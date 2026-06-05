[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 5일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 5일

입력 2026-06-05 00:01
수정 2026-06-05 00:01
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36년생 : 남이 어려울 때 베풀어라.

48년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

60년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루다.

72년생 : 작은 것이 쌓여 큰 행운 된다.

84년생 : 과감한 용단이 필요하다.

96년생 : 도전할수록 얻는 것이 커진다.



37년생 : 작은 이득 있겠다.

49년생 : 성공의 기회를 잡는다.

61년생 : 자중하고 분수 지키면 대길하다.

73년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.

85년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.

97년생 : 꾸준히 하면 결과가 따라온다.

호랑이

38년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.

50년생 : 이젠 서서히 근심이 사라진다.

62년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.

74년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.

86년생 : 쓸데없는 고집은 버려라.

98년생 : 유연하게 대하면 뜻밖의 이득이 있다.

토끼

39년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘해라.

51년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.

63년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.

75년생 : 일이 성취되고 운이 상승한다.

87년생 : 서두르지 않아도 풀린다.

99년생 : 차근차근 밀고 가면 원하는 결과가 있다.



40년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.

52년생 : 선후배 관계에 신경 써라.

64년생 : 계획대로 추진하라.

76년생 : 즐거운 하루가 된다.

88년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.

00년생 : 움직인 만큼 바로 성과가 따른다.

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41년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운 있다.

53년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.

65년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.

77년생 : 솔직한 고백이 유리하다.

89년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.

01년생 : 진심을 보이면 흐름이 좋아진다.



42년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.

54년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.

66년생 : 어려움 없이 순조롭다.

78년생 : 마음의 안정을 찾아라.

90년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

02년생 : 기다리던 기회가 가까이 온다.



43년생 : 여러 사람 사이에서 존경받는다.

55년생 : 재물운이 찾아오니 수입이 크겠다.

67년생 : 주머니 사정이 좋아진다.

79년생 : 기대하던 일에 큰 성과가 있겠다.

91년생 : 주변과의 조화가 운을 부른다.

03년생 : 반가운 변화가 서서히 다가온다.

원숭이

44년생 : 신수가 태평하니 걱정은 별로 없다.

56년생 : 서두르지 말고 해결하라.

68년생 : 운이 좋게 작용한다.

80년생 : 맡은 일에 충실하라.

92년생 : 침착함이 오히려 좋은 결과를 만든다.

04년생 : 기본에 충실하면 평가가 좋아진다.



45년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

57년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.

69년생 : 작은 이득 있다.

81년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.

93년생 : 실속 있는 선택이 유리하다.

05년생 : 작은 성과가 자신감을 키운다.



46년생 : 때를 기다려 추진하라.

58년생 : 부귀를 겸비한 하루다.

70년생 : 부드러운 자세가 유리하다.

82년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.

94년생 : 사람 사이에서 답을 찾게 된다.

06년생 : 열린 태도가 행운을 불러온다.

돼지

47년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

59년생 : 하는 일 잘되는구나.

71년생 : 은인의 도움이 있겠다.

83년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.

95년생 : 기다리던 흐름이 마침내 살아난다.

07년생 : 자신 있게 나서면 성과가 따른다.
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