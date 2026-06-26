[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 27일

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쥐
6년생 : 친구가 도와준다.
48년생 : 편한 마음으로 기다려라.
60년생 : 긍정적으로 생활하라.
72년생 : 주어진 일에 최선을 다하라.
84년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.
96년생 : 좋은 인연 덕분에 일이 수월해진다.
소
37년생 : 노력하면 이익이 생긴다.
49년생 : 적극적으로 생활하라.
61년생 : 운수대길하고 행운이 있다.
73년생 : 여가를 활용하라.
85년생 : 건강이 좋아진다.
97년생 : 움직인 만큼 반가운 결과가 따른다.
호랑이
38년생 : 차분함이 좋다.
50년생 : 남의 말을 믿지 말라.
62년생 : 행운과 금전운이 있다.
74년생 : 건강 관리를 하는 것이 좋겠다.
86년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.
98년생 : 마음을 가다듬으면 길운이 찾아온다.
토끼
39년생 : 소득이 높아지는 하루.
51년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.
63년생 : 하루가 즐겁다.
75년생 : 가족과 대화를 나누어라.
87년생 : 길운이 가득하다.
99년생 : 사람과 화합하면 기쁨이 커진다.
용
40년생 : 큰일에 이익이 생긴다.
52년생 : 집안이 화목하구나.
64년생 : 복이 찾아온다.
76년생 : 너무 욕심을 부리지 마라.
88년생 : 욕심만 버린다면 길하다.
00년생 : 한 템포 쉬어가면 실속이 생긴다.
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41년생 : 현실에 충실하면 길하다.
53년생 : 감정적인 표현은 삼가라.
65년생 : 가장 중요한 시기다.
77년생 : 금전운이 따르겠다.
89년생 : 기회포착을 요령 있게 하라.
01년생 : 침착함을 지키면 뜻이 이뤄진다.
말
42년생 : 기쁜 일이 생기겠다.
54년생 : 남쪽에서 귀인이 온다.
66년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
78년생 : 행운이 가득하다.
90년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.
02년생 : 반가운 기회가 서서히 다가온다.
양
43년생 : 실속이 없으니 조심하라.
55년생 : 작은 이득이 있겠다.
67년생 : 뜻한 바 반드시 성취하겠다.
79년생 : 커다란 성과가 생긴다.
91년생 : 차분히 밀고 가면 길운이 있다.
03년생 : 성급함만 줄이면 일이 잘 풀린다.
원숭이
44년생 : 자녀에게 행운이 있다.
56년생 : 일을 확장해도 좋다.
68년생 : 호운과 행운이 있다.
80년생 : 어려움이 있으니 주의하라.
92년생 : 방심만 하지 않으면 이득이 크다.
04년생 : 좋은 흐름이 들어오니 자신 있게 가라.
닭
45년생 : 노력하면 이득이 생긴다.
57년생 : 부귀영화를 누리겠구나.
69년생 : 사람을 가려서 사귀어라.
81년생 : 뜻 있는 하루가 된다.
93년생 : 주변을 잘 살피면 좋은 일 있다.
05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.
개
46년생 : 이동운은 별로다.
58년생 : 옛것은 과감하게 버려라.
70년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.
82년생 : 남의 말을 너무 믿지 마라.
94년생 : 스스로 중심을 지키면 길하다.
06년생 : 급하게 가지 말고 천천히 밀어라.
돼지
47년생 : 전업이 유리하다.
59년생 : 맡은 일에 최선을 다하라.
71년생 : 귀인이 다가온다.
83년생 : 차분함이 필요하다.
95년생 : 마음을 다잡으면 좋은 소식 따른다.
07년생 : 들뜬 마음만 누르면 실속이 생긴다.
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