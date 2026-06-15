[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 15일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 15일

입력 2026-06-15 01:22
수정 2026-06-15 01:22
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36년생 : 큰 욕심은 금물이다.

48년생 : 분주한 하루 되겠다.

60년생 : 서둘러 행운을 잡아라.

72년생 : 복이 충만하고 신수가 좋다.

84년생 : 자만 말고 최선을 다하라.

96년생 : 빠른 판단이 좋은 결과로 이어진다.



37년생 : 생각지 못한 행운을 얻는다.

49년생 : 모든 일에 신중을 기하라.

61년생 : 있는 그대로 보여주어라.

73년생 : 일찍 귀가하면 기쁜 일.

85년생 : 마무리에 신경 써라.

97년생 : 차분히 정리하면 실수가 없다.

호랑이

38년생 : 일 처리에 있어 신중하라.

50년생 : 겸손함이 길하다.

62년생 : 자신을 낮추면 도움 받는다.

74년생 : 가정에 경사가 있다.

86년생 : 우연히 행운이 따른다.

98년생 : 고집만 줄이면 좋은 흐름이 온다.

토끼

39년생 : 새로운 모험은 삼가라.

51년생 : 귀인의 도움이 크다.

63년생 : 구하는 일마다 성사된다.

75년생 : 무리하게 행동하지 마라.

87년생 : 하루종일 좋은 일이 넘친다.

99년생 : 침착함이 결국 큰 성과를 부른다.



40년생 : 협동하면 성과가 크다.

52년생 : 단거리 여행은 대길.

64년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.

76년생 : 위험하니 매사 신중.

88년생 : 소망하던 일 이루겠다.

00년생 : 주변과 힘을 합치면 길이 열린다.

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41년생 : 현상유지에 노력하라.

53년생 : 심신을 편안히 하라.

65년생 : 부동산은 유리하다.

77년생 : 계획대로 얻게 되겠다.

89년생 : 선심을 쓰면 얻음이 크겠다.

01년생 : 한 번 마음먹은 일에 결실 있다.



42년생 : 문서, 금전에서 얻는 것 생기겠다.

54년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

66년생 : 가족끼리 화목이 필요하다.

78년생 : 마음을 열고 대화하라.

90년생 : 성공운 맞이한다.

02년생 : 주변과 화합하면 좋은 기회 온다.



43년생 : 분위기에 들뜨지 마라.

55년생 : 재력 명예를 얻는 운세.

67년생 : 큰 일을 추진해 성공한다.

79년생 : 인내하면 큰 성과 얻는다.

91년생 : 참을수록 유리한 흐름이 생긴다.

03년생 : 계획한 바를 밀고 가면 성취 있다.

원숭이

44년생 : 상대방의 의견을 존중하라.

56년생 : 생활의 여유를 가져라.

68년생 : 기다리던 소식이 들어온다.

80년생 : 집안에 좋은 일이 있다.

92년생 : 서두르지 않으면 실속이 커진다.

04년생 : 끝까지 집중하면 기대 이상의 결과 있다.



45년생 : 수입이 좋은 날이다.

57년생 : 가는 곳마다 행운이 따른다.

69년생 : 철저히 계획을 세우면 얻는다.

81년생 : 주위사람에게 인정 베풀어라.

93년생 : 차분한 태도가 귀한 복을 부른다.

05년생 : 작은 노력에도 반가운 성과 있다.



46년생 : 생활의 리듬을 살려 주어라.

58년생 : 신수가 왕성하다.

70년생 : 타인의 부러움을 사겠다.

82년생 : 소망이 이뤄진다.

94년생 : 묵묵히 가면 좋은 평가를 받는다.

06년생 : 소신을 지키면 길이 열린다.

돼지

47년생 : 빛을 보는 대길의 날.

59년생 : 좋은 기운이 넘친다.

71년생 : 작은 일로 큰 성과 있겠다.

83년생 : 고민은 시간이 해결한다.

95년생 : 조급함을 버리면 운이 살아난다.

07년생 : 밝은 마음으로 임하면 기쁨이 따른다.
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