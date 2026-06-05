[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 5일

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36년생 : 남이 어려울 때 베풀어라.48년생 : 편안한 마음으로 기다려라.60년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루다.72년생 : 작은 것이 쌓여 큰 행운 된다.84년생 : 과감한 용단이 필요하다.96년생 : 도전할수록 얻는 것이 커진다.37년생 : 작은 이득 있겠다.49년생 : 성공의 기회를 잡는다.61년생 : 자중하고 분수 지키면 대길하다.73년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.85년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.97년생 : 꾸준히 하면 결과가 따라온다.호랑이38년생 : 막혔던 일이 서서히 풀리겠다.50년생 : 이젠 서서히 근심이 사라진다.62년생 : 운이 열려 이득이 많이 생긴다.74년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.86년생 : 쓸데없는 고집은 버려라.98년생 : 유연하게 대하면 뜻밖의 이득이 있다.토끼39년생 : 마음을 가다듬고 마무리를 잘해라.51년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.63년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.75년생 : 일이 성취되고 운이 상승한다.87년생 : 서두르지 않아도 풀린다.99년생 : 차근차근 밀고 가면 원하는 결과가 있다.40년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.52년생 : 선후배 관계에 신경 써라.64년생 : 계획대로 추진하라.76년생 : 즐거운 하루가 된다.88년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.00년생 : 움직인 만큼 바로 성과가 따른다.41년생 : 아랫사람에게 맡겨두면 행운 있다.53년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.65년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.77년생 : 솔직한 고백이 유리하다.89년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히 하라.01년생 : 진심을 보이면 흐름이 좋아진다.42년생 : 신수가 좋으니 행운 있겠다.54년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.66년생 : 어려움 없이 순조롭다.78년생 : 마음의 안정을 찾아라.90년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.02년생 : 기다리던 기회가 가까이 온다.43년생 : 여러 사람 사이에서 존경받는다.55년생 : 재물운이 찾아오니 수입이 크겠다.67년생 : 주머니 사정이 좋아진다.79년생 : 기대하던 일에 큰 성과가 있겠다.91년생 : 주변과의 조화가 운을 부른다.03년생 : 반가운 변화가 서서히 다가온다.원숭이44년생 : 신수가 태평하니 걱정은 별로 없다.56년생 : 서두르지 말고 해결하라.68년생 : 운이 좋게 작용한다.80년생 : 맡은 일에 충실하라.92년생 : 침착함이 오히려 좋은 결과를 만든다.04년생 : 기본에 충실하면 평가가 좋아진다.45년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.57년생 : 아랫사람으로부터 도움 얻는다.69년생 : 작은 이득 있다.81년생 : 능률 오르고 소득 높겠다.93년생 : 실속 있는 선택이 유리하다.05년생 : 작은 성과가 자신감을 키운다.46년생 : 때를 기다려 추진하라.58년생 : 부귀를 겸비한 하루다.70년생 : 부드러운 자세가 유리하다.82년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.94년생 : 사람 사이에서 답을 찾게 된다.06년생 : 열린 태도가 행운을 불러온다.돼지47년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.59년생 : 하는 일 잘되는구나.71년생 : 은인의 도움이 있겠다.83년생 : 모든 일이 쉽게 이루어지니 기쁘구나.95년생 : 기다리던 흐름이 마침내 살아난다.07년생 : 자신 있게 나서면 성과가 따른다.