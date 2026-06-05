[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 6일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 6일

입력 2026-06-05 00:01
수정 2026-06-05 00:01
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36년생 : 일이 쉽게 이루어진다.

48년생 : 부러울 게 없는 신세다.

60년생 : 모든 일이 맘먹은 대로 된다.

72년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.

84년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.

96년생 : 침착하게 움직이면 실속이 따른다.



37년생 : 재물운이 좋아 소득 많겠다.

49년생 : 재성이 붙으니 이득이 높다.

61년생 : 행운을 가져다준다.

73년생 : 성공의 길로 들어서게 된다.

85년생 : 큰 일을 성사해내는 운세다.

97년생 : 차분히 밀고 가면 성과가 크다.

호랑이

38년생 : 마음의 안정을 찾아라.

50년생 : 정신없이 바쁜 만큼 이득이 크다.

62년생 : 참고 견디면 웃는 날이 돌아온다.

74년생 : 가족간의 화합 도모하라.

86년생 : 일이 모두 해결된다.

98년생 : 주변과 힘을 합치면 길하다.

토끼

39년생 : 집안에 행복이 있다.

51년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.

63년생 : 이동과 이사운 좋다.

75년생 : 재충전의 기회가 온다.

87년생 : 중요한 일 곧 해결된다.

99년생 : 한발 물러서면 답이 보인다.



40년생 : 차분히 하루를 정리하라.

52년생 : 가족간의 화합 도모하라.

64년생 : 타인의 도움을 받겠다.

76년생 : 운세가 호전된다.

88년생 : 서로의 이해가 필요하다.

00년생 : 계획을 세우면 흐름이 좋아진다.

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41년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

53년생 : 문화생활을 즐겨라.

65년생 : 자신의 일은 자신이 해결하라.

77년생 : 친구와 만나 즐거운 하루

89년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.

01년생 : 주저하지 말고 밀고 나가라.



42년생 : 인간 관계를 주의하라.

54년생 : 복이 점차 다가온다.

66년생 : 소득은 없으나 희망이 있다.

78년생 : 걱정스러운 일 해결된다.

90년생 : 기쁨이 들어올 운이다.

02년생 : 귀한 기회가 서서히 다가온다.



43년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때이다.

55년생 : 몸과 마음 모두 편안하다.

67년생 : 모든 일에 안정을 취하라.

79년생 : 덕을 쌓았으니 집안에 경사.

91년생 : 침착하게 가면 뜻밖의 기쁨 있다.

03년생 : 주변의 조언을 들으면 길하다.

원숭이

44년생 : 소문에 연연하지 마라.

56년생 : 한 발짝 물러서면 행운 있다.

68년생 : 일 처리하는데 지혜와 행운 따른다.

80년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.

92년생 : 작지만 반가운 성과가 생긴다.

04년생 : 끝까지 집중하면 좋은 결과 있다.



45년생 : 적은 투자로 큰 소득 있겠다.

57년생 : 자신의 실력을 발휘하라.

69년생 : 작지만 소득 생긴다.

81년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

93년생 : 서두르지 않으면 길이 열린다.

05년생 : 작은 기회도 놓치지 마라.



46년생 : 가정이 소중함을 깨닫게 된다.

58년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.

70년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.

82년생 : 노력하면 얻는다.

94년생 : 차근차근 풀면 해답이 보인다.

06년생 : 흔들리지 말고 소신껏 가라.

돼지

47년생 : 중요한 약속을 지켜라.

59년생 : 근심거리가 해결된다.

71년생 : 취직이나 승진되겠다.

83년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

95년생 : 정리할수록 실속이 커진다.

07년생 : 밝은 태도가 행운을 부른다.
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