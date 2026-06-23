[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 23일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 23일

입력 2026-06-23 00:07
수정 2026-06-23 00:07
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36년생 : 함께 화합하면 훨씬 쉽다.

48년생 : 찬스를 놓치지 마라.

60년생 : 노력이 성공의 지름길.

72년생 : 실패는 성공의 어머니다.

84년생 : 혼돈을 느끼나 운이 서서히 호전되겠다.

96년생 : 인내하면 결국 길이 보인다.



37년생 : 건강한 신체에 신경을 써라.

49년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

61년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

73년생 : 수중에 현금 지니면 길운이 있다.

85년생 : 지출이 과다하니 줄이면 횡재 있겠다.

97년생 : 마음만 급하지 않으면 이익이 따른다.

호랑이

38년생 : 포기 말고 끝까지 최선을 다하라.

50년생 : 확장이나 변동은 다음으로 미루어라.

62년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

74년생 : 일에 박차를 가하면 횡재 있다.

86년생 : 노력하면 성과가 있다.

98년생 : 성실함이 결국 큰 결실을 부른다.

토끼

39년생 : 즐거운 일이 생긴다.

51년생 : 친한 사람이 좋은 운을 가져다 주겠다.

63년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

75년생 : 추진에도 강약이 필요하다.

87년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

99년생 : 멈추지 말고 나아가면 길하다.



40년생 : 일의 끝마무리에 유의하면 길하다.

52년생 : 인덕이 많아 도움의 손길 많다.

64년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

76년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

88년생 : 안정이 되고 화기애애하다.

00년생 : 마무리만 잘하면 기대 이상 이득 있다.

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41년생 : 자신 있게 밀어 부치면 대길하다.

53년생 : 외출하면 우연한 행운 얻는다.

65년생 : 한 걸음 양보하고 생각하면 결실이 있겠다.

77년생 : 침착하게 행동하면 일이 풀리기 시작한다.

89년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

01년생 : 서두르지 않으면 흐름이 좋아진다.



42년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

54년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

66년생 : 소신대로 행동하면 큰 성과 있겠다.

78년생 : 매사 순조롭게 정리된다.

90년생 : 횡재운이 있으니 기대해도 좋다.

02년생 : 한 번 밀고 나가면 성취가 따른다.



43년생 : 새로운 전개가 시작된다.

55년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

67년생 : 상대의 의견을 존중하면 일이 순조롭다.

79년생 : 경제적인 어려움 없이 즐거운 하루.

91년생 : 반가운 변화가 시작되는 시기다.

03년생 : 사람과 힘을 합치면 더 잘된다.

원숭이

44년생 : 동쪽 이동은 좋은 결과 가져온다.

56년생 : 마음의 부담이 사라진다.

68년생 : 신중하게 행동하면 이득 있다.

80년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.

92년생 : 들뜬 마음만 누르면 길운이 있다.

04년생 : 차분한 태도가 반가운 성과를 부른다.



45년생 : 섣불리 행동하면 소득 없다.

57년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

69년생 : 생활의 여유를 가지면 횡재수 있다.

81년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

93년생 : 조급함을 줄이면 일이 쉬워진다.

05년생 : 꾸준히 가면 좋은 기회 잡는다.



46년생 : 주변사람과 의논을 하면 이익을 얻는다.

58년생 : 자기만의 시간이 필요한 때.

70년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.

82년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.

94년생 : 한 번 더 생각하면 더 좋은 답 나온다.

06년생 : 급히 굴지 말고 차분히 가라.

돼지

47년생 : 대길하니 만사 형통한다.

59년생 : 신용 관계나 문서상의 이득 발생.

71년생 : 화해하는 자세를 가지면 만사 형통.

83년생 : 남 몰래 금전이 들어오겠다.

95년생 : 말과 행동을 맞추면 실속이 크다.

07년생 : 기대한 일에서 좋은 소식 있다.
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