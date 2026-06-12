[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 14일

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36년생 : 운기가 상승하는 날.48년생 : 기회를 놓치지 마라.60년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.72년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있다.84년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.96년생 : 자신감이 운을 끌어당긴다.37년생 : 귀인이 와서 도와주겠다.49년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.61년생 : 많은 사람이 도와주는구나.73년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.85년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.97년생 : 주변과 호흡을 맞추면 길하다.호랑이38년생 : 서두르지 않아도 풀린다.50년생 : 기쁜 일이 생기겠다.62년생 : 땀흘려야 보람 만끽.74년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.86년생 : 순수함을 지켜야 하겠다.98년생 : 진심을 보이면 반가운 소식 온다.토끼39년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.51년생 : 허황 된 착각에 빠지지 마라.63년생 : 큰 수확을 얻게 된다.75년생 : 참으면 상당한 도움 생긴다.87년생 : 신명나게 일을 벌여라.99년생 : 기회를 잘 잡으면 흐름이 살아난다.40년생 : 안정 속에 발전 누린다.52년생 : 행운이 당신을 기다리고 있다.64년생 : 사람 만나는 일에 게을리 마라.76년생 : 안정이 되고 화기애애하다.88년생 : 복이 점차 다가오는구나.00년생 : 사람과의 인연이 좋은 결과를 만든다.41년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.53년생 : 이제서야 풀리는구나.65년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.77년생 : 부지런히 움직이면 행운 따른다.89년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.01년생 : 서둘지 말고 한 걸음씩 가라.42년생 : 가정에서 기쁜 일이 생기겠다.54년생 : 가족의 의견을 존중하라.66년생 : 수입이 좋은 날이다.78년생 : 어려운 고비 쉽게 해결된다.90년생 : 횡재수가 있으니 기쁘다.02년생 : 도와주는 사람이 생겨 마음이 놓인다.43년생 : 아랫사람에게 도움 얻는다.55년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.67년생 : 행운이 손짓하는 날.79년생 : 새로운 일이 시작된다.91년생 : 고민하던 일이 풀릴 조짐이 보인다.03년생 : 뜻을 세우면 기회가 가까워진다.원숭이44년생 : 모든 일에 신중을 기하라.56년생 : 귀인을 만나 어려움 해결.68년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.80년생 : 차분히 일을 처리하라.92년생 : 무리하지 않으면 좋은 소식 있다.04년생 : 차분함이 오히려 빛을 본다.45년생 : 커다란 성과 있겠다.57년생 : 오늘은 만사 형통이다.69년생 : 이동하기 좋은 날이구나.81년생 : 일이 성취되고 운이 급상승한다.93년생 : 한 번 잡은 흐름을 놓치지 마라.05년생 : 자신 있게 움직이면 길이 열린다.46년생 : 기다림보다 움직임이 좋다.58년생 : 성공의 기회를 잡는 날.70년생 : 최선을 다하면 해결된다.82년생 : 활기차게 행동하라.94년생 : 필요한 순간에 귀인의 도움 있다.06년생 : 과감하게 나서면 기대 이상의 성과 있다.돼지47년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.59년생 : 복이 점차 다가오는구나.71년생 : 이제서야 풀리는구나.83년생 : 횡재수가 있으니 기쁨 넘친다.95년생 : 막혔던 일이 하나둘 풀려간다.07년생 : 적극적으로 나서면 운이 따른다.