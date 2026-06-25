[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 25일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 바쁜 만큼 실속도 있구나.48년생 : 귀인이 찾아온다.60년생 : 금전운이 있다.72년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.84년생 : 모든 것이 편안해진다.96년생 : 반가운 변화가 다가오니 놓치지 마라.37년생 : 새로움을 꿈꾸어 보아라.49년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.61년생 : 좋은 소식이 들려온다.73년생 : 자기 개발에 힘쓰면 횡재수 있다.85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.97년생 : 준비한 만큼 기쁨이 커진다.호랑이38년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.50년생 : 즐거움이 있다.62년생 : 일에 희망이 보인다.74년생 : 승진의 기회가 생긴다.86년생 : 자식으로부터 좋은 소식 있다.98년생 : 마음먹은 일에 활로가 열린다.토끼39년생 : 이익이 크게 있을 운세다.51년생 : 어려운 이웃을 도와라.63년생 : 시작하는 일마다 잘 풀린다.75년생 : 귀인이 다가오고 있다.87년생 : 즐거운 일이 생긴다.99년생 : 움직일수록 좋은 흐름이 커진다.40년생 : 일에 행운이 가득하다.52년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.64년생 : 좋은 일이 시작된다.76년생 : 노력은 성공의 지름길이다.88년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.00년생 : 스스로 길을 열어가면 뜻이 통한다.41년생 : 모든 일에 신중을 기하라.53년생 : 고비만 넘기면 운이 서서히 호전된다.65년생 : 남의 말을 잘 들으면 행운이 있는 날.77년생 : 상대의견을 존중하라.89년생 : 하늘이 돕는 운세다.01년생 : 조언을 잘 들으면 해답이 보인다.42년생 : 득이 될 일이 생긴다.54년생 : 타인의 도움을 받는다.66년생 : 편안한 하루가 된다.78년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.90년생 : 재물운이 튼다.02년생 : 움직인 만큼 좋은 결실을 얻게 된다.43년생 : 어렵던 일이 해결된다.55년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.67년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.79년생 : 의사표현을 적극적으로 하라.91년생 : 용기 내면 생각보다 쉽게 풀린다.03년생 : 반가운 기회가 가까이 다가온다.원숭이44년생 : 사업운이 좋다.56년생 : 일이 크게 성사 될 운세다.68년생 : 호운이 발생한다.80년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.92년생 : 차분한 태도가 길운을 부른다.04년생 : 꾸준히 하면 기대 이상의 성과 있다.45년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.57년생 : 가족에게 이익이 생긴다.69년생 : 모든 일에 신중할 시기.81년생 : 재물과 인기가 함께 한다.93년생 : 조급함만 줄이면 반가운 결과 있다.05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.58년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.70년생 : 심신을 편안히 하면 큰 성과 있다.82년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.94년생 : 사람 사이에서 기쁨이 생기는 날이다.06년생 : 기대하던 답을 듣게 되니 마음이 놓인다.돼지47년생 : 대인관계에 신경을 쓰면 행운이 있는 날.59년생 : 귀인이 다가온다.71년생 : 일에 변동운이 있다. 운이 서서히 호전된다.83년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.95년생 : 막혔던 일이 하나씩 정리된다.07년생 : 밝은 기운이 들어오니 자신 있게 움직여라.