이 생길 수 있다.65년생 : 어려움이 좋은 기회로 바뀐다.77년생 : 준비해 온 일의 보람이 있다.89년생 : 서두르지 말고 때를 살펴라.01년생 : 매사 조심스럽게 움직여라.42년생 : 몸과 마음이 안정되는 하루다.54년생 : 심신이 편안하고 여유롭다.66년생 : 어려운 일이 이어질 수 있으니 조심하라.78년생 : 실속은 멀리 있지 않다.90년생 : 서두르지 말고 기다려라.02년생 : 겸손하면 큰 소득이 따른다.43년생 : 너그러운 마음이 필요하다.55년생 : 방심하면 뜻밖의 손해가 따른다.67년생 : 마음 놓고 일을 진행해도 좋다.79년생 : 변화가 많아 정신없는 하루다.91년생 : 공과 사를 분명히 구별하라.03년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 마라.원숭이44년생 : 가까운 사람의 말도 가려 들어라.56년생 : 참고 기다리는 힘이 필요하다.68년생 : 주변과 원만하게 지내야 한다.80년생 : 서서히 빛을 보게 된다.92년생 : 자신감을 잃지 말고 나아가라.04년생 : 차분히 하면 실수가 줄어든다.45년생 : 남들의 부러움을 살 일이 있다.57년생 : 이동해도 큰 소득은 적다.69년생 : 깔끔한 처리로 기쁨이 있다.81년생 : 적극적으로 밀고 나가라.93년생 : 들뜨지 말고 자중해야 한다.05년생 : 마음을 차분히 해야 좋다.46년생 : 기분이 쉽게 흔들릴 수 있다.58년생 : 아직 잡을 수 있는 기회가 많다.70년생 : 때를 기다리면 행운이 온다.82년생 : 지출을 줄이고 조용히 지내라.94년생 : 동업은 큰 이득이 없겠다.06년생 : 성급한 약속은 피하는 것이 좋다.돼지47년생 : 건강 상태를 잘 살펴라.59년생 : 마음과 몸을 편안히 하라.71년생 : 여유 있는 태도가 필요하다.83년생 : 일의 성과가 드러나겠다.95년생 : 마음을 비워야 일이 풀린다.07년생 : 조급함을 버리면 편안하다.