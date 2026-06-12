[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 14일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 14일

입력 2026-06-12 01:08
수정 2026-06-12 01:08
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 운기가 상승하는 날.

48년생 : 기회를 놓치지 마라.

60년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.

72년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.

84년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.

96년생 : 자신감이 운을 끌어당긴다.



37년생 : 귀인이 와서 도와주겠다.

49년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.

61년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

73년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.

85년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

97년생 : 주변과 호흡을 맞추면 길하다.

호랑이

38년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

50년생 : 기쁜 일이 생기겠다.

62년생 : 땀흘려야 보람 만끽.

74년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.

86년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.

98년생 : 진심을 보이면 반가운 소식 온다.

토끼

39년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.

51년생 : 허황 된 착각에 빠지지 마라.

63년생 : 큰 수확을 얻게 된다.

75년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.

87년생 : 신명나게 일을 벌여라.

99년생 : 기회를 잘 잡으면 흐름이 살아난다.



40년생 : 안정 속에 발전 누린다.

52년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.

64년생 : 사람 만나는 일에 게을리 마라.

76년생 : 안정이 되고 화기애애하다.

88년생 : 복이 점차 다가오는구나.

00년생 : 사람과의 인연이 좋은 결과를 만든다.

DATA INSIGHT
띠별 운세를 넘어, 데이터로 분석하는 맞춤형 운명 리포트
THE NEXT : AI 알고리즘이 당신의 고유한 만세력과 별자리 궤도를 정밀 교차 분석합니다.


41년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

53년생 : 이제서야 풀리는구나.

65년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

77년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.

89년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.

01년생 : 서둘지 말고 한 걸음씩 가라.



42년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.

54년생 : 가족의 의견을 존중하라.

66년생 : 수입이 좋은 날이다.

78년생 : 어려운 고비 쉽게 해결된다.

90년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.

02년생 : 도와주는 사람이 생겨 마음이 놓인다.



43년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.

55년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

67년생 : 행운이 손짓하는 날.

79년생 : 새로운 일이 시작된다.

91년생 : 고민하던 일이 풀릴 조짐이 보인다.

03년생 : 뜻을 세우면 기회가 가까워진다.

원숭이

44년생 : 모든 일에 신중을 기하라.

56년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.

68년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.

80년생 : 차분히 일을 처리하라.

92년생 : 무리하지 않으면 좋은 소식 있다.

04년생 : 차분함이 오히려 빛을 본다.



45년생 : 커다란 성과 있겠다.

57년생 : 오늘은 만사 형통이다.

69년생 : 이동하기 좋은 날이구나.

81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.

93년생 : 한 번 잡은 흐름을 놓치지 마라.

05년생 : 자신 있게 움직이면 길이 열린다.



46년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.

58년생 : 성공의 기회를 잡는 날.

70년생 : 최선을 다하면 해결된다.

82년생 : 활기차게 행동하라.

94년생 : 필요한 순간에 귀인의 도움 있다.

06년생 : 과감하게 나서면 기대 이상의 성과 있다.

돼지

47년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

59년생 : 복이 점차 다가오는구나.

71년생 : 이제서야 풀리는구나.

83년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.

95년생 : 막혔던 일이 하나둘 풀려간다.

07년생 : 적극적으로 나서면 운이 따른다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 FIFA 북중미 월드컵
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로