[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 4일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 4일

입력 2026-06-04 04:35
수정 2026-06-04 04:35
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36년생 : 조금만 참으면 큰 이익이다.

48년생 : 너무 큰 일은 꿈꾸지 마라.

60년생 : 만사형통하다.

72년생 : 지난 일에 얽매이지 마라.

84년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.

96년생 : 침착하게 가면 흐름이 살아난다.



37년생 : 주변과 화합하는 것이 좋다.

49년생 : 말보다 성실함이 길하다.

61년생 : 신규 거래는 주의하라.

73년생 : 때를 기다리면 반드시 성과 있다.

85년생 : 작은 일이라도 가족과 상의하라.

97년생 : 혼자보다 함께할 때 더 유리하다.

호랑이

38년생 : 건강에 주의하고 무리하지 마라.

50년생 : 노력만큼 결실 있다.

62년생 : 노력의 성과 있어 칭찬 받는다.

74년생 : 일찍 귀가함이 좋다.

86년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

98년생 : 급히 서두르지 않으면 실속이 생긴다.

토끼

39년생 : 가족과의 화합에 신경 써라.

51년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.

63년생 : 선심을 쓰면 도움 얻겠다.

75년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.

87년생 : 좋은 출발 있겠다.

99년생 : 한 템포 쉬어가면 오히려 길하다.



40년생 : 일찍 귀가함이 좋겠다.

52년생 : 자신의 생각대로 모든 일이 성사된다.

64년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

76년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.

88년생 : 서두르지만 않으면 행운이 넘친다.

00년생 : 약속과 신뢰가 큰 복을 부른다.

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41년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

53년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.

65년생 : 겉치레에 신경 쓰지 마라.

77년생 : 계획한 대로 추진하라.

89년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

01년생 : 흔들리지 않으면 원하는 쪽으로 흐른다.



42년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

54년생 : 할 일을 미루지 마라.

66년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

78년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.

90년생 : 이웃에게 베풀어라.

02년생 : 작은 선의가 큰 기쁨으로 돌아온다.



43년생 : 가까운 사람의 도움 받겠다.

55년생 : 사방에서 도움 주니 행운이 넘친다.

67년생 : 노력하는 자에게 이득이 있다.

79년생 : 서두르지 마라. 일이 풀린다.

91년생 : 느긋하게 가야 답이 보인다.

03년생 : 조급함만 줄이면 일이 쉬워진다.

원숭이

44년생 : 활력이 넘치는 하루다.

56년생 : 행운이 손짓하는구나.

68년생 : 마음의 안정을 찾아라.

80년생 : 매사 신중하게 처리해야 길하다.

92년생 : 바쁜 만큼 얻는 것도 커진다.

04년생 : 한 번 더 살피면 실수가 줄어든다.



45년생 : 만족한 하루가 되겠다.

57년생 : 음양의 조화를 이루는구나.

69년생 : 장기적인 목적의 투자가 좋다.

81년생 : 친한 사람으로부터 도움 받는다.

93년생 : 서두르지 않는 태도가 유리하다.

05년생 : 뜻밖의 제안이 도움이 된다.



46년생 : 기쁜 일만 생기겠다.

58년생 : 어려움 없이 순조롭다.

70년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리하다.

82년생 : 과감한 결단력이 필요하다.

94년생 : 신중한 판단이 흐름을 바꾼다.

06년생 : 결정은 빠르게, 행동은 차분히 하라.

돼지

47년생 : 오해 따르나 해결되고 행운 넘친다.

59년생 : 즐거운 하루가 되겠구나.

71년생 : 가족 간의 화합을 도모하라.

83년생 : 어려운 일이 해결된다.

95년생 : 막혔던 일이 서서히 풀려간다.

07년생 : 가까운 사람과의 협력이 빛난다.
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