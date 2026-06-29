[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 29일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 29일

입력 2026-06-29 00:09
수정 2026-06-29 00:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 자신 있게 밀어 부치면 대길하다.

48년생 : 뜻밖의 길함이 많다.

60년생 : 신중함이 필요하다.

72년생 : 좋은 소식이 들린다.

84년생 : 무리한 행동은 자제하라.

96년생 : 서두르지 않으면 길운이 더 커진다.



37년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

49년생 : 좋은 운이 생긴다.

61년생 : 시비수를 조심하라.

73년생 : 이동수와 변동수가 좋다.

85년생 : 마음에 여유를 가져라.

97년생 : 차분한 태도가 복을 불러온다.

호랑이

38년생 : 시비수를 조심하라.

50년생 : 조급하게 마음을 먹지 마라.

62년생 : 기분 좋은 하루.

74년생 : 오후엔 일이 잘 풀린다.

86년생 : 뜻밖의 재물이 들어오겠다.

98년생 : 반가운 제안이 들어와 실속 있다.

토끼

39년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 들린다.

51년생 : 가정에 경사가 생긴다.

63년생 : 금전운이 좋다.

75년생 : 행운이 다가온다.

87년생 : 이동운이 좋다.

99년생 : 움직이면 기대 이상의 결과 있다.



40년생 : 재물운이 약하다.

52년생 : 운이 대길하니 일의 성과가 좋겠다.

64년생 : 행운이 있다.

76년생 : 사람으로 인한 손해 입는다.

88년생 : 귀인이 도와준다.

00년생 : 좋은 사람 덕분에 일이 풀려간다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 금전운이 길하다.

53년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

65년생 : 뜻한 바대로 이루겠다.

77년생 : 금전지출이 많은 날이다.

89년생 : 차분하면 길하다.

01년생 : 마음을 다잡으면 좋은 흐름이 따른다.



42년생 : 허황 된 욕심에 빠지지 마라.

54년생 : 북쪽에서 귀인이 와서 돕는다.

66년생 : 움직이면 길하다.

78년생 : 즐거움이 가득하다.

90년생 : 공명운이 생긴다.

02년생 : 한 발 나아가면 길운을 잡는다.



43년생 : 바쁘면 큰 소득이 생긴다.

55년생 : 휴식을 취하라.

67년생 : 돈 거래에 신중하라.

79년생 : 자업자득이다. 베푼 만큼 받는다.

91년생 : 기다림 끝에 반가운 소식 있다.

03년생 : 성급함을 버리면 실속이 크다.

원숭이

44년생 : 어려운 사람을 도와라.

56년생 : 전화위복의 기회가 생긴다.

68년생 : 이익이 많은 하루.

80년생 : 겸손하면 이익이 생긴다.

92년생 : 작은 도움 하나가 큰 복이 된다.

04년생 : 차분한 마음이 기회를 부른다.



45년생 : 중요한 약속이 생긴다.

57년생 : 욕심을 내지 마라.

69년생 : 친구 때문에 좋은 일 생기겠다.

81년생 : 명예운이 따르는 날.

93년생 : 서두르지 않으면 더 좋은 결과 있다.

05년생 : 작은 선택 하나가 길을 연다.



46년생 : 서두르지 말고 기회를 기다려라.

58년생 : 손실은 곧 보충하게 된다.

70년생 : 타인에게 인정 받게 된다.

82년생 : 일이 잘 풀린다.

94년생 : 묵묵히 가면 기대 이상의 성과 있다.

06년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신감을 가져라.

돼지

47년생 : 분주한 하루 되겠다.

59년생 : 먼 외출은 삼가라.

71년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.

83년생 : 시비수를 조심하라.

95년생 : 무리하지 않으면 길운이 따른다.

07년생 : 차분히 밀고 가면 웃을 일 생긴다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로