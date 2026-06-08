[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 8일

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36년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.48년생 : 신뢰 얻어 만사 형통하다.60년생 : 가족과의 관계 철저히 하라.72년생 : 적극적으로 해결해나가라.84년생 : 현실안주보다 적극성이 필요.96년생 : 미루지 말고 처리하면 길하다.37년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.49년생 : 여기저기 마음을 써서 일이 늘어난다.61년생 : 문제가 해결된다.73년생 : 새로운 것에 도전하는 것이 좋다.85년생 : 안정이 중요하다.97년생 : 기본을 지키면 결과가 따른다.호랑이38년생 : 모든 것이 길하다.50년생 : 주변의 충고를 받아들여라.62년생 : 모든 일이 해결된다.74년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.86년생 : 새로운 것 천천히 시작하라.98년생 : 조급함을 버리면 더 좋다.토끼39년생 : 적극적으로 행동하라.51년생 : 좋은 일이 생긴다.63년생 : 일이 막힐수록 서두르지 마라.75년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.87년생 : 작은 일에 매이지 말고 관용을 보여라.99년생 : 여유를 가지면 흐름이 풀린다.40년생 : 승승장구하겠구나.52년생 : 어려움이 해소된다.64년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.76년생 : 가장 소중한 하루가 된다.88년생 : 여유를 가지고 행동하라.00년생 : 적극성이 반가운 소식을 부른다.41년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.53년생 : 초조해 하면 될 일도 안 된다.65년생 : 재물복이 새로이 들어온다.77년생 : 실속에 맞는 계획을 세워라.89년생 : 적극적인 자세로 나가라.01년생 : 자신 있게 밀고 나가면 길하다.42년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.54년생 : 좋은 일이 생기는 날.66년생 : 남의 의견을 존중하라.78년생 : 기분전환이 필요한 때구나.90년생 : 도와 줄 사람이 많다.02년생 : 사람 사이에서 해답을 찾는다.43년생 : 아랫사람의 도움이 필요하겠다.55년생 : 만사가 형통하다.67년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.79년생 : 인간관계에 신경 써라.91년생 : 무리하지 않으면 좋은 결과 있다.03년생 : 한걸음씩 가면 뜻대로 풀린다.원숭이44년생 : 물러나 때를 기다려라.56년생 : 기대이상으로 믿지 마라.68년생 : 내실만 갖춘다면 행운 따른다.80년생 : 작은 것에 만족함이 좋겠다.92년생 : 욕심을 줄이면 오히려 유리하다.04년생 : 기본에 충실하면 실수가 없다.45년생 : 자존심만 버린다면 희망 있다.57년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.69년생 : 용기 잃지 말고 힘을 내라.81년생 : 많은 이득이 생기겠다.93년생 : 차분하게 정리하면 일이 풀린다.05년생 : 반가운 기회가 가까이 있다.46년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.58년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.70년생 : 길운이 서서히 다가온다.82년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.94년생 : 정성 들인 일이 결실을 본다.06년생 : 지금은 자신감을 가져야 한다.돼지47년생 : 재물이 풍요롭다.59년생 : 기쁜 소식 있겠다.71년생 : 모든 일이 형통하리라.83년생 : 꼬이기 시작하는 문제가 해결된다.95년생 : 답답하던 흐름이 살아난다.07년생 : 흔들리지 말고 끝까지 밀어라.