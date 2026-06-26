[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 26일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 26일

입력 2026-06-26 00:11
수정 2026-06-26 00:11
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36년생 : 기쁜 소식이 들린다.

48년생 : 선후배관계를 돈독히 하라.

60년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.

72년생 : 여행을 떠나는 것이 길하다.

84년생 : 대길한 운이다.

96년생 : 마음을 다잡으면 반가운 기회가 온다.



37년생 : 뜻밖의 소득이 있다.

49년생 : 좋은 소식이 들린다.

61년생 : 신수가 좋아진다.

73년생 : 새것이 행운을 가져다준다.

85년생 : 일에 이득이 생긴다.

97년생 : 준비한 만큼 실속이 크게 따른다.

호랑이

38년생 : 새로운 것에 도전해봐라.

50년생 : 이동하면 마음이 안정된다.

62년생 : 순탄하게 일이 풀린다.

74년생 : 마음이 편안하다.

86년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

98년생 : 서두르지 않으면 뜻밖의 이득이 있다.

토끼

39년생 : 도움을 줄 곳이 생긴다.

51년생 : 수익이 생긴다.

63년생 : 베푸는 만큼 이득이 있다.

75년생 : 즐거움이 있으니 대길하다.

87년생 : 귀인이 찾아온다.

99년생 : 마음먹은 일에 길운이 들어온다.



40년생 : 고집만 자제하면 순조롭다.

52년생 : 베풀면 득이 생긴다.

64년생 : 약속은 꼭 지켜라.

76년생 : 움직이면 행운이 있다.

88년생 : 마음의 안정이 중요하다.

00년생 : 차분하게 가면 좋은 흐름이 열린다.

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41년생 : 가족에게 이익이 생긴다.

53년생 : 차분함이 필요하다.

65년생 : 일찍 귀가하라.

77년생 : 인내심이 요구되는 시기다.

89년생 : 횡재운이 가득하다.

01년생 : 묵묵히 가면 기대한 결과를 얻는다.



42년생 : 행운이 찾아든다.

54년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

66년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.

78년생 : 일이 잘되며 소득이 크다.

90년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

02년생 : 부지런히 나서면 좋은 소식이 따른다.



43년생 : 변동수가 들어온다.

55년생 : 일에 충실하면 기쁨 있겠다.

67년생 : 언행에 신경 써라.

79년생 : 계획한 바대로 추진하라.

91년생 : 한걸음 물러서면 길이 보인다.

03년생 : 조급함만 버리면 일이 풀린다.

원숭이

44년생 : 신용을 우선시 하라.

56년생 : 노력의 대가를 받게 된다.

68년생 : 횡재수가 있다.

80년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

92년생 : 차분한 태도가 기회를 부른다.

04년생 : 집중하면 기대 이상의 성과가 있다.



45년생 : 기다리던 소식 듣겠다.

57년생 : 금전운이 들어온다.

69년생 : 희망을 가져라. 기쁨 있겠다.

81년생 : 새로운 길 열린다.

93년생 : 성급함만 없으면 이득이 생긴다.

05년생 : 작은 기회를 잘 살리면 길하다.



46년생 : 좋은 운이 다가오고 있으니 기다려라.

58년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

70년생 : 주변사람이 나서서 나를 도와준다.

82년생 : 노력한 만큼의 대가가 생긴다.

94년생 : 마음을 열면 귀인의 도움 있다.

06년생 : 소신껏 가면 성과가 커진다.

돼지

47년생 : 기대한 만큼 성과가 크다.

59년생 : 큰 행운이 많이 생긴다.

71년생 : 매사 주의가 필요하다.

83년생 : 공명운이 있다.

95년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과가 따른다.

07년생 : 밝은 기운이 들어와 웃을 일 생긴다.

27일



6년생 : 친구가 도와준다.

48년생 : 편한 마음으로 기다려라.

60년생 : 긍정적으로 생활하라.

72년생 : 주어진 일에 최선을 다하라.

84년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

96년생 : 좋은 인연 덕분에 일이 수월해진다.



37년생 : 노력하면 이익이 생긴다.

49년생 : 적극적으로 생활하라.

61년생 : 운수대길하고 행운이 있다.

73년생 : 여가를 활용하라.

85년생 : 건강이 좋아진다.

97년생 : 움직인 만큼 반가운 결과가 따른다.

호랑이

38년생 : 차분함이 좋다.

50년생 : 남의 말을 믿지 말라.

62년생 : 행운과 금전운이 있다.

74년생 : 건강 관리를 하는 것이 좋겠다.

86년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.

98년생 : 마음을 가다듬으면 길운이 찾아온다.

토끼

39년생 : 소득이 높아지는 하루.

51년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

63년생 : 하루가 즐겁다.

75년생 : 가족과 대화를 나누어라.

87년생 : 길운이 가득하다.

99년생 : 사람과 화합하면 기쁨이 커진다.



40년생 : 큰일에 이익이 생긴다.

52년생 : 집안이 화목하구나.

64년생 : 복이 찾아온다.

76년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.

88년생 : 욕심만 버린다면 길하다.

00년생 : 한 템포 쉬어가면 실속이 생긴다.

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41년생 : 현실에 충실하면 길하다.

53년생 : 감정적인 표현은 삼가라.

65년생 : 가장 중요한 시기다.

77년생 : 금전운이 따르겠다.

89년생 : 기회포착을 요령 있게 하라.

01년생 : 침착함을 지키면 뜻이 이뤄진다.



42년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

54년생 : 남쪽에서 귀인이 온다.

66년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

78년생 : 행운이 가득하다.

90년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

02년생 : 반가운 기회가 서서히 다가온다.



43년생 : 실속이 없으니 조심하라.

55년생 : 작은 이득이 있겠다.

67년생 : 뜻한 바 반드시 성취하겠다.

79년생 : 커다란 성과가 생긴다.

91년생 : 차분히 밀고 가면 길운이 있다.

03년생 : 성급함만 줄이면 일이 잘 풀린다.

원숭이

44년생 : 자녀에게 행운이 있다.

56년생 : 일을 확장해도 좋다.

68년생 : 호운과 행운이 있다.

80년생 : 어려움이 있으니 주의하라.

92년생 : 방심만 하지 않으면 이득이 크다.

04년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신 있게 가라.



45년생 : 노력하면 이득이 생긴다.

57년생 : 부귀영화를 누리겠구나.

69년생 : 사람을 가려서 사귀어라.

81년생 : 뜻 있는 하루가 된다.

93년생 : 주변을 잘 살피면 좋은 일 있다.

05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.



46년생 : 이동운은 별로다.

58년생 : 옛것은 과감하게 버려라.

70년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

82년생 : 남의 말을 너무 믿지 마라.

94년생 : 스스로 중심을 지키면 길하다.

06년생 : 급하게 가지 말고 천천히 밀어라.

돼지

47년생 : 전업이 유리하다.

59년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.

71년생 : 귀인이 다가온다.

83년생 : 차분함이 필요하다.

95년생 : 마음을 다잡으면 좋은 소식 따른다.

07년생 : 들뜬 마음만 누르면 실속이 생긴다.

28일



36년생 : 가족간의 화합을 도모하라.

48년생 : 집안에 경사가 있겠다.

60년생 : 현상 유지에 힘써라.

72년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

84년생 : 모든 일이 편안하다.

96년생 : 안정된 흐름 속에 기쁨이 찾아온다.



37년생 : 몸이 회복된다.

49년생 : 차분히 일을 추진하라.

61년생 : 남의 일에 나서지 마라.

73년생 : 자신의 주관대로 행동하라.

85년생 : 금전운이 생긴다.

97년생 : 흔들리지 않고 가면 이익이 커진다.

호랑이

38년생 : 근심거리가 생긴다.

50년생 : 가까운 사람이 도와준다.

62년생 : 정도를 걸어야 길한 운세다.

74년생 : 친구가 도와준다.

86년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

98년생 : 귀인의 손길로 일이 한결 수월하다.

토끼

39년생 : 긍정적인 면이 필요하다.

51년생 : 큰 어려움이 생긴다.

63년생 : 뭐든지 참으면 이득.

75년생 : 뜻밖의 금전운이 있다.

87년생 : 소망한 일이 이루어진다.

99년생 : 끝까지 버티면 원하는 결과가 따른다.



40년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

52년생 : 안정하는 것이 좋다.

64년생 : 좋은 사람을 만날 운.

76년생 : 건강에 너무 자부하지 마라.

88년생 : 호운이 다가온다.

00년생 : 차분하게 가면 좋은 인연이 따른다.

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41년생 : 스트레스를 해소하라.

53년생 : 과감한 용단이 필요하다.

65년생 : 서로 믿음을 가져야 한다.

77년생 : 이익이 풍요로워진다.

89년생 : 고민이 해결된다.

01년생 : 결단이 빠를수록 결과가 좋다.



42년생 : 횡재수가 있다.

54년생 : 공명운이 생긴다.

66년생 : 집안의 기운이 좋아진다.

78년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

90년생 : 명예운이 가득하다.

02년생 : 자신 있게 나서면 좋은 평가 있다.



43년생 : 휴식을 취함이 길하다.

55년생 : 조용한 사람과 만나겠다.

67년생 : 일을 늦추는 것이 좋겠다.

79년생 : 기쁜 소식이 있다.

91년생 : 서두르지 않으면 오히려 길하다.

03년생 : 조용히 준비하면 좋은 흐름이 생긴다.

원숭이

44년생 : 대인관계에 문제가 있다.

56년생 : 일이 성사된다.

68년생 : 행운이 가득한 하루.

80년생 : 즐거운 하루가 된다.

92년생 : 사람과의 조화가 실속을 부른다.

04년생 : 마음을 편히 먹으면 일이 풀린다.



45년생 : 자만심은 금물.

57년생 : 장거리 여행은 유리하다.

69년생 : 노력만큼 성과가 있다.

81년생 : 대인관계에 힘써라.

93년생 : 겸손하면 더 큰 이득이 있다.

05년생 : 말보다 실천이 더 큰 복을 부른다.



46년생 : 중립심이 필요하다.

58년생 : 이동수가 좋다.

70년생 : 하는 일에 행운이 따른다.

82년생 : 마음의 안정을 찾아라.

94년생 : 마음을 낮추면 좋은 답이 보인다.

06년생 : 서두르지 않으면 길운이 따른다.

돼지

47년생 : 일의 결과가 좋구나.

59년생 : 끝마무리를 잘하라.

71년생 : 평가가 좋아 칭찬 받는다.

83년생 : 건강이 최우선.

95년생 : 정리정돈이 좋은 결과를 부른다.

07년생 : 차분히 가면 기대 이상의 성과 있다.
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