[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 30일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 30일

입력 2026-06-30 03:02
수정 2026-06-30 03:02
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36년생 : 마음가짐을 바르게 하라.

48년생 : 새로운 일이 생긴다.

60년생 : 신수가 좋아진다.

72년생 : 금전운과 명예운이 생긴다.

84년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

96년생 : 마음을 다잡으면 더 큰 기회가 온다.



37년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

49년생 : 분실물을 주의하라.

61년생 : 손재수가 있으니 주의하라.

73년생 : 말과 행동을 조심하라.

85년생 : 즐거운 하루가 된다.

97년생 : 침착함이 곧 행운을 만든다.

호랑이

38년생 : 노력이 최우선이다.

50년생 : 이웃에게 도움을 받는다.

62년생 : 좋은 운이 들어온다.

74년생 : 마음을 너그럽게 가져라.

86년생 : 순탄하고 평안하다.

98년생 : 주위와의 화합이 길운을 부른다.

토끼

39년생 : 수익이 많아지는 하루다.

51년생 : 생활이 안정되어간다.

63년생 : 명예운이 돌아온다.

75년생 : 작지만 소득 있으니 기쁘다.

87년생 : 운수가 좋아진다.

99년생 : 천천히 가도 뜻한 바를 이룬다.



40년생 : 집안에 경사 생기겠구나.

52년생 : 사업운이 좋아진다.

64년생 : 귀인을 만난다.

76년생 : 일의 옳고 그름을 가려라.

88년생 : 공명운이 있다.

00년생 : 스스로 길을 열면 귀인이 돕는다.

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41년생 : 일의 결실을 보게 된다.

53년생 : 주관대로 행동하라.

65년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.

77년생 : 재물운이 가득하다.

89년생 : 복록이 막중하구나.

01년생 : 한 번 정한 일에 성과가 생긴다.



42년생 : 경솔한 행동은 금하라.

54년생 : 관재수를 조심하라.

66년생 : 뜻한 바 이루어지겠다.

78년생 : 뜻밖의 행운이 가득하다.

90년생 : 안정을 취함이 길하다.

02년생 : 무리하지 않으면 좋은 평가 있다.



43년생 : 귀인의 도움이 있다.

55년생 : 옛것을 유지하라.

67년생 : 일에 횡재수가 많아진다.

79년생 : 이동, 변동수가 좋다.

91년생 : 반가운 인연이 도움을 준다.

03년생 : 움직일수록 기회가 넓어진다.

원숭이

44년생 : 이동운이 좋다.

56년생 : 어려운 일이 해결된다.

68년생 : 사방에 실속이 가득하다.

80년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

92년생 : 조용히 밀어붙이면 결과가 좋다.

04년생 : 좋은 흐름을 타니 기대해도 좋다.



45년생 : 호운이 돌아온다.

57년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

69년생 : 기쁜 소식이 가득하다.

81년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.

93년생 : 서두르지 않으면 길한 운이 따른다.

05년생 : 작은 성과가 자신감을 키운다.



46년생 : 건강 관리에 힘써라.

58년생 : 마음이 행복한 하루.

70년생 : 주변사람이 어려운 일을 도와준다.

82년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

94년생 : 주변의 배려가 큰 힘이 된다.

06년생 : 욕심만 줄이면 결과가 좋아진다.

돼지

47년생 : 반드시 큰 성과 있다.

59년생 : 북쪽에 도움 줄 사람 기다린다.

71년생 : 좋은 운이 들어온다.

83년생 : 사람들이 존경한다.

95년생 : 정직하게 가면 복이 쌓인다.

07년생 : 밝은 태도로 나서면 반가운 소식 있다.
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