[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 29일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 자신 있게 밀어 부치면 대길하다.48년생 : 뜻밖의 길함이 많다.60년생 : 신중함이 필요하다.72년생 : 좋은 소식이 들린다.84년생 : 무리한 행동은 자제하라.96년생 : 서두르지 않으면 길운이 더 커진다.37년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.49년생 : 좋은 운이 생긴다.61년생 : 시비수를 조심하라.73년생 : 이동수와 변동수가 좋다.85년생 : 마음에 여유를 가져라.97년생 : 차분한 태도가 복을 불러온다.호랑이38년생 : 시비수를 조심하라.50년생 : 조급하게 마음을 먹지 마라.62년생 : 기분 좋은 하루.74년생 : 오후엔 일이 잘 풀린다.86년생 : 뜻밖의 재물이 들어오겠다.98년생 : 반가운 제안이 들어와 실속 있다.토끼39년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 들린다.51년생 : 가정에 경사가 생긴다.63년생 : 금전운이 좋다.75년생 : 행운이 다가온다.87년생 : 이동운이 좋다.99년생 : 움직이면 기대 이상의 결과 있다.40년생 : 재물운이 약하다.52년생 : 운이 대길하니 일의 성과가 좋겠다.64년생 : 행운이 있다.76년생 : 사람으로 인한 손해 입는다.88년생 : 귀인이 도와준다.00년생 : 좋은 사람 덕분에 일이 풀려간다.41년생 : 금전운이 길하다.53년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.65년생 : 뜻한 바대로 이루겠다.77년생 : 금전지출이 많은 날이다.89년생 : 차분하면 길하다.01년생 : 마음을 다잡으면 좋은 흐름이 따른다.42년생 : 허황 된 욕심에 빠지지 마라.54년생 : 북쪽에서 귀인이 와서 돕는다.66년생 : 움직이면 길하다.78년생 : 즐거움이 가득하다.90년생 : 공명운이 생긴다.02년생 : 한 발 나아가면 길운을 잡는다.43년생 : 바쁘면 큰 소득이 생긴다.55년생 : 휴식을 취하라.67년생 : 돈 거래에 신중하라.79년생 : 자업자득이다. 베푼 만큼 받는다.91년생 : 기다림 끝에 반가운 소식 있다.03년생 : 성급함을 버리면 실속이 크다.원숭이44년생 : 어려운 사람을 도와라.56년생 : 전화위복의 기회가 생긴다.68년생 : 이익이 많은 하루.80년생 : 겸손하면 이익이 생긴다.92년생 : 작은 도움 하나가 큰 복이 된다.04년생 : 차분한 마음이 기회를 부른다.45년생 : 중요한 약속이 생긴다.57년생 : 욕심을 내지 마라.69년생 : 친구 때문에 좋은 일 생기겠다.81년생 : 명예운이 따르는 날.93년생 : 서두르지 않으면 더 좋은 결과 있다.05년생 : 작은 선택 하나가 길을 연다.46년생 : 서두르지 말고 기회를 기다려라.58년생 : 손실은 곧 보충하게 된다.70년생 : 타인에게 인정 받게 된다.82년생 : 일이 잘 풀린다.94년생 : 묵묵히 가면 기대 이상의 성과 있다.06년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신감을 가져라.돼지47년생 : 분주한 하루 되겠다.59년생 : 먼 외출은 삼가라.71년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.83년생 : 시비수를 조심하라.95년생 : 무리하지 않으면 길운이 따른다.07년생 : 차분히 밀고 가면 웃을 일 생긴다.