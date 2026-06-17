[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 17일

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36년생 : 큰 힘 안들이고 소득 얻는다.48년생 : 상대방을 이해하면 일이 풀리기 시작한다.60년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.72년생 : 순리대로 행함이 길하다.84년생 : 큰 이익을 얻는다.96년생 : 귀한 인연이 도움을 주게 된다.37년생 : 문서에서 이득이 생긴다.49년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.61년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.73년생 : 뜻도 높고 결실도 크구나.85년생 : 계획대로 밀고 나가면 좋은 결과 얻겠다.97년생 : 한 번 정한 일에 성과가 따른다.호랑이38년생 : 자녀로 인한 기쁨.50년생 : 자신에 충실하면 길하다.62년생 : 모든 일 순조롭다.74년생 : 가정에 경사 있겠다.86년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.98년생 : 움직일수록 반가운 일이 생긴다.토끼39년생 : 신용을 확실하게 지키면 이익을 얻는다.51년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.63년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.75년생 : 소신껏 추진하면 큰 성과 있다.87년생 : 주저하지 말라. 이루어진다.99년생 : 기다리던 답을 듣게 되는 날이다.40년생 : 말다툼 주의하면 일이 풀리기 시작한다.52년생 : 침착하면 큰 문제없다.64년생 : 사람관계 신중하면 큰 성과 있다.76년생 : 유행에 휩쓸리기보다 중심을 지켜라.88년생 : 서로 이해하면 일이 해결된다.00년생 : 흔들리지 않으면 좋은 결과 얻는다.41년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.53년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.65년생 : 모든 일이 순조롭구나.77년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.89년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.01년생 : 지금은 참고 가면 이득이 크다.42년생 : 기다리던 연락이 오겠다.54년생 : 여기 저기서 수입이 좋다.66년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.78년생 : 검소한 생활 태도 중요.90년생 : 운이 좋아 수입도 많아진다.02년생 : 작은 노력이 큰 보람으로 돌아온다.43년생 : 횡재수 기대해도 좋다.55년생 : 새로운 친구 사귄다.67년생 : 노력한 만큼 성과 있다.79년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.91년생 : 급하게 굴지 않으면 흐름이 좋다.03년생 : 기분 좋은 소식이 가까이 있다.원숭이44년생 : 즐거운 일이 생긴다.56년생 : 작은 것에 만족하라.68년생 : 운세가 서서히 호전된다.80년생 : 좋은 성과 거두겠다.92년생 : 욕심을 줄이면 오히려 길하다.04년생 : 차분히 가면 원하는 결과가 있다.45년생 : 전화위복의 기회 있다.57년생 : 장기적인 투자는 대길.69년생 : 새롭게 변신하면 길하다.81년생 : 조금 더 연구하고 계획하면 이익을 얻는다.93년생 : 한 번 더 점검하면 손해를 막는다.05년생 : 기대한 만큼 결실을 얻게 된다.46년생 : 피로가 풀리는 즐거운 하루.58년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.70년생 : 기쁜 일이 생긴다.82년생 : 꼬이던 일이 해결된다.94년생 : 반가운 연락이 마음을 편하게 한다.06년생 : 애쓴 만큼 좋은 결과를 받는다.돼지47년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.59년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.71년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.83년생 : 뜻밖의 일에 횡재 있다.95년생 : 마음을 다잡으면 흐름이 살아난다.07년생 : 기회를 잘 잡으면 성과가 따른다.