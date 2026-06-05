[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 7일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 7일

입력 2026-06-05 00:01
수정 2026-06-05 00:01
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36년생 : 마음의 안정을 찾는다.

48년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.

60년생 : 먼 곳에서 연락이 있다.

72년생 : 근심이 사라진다.

84년생 : 서로 돕고 협조해야 성과 있다.

96년생 : 반가운 연락이 운을 살린다.



37년생 : 나쁜 기운이 회복된다.

49년생 : 귀인이 우연히 와서 도와준다.

61년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.

73년생 : 자기 주장을 확실히 하라.

85년생 : 집안이 화평하고 기쁨이 넘친다.

97년생 : 자신감 있게 움직이면 길하다.

호랑이

38년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.

50년생 : 이동이사에 행운 따른다.

62년생 : 현재의 이익보다는 미래를 생각하라.

74년생 : 집안에 부귀가 가득하겠다.

86년생 : 소망했던 일 해결.

98년생 : 마음을 넓히면 귀인이 따른다.

토끼

39년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

51년생 : 마음이 심란하니 안정을 취하라.

63년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.

75년생 : 신용을 중요시 여겨라.

87년생 : 대인관계에 신중 하라.

99년생 : 서두르지 않으면 결과가 좋다.



40년생 : 사람과의 관계를 조심하라.

52년생 : 주변에서 인기 좋겠구나.

64년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.

76년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

88년생 : 앞장은 서지 말고 뒤에서 보조를 맞추어라.

00년생 : 조용히 실속을 챙기면 유리하다.

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41년생 : 이젠 기다리면 된다.

53년생 : 큰 힘 안들이고 소득 얻는다.

65년생 : 곧은 것보다 유연함이 필요.

77년생 : 노력한 만큼 대가 있다.

89년생 : 움츠림 보단 정정당당히 나서라.

01년생 : 기회를 잡으려면 먼저 움직여라.



42년생 : 운세가 호전된다.

54년생 : 사업은 남쪽으로 추진해야 대길.

66년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.

78년생 : 일을 추진하면 얻는 것 있겠다.

90년생 : 투자운이 따른다.

02년생 : 과감하게 나서면 결과가 좋다.



43년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

55년생 : 누군가가 나에게 감동을 준다.

67년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.

79년생 : 너무 큰 기대는 마라.

91년생 : 계획을 잘 세우면 흐름이 좋아진다.

03년생 : 차분히 가면 뜻한 바를 얻는다.

원숭이

44년생 : 재물이 들어와 쌓인다.

56년생 : 모든 일 다음으로 미루어라.

68년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

80년생 : 장거리 여행은 내일로 미루어라.

92년생 : 급할수록 돌아가면 길하다.

04년생 : 말보다 행동이 더 중요하다.



45년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.

57년생 : 자신감만 기른다면 모든 일이 순조롭다.

69년생 : 함부로 일을 추진 말고 차분히 하라.

81년생 : 친구와 상의함이 좋겠다.

93년생 : 작은 실수만 조심하면 편안하다.

05년생 : 신용을 지키면 기회가 따른다.



46년생 : 이득이 있는 하루가 되겠다.

58년생 : 이동운은 좋지 않구나.

70년생 : 윗사람의 인정받겠다.

82년생 : 기쁨이 집안 가득하겠다.

94년생 : 주변과 화합하면 일이 풀린다.

06년생 : 겸손한 태도가 행운을 부른다.

돼지

47년생 : 자식으로 인한 행복 있겠다.

59년생 : 소망이 이루어지겠다.

71년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.

83년생 : 대인관계에 힘써라.

95년생 : 가까운 사람과 뜻이 통한다.

07년생 : 노력한 만큼 인정받는다.
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