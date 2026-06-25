[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 25일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 25일

입력 2026-06-25 01:05
수정 2026-06-25 01:05
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36년생 : 바쁜 만큼 실속도 있구나.

48년생 : 귀인이 찾아온다.

60년생 : 금전운이 있다.

72년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

84년생 : 모든 것이 편안해진다.

96년생 : 반가운 변화가 다가오니 놓치지 마라.



37년생 : 새로움을 꿈꾸어 보아라.

49년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.

61년생 : 좋은 소식이 들려온다.

73년생 : 자기 개발에 힘쓰면 횡재수 있다.

85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.

97년생 : 준비한 만큼 기쁨이 커진다.

호랑이

38년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.

50년생 : 즐거움이 있다.

62년생 : 일에 희망이 보인다.

74년생 : 승진의 기회가 생긴다.

86년생 : 자식으로부터 좋은 소식 있다.

98년생 : 마음먹은 일에 활로가 열린다.

토끼

39년생 : 이익이 크게 있을 운세다.

51년생 : 어려운 이웃을 도와라.

63년생 : 시작하는 일마다 잘 풀린다.

75년생 : 귀인이 다가오고 있다.

87년생 : 즐거운 일이 생긴다.

99년생 : 움직일수록 좋은 흐름이 커진다.



40년생 : 일에 행운이 가득하다.

52년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

64년생 : 좋은 일이 시작된다.

76년생 : 노력은 성공의 지름길이다.

88년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.

00년생 : 스스로 길을 열어가면 뜻이 통한다.

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41년생 : 모든 일에 신중을 기하라.

53년생 : 고비만 넘기면 운이 서서히 호전된다.

65년생 : 남의 말을 잘 들으면 행운이 있는 날.

77년생 : 상대의견을 존중하라.

89년생 : 하늘이 돕는 운세다.

01년생 : 조언을 잘 들으면 해답이 보인다.



42년생 : 득이 될 일이 생긴다.

54년생 : 타인의 도움을 받는다.

66년생 : 편안한 하루가 된다.

78년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

90년생 : 재물운이 튼다.

02년생 : 움직인 만큼 좋은 결실을 얻게 된다.



43년생 : 어렵던 일이 해결된다.

55년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

67년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

79년생 : 의사표현을 적극적으로 하라.

91년생 : 용기 내면 생각보다 쉽게 풀린다.

03년생 : 반가운 기회가 가까이 다가온다.

원숭이

44년생 : 사업운이 좋다.

56년생 : 일이 크게 성사 될 운세다.

68년생 : 호운이 발생한다.

80년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

92년생 : 차분한 태도가 길운을 부른다.

04년생 : 꾸준히 하면 기대 이상의 성과 있다.



45년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

57년생 : 가족에게 이익이 생긴다.

69년생 : 모든 일에 신중할 시기.

81년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

93년생 : 조급함만 줄이면 반가운 결과 있다.

05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.



46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

58년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

70년생 : 심신을 편안히 하면 큰 성과 있다.

82년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

94년생 : 사람 사이에서 기쁨이 생기는 날이다.

06년생 : 기대하던 답을 듣게 되니 마음이 놓인다.

돼지

47년생 : 대인관계에 신경을 쓰면 행운이 있는 날.

59년생 : 귀인이 다가온다.

71년생 : 일에 변동운이 있다. 운이 서서히 호전된다.

83년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

95년생 : 막혔던 일이 하나씩 정리된다.

07년생 : 밝은 기운이 들어오니 자신 있게 움직여라.
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