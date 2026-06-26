[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 28일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 가족간의 화합을 도모하라.48년생 : 집안에 경사가 있겠다.60년생 : 현상 유지에 힘써라.72년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.84년생 : 모든 일이 편안하다.96년생 : 안정된 흐름 속에 기쁨이 찾아온다.37년생 : 몸이 회복된다.49년생 : 차분히 일을 추진하라.61년생 : 남의 일에 나서지 마라.73년생 : 자신의 주관대로 행동하라.85년생 : 금전운이 생긴다.97년생 : 흔들리지 않고 가면 이익이 커진다.호랑이38년생 : 근심거리가 생긴다.50년생 : 가까운 사람이 도와준다.62년생 : 정도를 걸어야 길한 운세다.74년생 : 친구가 도와준다.86년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.98년생 : 귀인의 손길로 일이 한결 수월하다.토끼39년생 : 긍정적인 면이 필요하다.51년생 : 큰 어려움이 생긴다.63년생 : 뭐든지 참으면 이득.75년생 : 뜻밖의 금전운이 있다.87년생 : 소망한 일이 이루어진다.99년생 : 끝까지 버티면 원하는 결과가 따른다.40년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.52년생 : 안정하는 것이 좋다.64년생 : 좋은 사람을 만날 운.76년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.88년생 : 호운이 다가온다.00년생 : 차분하게 가면 좋은 인연이 따른다.41년생 : 스트레스를 해소하라.53년생 : 과감한 용단이 필요하다.65년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.77년생 : 이익이 풍요로워진다.89년생 : 고민이 해결된다.01년생 : 결단이 빠를수록 결과가 좋다.42년생 : 횡재수가 있다.54년생 : 공명운이 생긴다.66년생 : 집안의 기운이 좋아진다.78년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.90년생 : 명예운이 가득하다.02년생 : 자신 있게 나서면 좋은 평가 있다.43년생 : 휴식을 취함이 길하다.55년생 : 조용한 사람과 만나겠다.67년생 : 일을 늦추는 것이 좋겠다.79년생 : 기쁜 소식이 있다.91년생 : 서두르지 않으면 오히려 길하다.03년생 : 조용히 준비하면 좋은 흐름이 생긴다.원숭이44년생 : 대인관계에 문제가 있다.56년생 : 일이 성사된다.68년생 : 행운이 가득한 하루.80년생 : 즐거운 하루가 된다.92년생 : 사람과의 조화가 실속을 부른다.04년생 : 마음을 편히 먹으면 일이 풀린다.45년생 : 자만심은 금물.57년생 : 장거리 여행은 유리하다.69년생 : 노력만큼 성과가 있다.81년생 : 대인관계에 힘써라.93년생 : 겸손하면 더 큰 이득이 있다.05년생 : 말보다 실천이 더 큰 복을 부른다.46년생 : 중립심이 필요하다.58년생 : 이동수가 좋다.70년생 : 하는 일에 행운이 따른다.82년생 : 마음의 안정을 찾아라.94년생 : 마음을 낮추면 좋은 답이 보인다.06년생 : 서두르지 않으면 길운이 따른다.돼지47년생 : 일의 결과가 좋구나.59년생 : 끝마무리를 잘하라.71년생 : 평가가 좋아 칭찬 받는다.83년생 : 건강이 최우선.95년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.07년생 : 차분히 가면 기대 이상의 성과 있다.