[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 11일

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쥐
36년생 : 건강 관리에 힘써라.
48년생 : 너무 큰일을 꿈꾸지 마라.
60년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.
72년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.
84년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.
96년생 : 꾸준히 나아가면 뜻한 바를 이룬다.
소
37년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.
49년생 : 지나친 기대는 삼가라.
61년생 : 마음을 너그럽게 가져라.
73년생 : 용기를 가지고 헤쳐나가라.
85년생 : 열심히 일을 추진하면 결과 있다.
97년생 : 준비한 만큼 만족할 성과가 따른다.
호랑이
38년생 : 새로운 만남이 생기겠다.
50년생 : 즉흥적인 발상보다는 신중을 기하라.
62년생 : 웃어른의 의견에 따르라.
74년생 : 건강과 재운이 왕성하구나.
86년생 : 복이 많겠구나.
98년생 : 자신감을 가지면 좋은 흐름이 열린다.
토끼
39년생 : 막혔던 일이 풀린다.
51년생 : 현재에 만족하라.
63년생 : 욕심이 화를 자초하는구나.
75년생 : 어려운 이웃 돌보면 대길하다.
87년생 : 용기를 갖고 모든 일에 매진하라.
99년생 : 침착하게 밀고 가면 길운이 따른다.
용
40년생 : 성공의 열쇠를 쥐게 된다.
52년생 : 어려울 때 대비해 지출 줄여라.
64년생 : 분주하고 힘이 드나 좋아진다.
76년생 : 충돌이 있지만 해결된다.
88년생 : 성공운이 있다.
00년생 : 끝까지 포기하지 않으면 실속이 생긴다.
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41년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루.
53년생 : 굳은 마음이 건강 지킨다.
65년생 : 자기 주관을 확실히 하라.
77년생 : 포기 말고 노력하라.
89년생 : 인내하면 좋아진다.
01년생 : 마음먹은 일에 끝을 보면 기쁨 있다.
말
42년생 : 어려움 없이 순조롭다.
54년생 : 계획한대로 추진하라.
66년생 : 오해 풀리고 기쁜 소식 있다.
78년생 : 컨디션 유지에 신경 써라.
90년생 : 먼저 화해하는 자세가 필요.
02년생 : 주변과 보조를 맞추면 일이 풀린다.
양
43년생 : 매사에 조심성 있게 행동하라.
55년생 : 희망찬 결과가 곧 나타난다.
67년생 : 작은 이득이 있겠다.
79년생 : 좋은 뜻을 가지고 베풀어라.
91년생 : 한발 물러서면 오히려 좋은 기회 온다.
03년생 : 마음을 곧게 가지면 좋은 결과 있다.
원숭이
44년생 : 서두르지 마라 명예운이 따른다.
56년생 : 일의 성과가 서서히 나타난다.
68년생 : 욕심이 과하면 반드시 손해.
80년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.
92년생 : 준비한 일에서 반가운 성과가 보인다.
04년생 : 집중력을 잃지 않으면 길하다.
닭
45년생 : 확실하게 계획을 세워라.
57년생 : 일이 잘 처리되겠다.
69년생 : 관록운이 따르니 주변에서 인정받는다.
81년생 : 신수가 유리한 날이다.
93년생 : 차분히 움직이면 실속이 따른다.
05년생 : 작은 기회를 잘 살리면 기쁨이 크다.
개
46년생 : 만사가 잘 진행되겠다.
58년생 : 관용적인 마음이 필요하다.
70년생 : 추진하는 일 성공하겠다.
82년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.
94년생 : 주변과의 조화가 행운을 부른다.
06년생 : 부지런히 움직이면 기대 이상의 성과 있다.
돼지
47년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
59년생 : 허황 된 일에 시간 보내지 마라.
71년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.
83년생 : 작은 이득이 생긴다.
95년생 : 정리할 것은 정리해야 운이 산다.
07년생 : 들뜬 마음만 누르면 좋은 결과 있다.
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