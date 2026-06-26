[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 28일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 28일

입력 2026-06-26 00:11
수정 2026-06-26 00:11
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36년생 : 가족간의 화합을 도모하라.

48년생 : 집안에 경사가 있겠다.

60년생 : 현상 유지에 힘써라.

72년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

84년생 : 모든 일이 편안하다.

96년생 : 안정된 흐름 속에 기쁨이 찾아온다.



37년생 : 몸이 회복된다.

49년생 : 차분히 일을 추진하라.

61년생 : 남의 일에 나서지 마라.

73년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

85년생 : 금전운이 생긴다.

97년생 : 흔들리지 않고 가면 이익이 커진다.

호랑이

38년생 : 근심거리가 생긴다.

50년생 : 가까운 사람이 도와준다.

62년생 : 정도를 걸어야 길한 운세다.

74년생 : 친구가 도와준다.

86년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

98년생 : 귀인의 손길로 일이 한결 수월하다.

토끼

39년생 : 긍정적인 면이 필요하다.

51년생 : 큰 어려움이 생긴다.

63년생 : 뭐든지 참으면 이득.

75년생 : 뜻밖의 금전운이 있다.

87년생 : 소망한 일이 이루어진다.

99년생 : 끝까지 버티면 원하는 결과가 따른다.



40년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

52년생 : 안정하는 것이 좋다.

64년생 : 좋은 사람을 만날 운.

76년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.

88년생 : 호운이 다가온다.

00년생 : 차분하게 가면 좋은 인연이 따른다.

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41년생 : 스트레스를 해소하라.

53년생 : 과감한 용단이 필요하다.

65년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.

77년생 : 이익이 풍요로워진다.

89년생 : 고민이 해결된다.

01년생 : 결단이 빠를수록 결과가 좋다.



42년생 : 횡재수가 있다.

54년생 : 공명운이 생긴다.

66년생 : 집안의 기운이 좋아진다.

78년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

90년생 : 명예운이 가득하다.

02년생 : 자신 있게 나서면 좋은 평가 있다.



43년생 : 휴식을 취함이 길하다.

55년생 : 조용한 사람과 만나겠다.

67년생 : 일을 늦추는 것이 좋겠다.

79년생 : 기쁜 소식이 있다.

91년생 : 서두르지 않으면 오히려 길하다.

03년생 : 조용히 준비하면 좋은 흐름이 생긴다.

원숭이

44년생 : 대인관계에 문제가 있다.

56년생 : 일이 성사된다.

68년생 : 행운이 가득한 하루.

80년생 : 즐거운 하루가 된다.

92년생 : 사람과의 조화가 실속을 부른다.

04년생 : 마음을 편히 먹으면 일이 풀린다.



45년생 : 자만심은 금물.

57년생 : 장거리 여행은 유리하다.

69년생 : 노력만큼 성과가 있다.

81년생 : 대인관계에 힘써라.

93년생 : 겸손하면 더 큰 이득이 있다.

05년생 : 말보다 실천이 더 큰 복을 부른다.



46년생 : 중립심이 필요하다.

58년생 : 이동수가 좋다.

70년생 : 하는 일에 행운이 따른다.

82년생 : 마음의 안정을 찾아라.

94년생 : 마음을 낮추면 좋은 답이 보인다.

06년생 : 서두르지 않으면 길운이 따른다.

돼지

47년생 : 일의 결과가 좋구나.

59년생 : 끝마무리를 잘하라.

71년생 : 평가가 좋아 칭찬 받는다.

83년생 : 건강이 최우선.

95년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.

07년생 : 차분히 가면 기대 이상의 성과 있다.
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