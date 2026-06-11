[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 11일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 11일

입력 2026-06-11 01:04
수정 2026-06-11 01:04
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36년생 : 건강 관리에 힘써라.

48년생 : 너무 큰일을 꿈꾸지 마라.

60년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

72년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

84년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.

96년생 : 꾸준히 나아가면 뜻한 바를 이룬다.



37년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

49년생 : 지나친 기대는 삼가라.

61년생 : 마음을 너그럽게 가져라.

73년생 : 용기를 가지고 헤쳐나가라.

85년생 : 열심히 일을 추진하면 결과 있다.

97년생 : 준비한 만큼 만족할 성과가 따른다.

호랑이

38년생 : 새로운 만남이 생기겠다.

50년생 : 즉흥적인 발상보다는 신중을 기하라.

62년생 : 웃어른의 의견에 따르라.

74년생 : 건강과 재운이 왕성하구나.

86년생 : 복이 많겠구나.

98년생 : 자신감을 가지면 좋은 흐름이 열린다.

토끼

39년생 : 막혔던 일이 풀린다.

51년생 : 현재에 만족하라.

63년생 : 욕심이 화를 자초하는구나.

75년생 : 어려운 이웃 돌보면 대길하다.

87년생 : 용기를 갖고 모든 일에 매진하라.

99년생 : 침착하게 밀고 가면 길운이 따른다.



40년생 : 성공의 열쇠를 쥐게 된다.

52년생 : 어려울 때 대비해 지출 줄여라.

64년생 : 분주하고 힘이 드나 좋아진다.

76년생 : 충돌이 있지만 해결된다.

88년생 : 성공운이 있다.

00년생 : 끝까지 포기하지 않으면 실속이 생긴다.

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41년생 : 수입이 생기는 넉넉한 하루.

53년생 : 굳은 마음이 건강 지킨다.

65년생 : 자기 주관을 확실히 하라.

77년생 : 포기 말고 노력하라.

89년생 : 인내하면 좋아진다.

01년생 : 마음먹은 일에 끝을 보면 기쁨 있다.



42년생 : 어려움 없이 순조롭다.

54년생 : 계획한대로 추진하라.

66년생 : 오해 풀리고 기쁜 소식 있다.

78년생 : 컨디션 유지에 신경 써라.

90년생 : 먼저 화해하는 자세가 필요.

02년생 : 주변과 보조를 맞추면 일이 풀린다.



43년생 : 매사에 조심성 있게 행동하라.

55년생 : 희망찬 결과가 곧 나타난다.

67년생 : 작은 이득이 있겠다.

79년생 : 좋은 뜻을 가지고 베풀어라.

91년생 : 한발 물러서면 오히려 좋은 기회 온다.

03년생 : 마음을 곧게 가지면 좋은 결과 있다.

원숭이

44년생 : 서두르지 마라 명예운이 따른다.

56년생 : 일의 성과가 서서히 나타난다.

68년생 : 욕심이 과하면 반드시 손해.

80년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.

92년생 : 준비한 일에서 반가운 성과가 보인다.

04년생 : 집중력을 잃지 않으면 길하다.



45년생 : 확실하게 계획을 세워라.

57년생 : 일이 잘 처리되겠다.

69년생 : 관록운이 따르니 주변에서 인정받는다.

81년생 : 신수가 유리한 날이다.

93년생 : 차분히 움직이면 실속이 따른다.

05년생 : 작은 기회를 잘 살리면 기쁨이 크다.



46년생 : 만사가 잘 진행되겠다.

58년생 : 관용적인 마음이 필요하다.

70년생 : 추진하는 일 성공하겠다.

82년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.

94년생 : 주변과의 조화가 행운을 부른다.

06년생 : 부지런히 움직이면 기대 이상의 성과 있다.

돼지

47년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

59년생 : 허황 된 일에 시간 보내지 마라.

71년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.

83년생 : 작은 이득이 생긴다.

95년생 : 정리할 것은 정리해야 운이 산다.

07년생 : 들뜬 마음만 누르면 좋은 결과 있다.
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