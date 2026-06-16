[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 16일

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

DATA INSIGHT 띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트 THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다. 띠별 운세 별자리 운세 정통 사주풀이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

36년생 : 재산이 불어나게 된다.48년생 : 스포츠로 기분전환 하면 좋아진다.60년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.72년생 : 경제적인 사정이 좋아진다.84년생 : 윗사람의 혜택 입게 된다.96년생 : 부지런히 움직이면 좋은 소식 따른다.37년생 : 투자 확장을 하게 된다.49년생 : 유대관계 돈독히 하면 일이 풀린다.61년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.73년생 : 최선을 다하면 일이 해결된다.85년생 : 구설수 신경 쓰지 마라.97년생 : 흔들리지 않고 가면 실속이 따른다.호랑이38년생 : 행운이 넘쳐 큰 성과 있다.50년생 : 생각지 못한 좋은 일 생긴다.62년생 : 주변에서 인기가 올라간다.74년생 : 좋은 일하고 칭찬 듣는구나.86년생 : 원하던 소원이 이루어지겠다.98년생 : 마음먹은 일에 반가운 성과 있다.토끼39년생 : 좋은 일하면 칭찬 받는다.51년생 : 금전운이 상승한다.63년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.75년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.87년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.99년생 : 작은 기회가 큰 이득으로 이어진다.40년생 : 상대방 의견을 존중하라.52년생 : 기다리고 있으니 안정을 취하라.64년생 : 매사 완벽을 기하면 운이 상승한다.76년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.88년생 : 큰 성과 있으니 행운 있다.00년생 : 차분히 준비하면 기회가 들어온다.41년생 : 소원을 풀게 되겠다.53년생 : 인정받으려면 언행이 일치해야 한다.65년생 : 설치지 않으면 행복이 있다.77년생 : 매사 확실히 임하라.89년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.01년생 : 때를 기다리면 좋은 흐름이 온다.42년생 : 끝맺음을 잘하라.54년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.66년생 : 재물이 들어오는구나.78년생 : 다른 사람 말을 새겨들어라.90년생 : 보람된 하루가 되니 이웃에게 베풀어라.02년생 : 마음을 열면 반가운 기회가 따른다.43년생 : 주요한 계획이 추진되는 날.55년생 : 일이 해결된다.67년생 : 계획한대로 운이 상승한다.79년생 : 경사스러운 일 생기겠다.91년생 : 바라던 일이 서서히 풀려나간다.03년생 : 꾸준히 밀고 가면 실속이 생긴다.원숭이44년생 : 철저한 준비가 필요하다.56년생 : 믿었던 일이 잘 풀린다.68년생 : 횡재운이 있다.80년생 : 유연성이 필요하다.92년생 : 성급함만 줄이면 좋은 결과 있다.04년생 : 집중력을 살리면 이득이 크다.45년생 : 이사 여행 투자운 길하다.57년생 : 티끌 모아 큰 재산 모은다.69년생 : 일의 성과가 나타난다.81년생 : 인간관계 잘 맺어라.93년생 : 실속 있는 선택이 유리하다.05년생 : 작은 기회도 놓치지 마라.46년생 : 누군가 나에게 감동을 준다.58년생 : 포기 말고 밀고 나가면 좋은 일 있겠다.70년생 : 가만히 있지 말고 새로운 길 모색하라.82년생 : 소신대로 행동하면 큰 성과 있다.94년생 : 고민하던 일이 서서히 정리된다.06년생 : 자신 있게 나서면 길이 열린다.돼지47년생 : 될 듯말 듯 하던 일이 풀리기 시작한다.59년생 : 마음에 안정을 찾게 된다.71년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.83년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.95년생 : 막혔던 흐름이 차츰 좋아진다.07년생 : 웃을 일이 생기니 마음이 가볍다.