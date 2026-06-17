[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 17일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 17일

입력 2026-06-17 00:55
수정 2026-06-17 00:55
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36년생 : 큰 힘 안들이고 소득 얻는다.

48년생 : 상대방을 이해하면 일이 풀리기 시작한다.

60년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

72년생 : 순리대로 행함이 길하다.

84년생 : 큰 이익을 얻는다.

96년생 : 귀한 인연이 도움을 주게 된다.



37년생 : 문서에서 이득이 생긴다.

49년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.

61년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

73년생 : 뜻도 높고 결실도 크구나.

85년생 : 계획대로 밀고 나가면 좋은 결과 얻겠다.

97년생 : 한 번 정한 일에 성과가 따른다.

호랑이

38년생 : 자녀로 인한 기쁨.

50년생 : 자신에 충실하면 길하다.

62년생 : 모든 일 순조롭다.

74년생 : 가정에 경사 있겠다.

86년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.

98년생 : 움직일수록 반가운 일이 생긴다.

토끼

39년생 : 신용을 확실하게 지키면 이익을 얻는다.

51년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

63년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

75년생 : 소신껏 추진하면 큰 성과 있다.

87년생 : 주저하지 말라. 이루어진다.

99년생 : 기다리던 답을 듣게 되는 날이다.



40년생 : 말다툼 주의하면 일이 풀리기 시작한다.

52년생 : 침착하면 큰 문제없다.

64년생 : 사람관계 신중하면 큰 성과 있다.

76년생 : 유행에 휩쓸리기보다 중심을 지켜라.

88년생 : 서로 이해하면 일이 해결된다.

00년생 : 흔들리지 않으면 좋은 결과 얻는다.

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41년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

53년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

65년생 : 모든 일이 순조롭구나.

77년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

89년생 : 조바심을 낼 필요가 없다.

01년생 : 지금은 참고 가면 이득이 크다.



42년생 : 기다리던 연락이 오겠다.

54년생 : 여기 저기서 수입이 좋다.

66년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

78년생 : 검소한 생활 태도 중요.

90년생 : 운이 좋아 수입도 많아진다.

02년생 : 작은 노력이 큰 보람으로 돌아온다.



43년생 : 횡재수 기대해도 좋다.

55년생 : 새로운 친구 사귄다.

67년생 : 노력한 만큼 성과 있다.

79년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

91년생 : 급하게 굴지 않으면 흐름이 좋다.

03년생 : 기분 좋은 소식이 가까이 있다.

원숭이

44년생 : 즐거운 일이 생긴다.

56년생 : 작은 것에 만족하라.

68년생 : 운세가 서서히 호전된다.

80년생 : 좋은 성과 거두겠다.

92년생 : 욕심을 줄이면 오히려 길하다.

04년생 : 차분히 가면 원하는 결과가 있다.



45년생 : 전화위복의 기회 있다.

57년생 : 장기적인 투자는 대길.

69년생 : 새롭게 변신하면 길하다.

81년생 : 조금 더 연구하고 계획하면 이익을 얻는다.

93년생 : 한 번 더 점검하면 손해를 막는다.

05년생 : 기대한 만큼 결실을 얻게 된다.



46년생 : 피로가 풀리는 즐거운 하루.

58년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

70년생 : 기쁜 일이 생긴다.

82년생 : 꼬이던 일이 해결된다.

94년생 : 반가운 연락이 마음을 편하게 한다.

06년생 : 애쓴 만큼 좋은 결과를 받는다.

돼지

47년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

59년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.

71년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.

83년생 : 뜻밖의 일에 횡재 있다.

95년생 : 마음을 다잡으면 흐름이 살아난다.

07년생 : 기회를 잘 잡으면 성과가 따른다.
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